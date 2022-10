HJK kohtaa vieraskentällä Ludogorets Razgardin.

HJK hakee edelleen avausvoittoaan tämän kauden Eurooppa-liigan lohkovaiheessa, kun se kohtaa neljännessä ottelussa vieraskentällä bulgarialaisen Ludogorets Razgardin.

Joukkueet kohtasivat viikko sitten Helsingissä, ja pisteet tasattiin 1–1-lukemin. HJK:n maalin teki Perparim Hetemaj.

Ludogorets- on kuitenkin kotikentällään kova vastus, mistä osoituksena on 2–1-voitto AS Romasta.