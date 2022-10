Liverpool murskasi Glasgow Rangersin lukemin 7–1.

Liverpoolin kausi on ollut surkea jalkapallon Englannin Valioliigassa, mutta Mestarien liigassa joukkue sai hieman lohtua keskiviikkona.

Liverpool kohtasi vieraskentällä Glasgow Rangersin ja lähti kotimatkalle 7–1-murskavoiton tuomat pisteet mukanaan.

Ottelussa oli lukuisia onnistujia, mutta yksi nousi ylitse muiden.

Mohamed Salah tuli vaihdosta kentälle 68. minuutilla, ja 13 minuuttia myöhemmin hänellä oli hattutemppu koossa. Ensimmäisen ja kolmannen maalin välillä ehti kulua vain 6 minuuttia ja 12 sekuntia, mikä on uusi Mestarien liigan ennätys.

Edellinen ennätys oli Lyonin Bafétimbi Gomis’n 8 minuuttia 45 sekuntia ottelussa Dinamo Zagrebia vastaan vuonna 2011.

Ennätys lienee myös Liverpoolin Diogo Jotan suoritus. Jota tuli kentälle 73. minuutilla ja syötti jokaisen Salahin maalin.

Voiton ansiosta Liverpool tarrasi vahvasti kiinni jatkopaikkaan. Joukkueella on neljästä ottelusta koossa yhdeksän pistettä, mikä riittää toiseen sijaan kaikki ottelunsa voittaneen Napolin takana.

Kolmantena on Ajax, jolla on vain kolme pistettä. Lohkovaiheesta on pelaamatta kaksi kierrosta.