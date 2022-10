Kotkassa varttunut Henrik Porkka ”tuli ihmisten ilmoille” ja nauttii nyt elämästään pääkaupunkiseudulla. Vantaa Ducksin keskitorjujan päivät täyttyvät harjoituksista, otteluista, opiskelusta ja työnteosta.

Vettä tihkuttaa taivaalta, mutta valoisassa helsinkiläisessä kahvilassa lentopalloilija Henrik Porkka huokuu energisyyttä ja tyytyväisyyttä. Aihetta iloon on, koska monta palasta loksahti kohdalleen sen jälkeen, kun maajoukkuetason keskitorjuja päätti palata Suomeen ja pääkaupunkiseudulle kahden Sveitsissä vietetyn kauden jälkeen.

Porkka, 24, kuuluu niihin pelaajiin, jotka ovat oivaltaneet, ettei uraa tarvitse jatkaa ulkomailla pakkomielteisesti sen jälkeen, kun sinne on kerran päässyt.

Kotkassa varttunut Karhulan Veikkojen kasvatti ehti pelata miesten kotimaisessa pääsarjassa Leka Volleyn ja Hurrikaani-Loimaan riveissä ennen kuin suuntasi kahdeksi kaudeksi Sveitsiin. Ensimmäinen kausi alppimaassa sujui Näfelsin paidassa ja toinen Luzernissa.

”Molemmat kaudet olivat pelillisesti heikkoja. Ensin tuli kuudes sija, ja seuraavana vuonna joukkueemme oli seitsemäs. Itselleni Sveitsin-vuodet olivat kokemuksen hankkimista ja toivat oppivat ammattilaisuudesta. Vuodet opettivat tuntemaan vastuuta ja ottamaan sitä”, sanoo Porkka.

”Kun menin sinne, olin varautunut, mutta nyt olen enemmän äänessä harjoituksissa ja peleissä.”

Porkka sanoo, että suomalaisena oli hyvä olla Sveitsissä.

”Kaikki toimi, ja sovitut asiat hoidettiin.”

Pelaajamarkkinat ovat rajalliset, ja pelipaikat ulkomaisissa seuroissa ovat tiukassa. Monen seikan takia myös Porkka teki päättyneen kauden jälkeen nopeasti päätöksen palata Suomeen.

”Halusin ihmisten ilmoille. Pyysin agenttiani [Nisse Huttunen] kysymään Ducksista, olisiko heillä kiinnostusta tehdä sopimus minun kanssani. Aika pian asiat järjestyivät.”

Porkalle oli tärkeää päästä lähelle kotia (Kotka), jatkamaan opintoja tradenomiksi ja tekemään opintoihin kuuluvaa työharjoittelua.

”Tyttöystävän kanssa päätimme, että pääkaupunkiseutu on meille paras paikka.”

Porkka opiskelee liiketaloutta LAB-ammattikorkeakoulussa ja erikoistuu opinnoissaan markkinointiin.

Porkka on samoilla linjoilla kuin Toni Kankaanpää. Nyt jo pelaajauransa päättänyt Ducksin monivuotinen kapteeni muistutti taannoin, että opiskelu kannattaa peliuran ohessa.

”Aina pitää olla jokin back up [varasuunnitelma]. Esimerkiksi loukkaantumisia ei voi ennustaa. Pleikkari on yhteydenpitovälineenä hyvä, mutta ei sen pelaamista jaksa päivästä toiseen eikä se vie ihmistä eteenpäin. Lentopalloilijalle jää aikaa opiskella. Tässä lajissa ei esimerkiksi tarvita oheisharjoituksia niin paljon kuin jääkiekossa.”

Vantaan Korsossa asuva pelaaja käy parhaillaan työharjoittelussa Helsingissä. Työnantaja on tapahtuma- ja markkinointialan järjestäjä Rivents.

”Työhöni kuuluu sisällöntuottamista sosiaalisen median alustoille sekä videoiden ja kuvien editointia. Olen tehnyt Mestaruusliigan otteluinfoja ja koostevideoita. Työhön kuuluu myös materiaalin tuottamista Urheilugaalan sivuille. Jossain vaiheessa alan tehdä myös aineistoa Power cupiin.”

”Olen ensimmäistä kertaa oikeissa töissä, ja tämä homma tuntuu omalta.”

Porkka sai SM-pronssia Hurrikaani-Loimaan riveissä keväällä 2019. Nuorten Suomen mestaruus beach volleyssa tuli Niko Suihkosen kanssa vuonna 2015.

Porkan mielestä on parasta edetä vuosi kerrallaan ja katsoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ulkomailla pelaaminen voi olla vielä joskus vaihtoehto, jos ”hyvä paketti löytyy”. Porkan mielestä tällaiseen pakettiin kuuluisivat hyvä joukkue, hyvä valmennus ja kelvollinen palkka.

Nyt pelaamiseen ja harjoitteluun liittyvät ajatukset ovat Vantaalla.

”Alku olisi voinut sujua paremmin, mutta fiilikset ovat positiiviset, koska meillä on paljon potentiaalia parantaa. Kaikki ovat sitoutuneita siihen, että pääsisimme mitaleille.”

Henrik Porkka on pelannut 77 miesten maaottelua. EM-turnauksessa hän on ollut kahdesti ja MM-turnauksessa kerran.

Loukkaantumiset ovat häirinneet Ducksin alkukautta

Hyvä tai jopa erinomainen kauden alku voi joissakin palloilulajeissa merkitä paljon, kun edetään kohti kevättä ja tärkeimpiä otteluja.

Vuosi sitten Vantaa Ducks sai mahtialun lentopallon miesten Mestaruusliigassa ja voitti neljä ensimmäistä otteluaan. Täysosumat pönkittivät itseluottamusta, ja vivahteikkaalla kaudella taidot riittivät lopulta puolivälieriin asti.

Alkaneeseen kauteen Ducksin asetelmat ovat olleet toisenlaiset. Päävalmentaja Juho Rajalalla ja hänen apuvoimillaan on ollut kylliksi haasteita.

”Startti on ollut rikkonainen. Loukkaantumisia on ollut jonkin verran, ja yhdellä pelaajalla oli koronavirustauti. Aina ei ole tiennyt, ketkä ovat pelikunnossa. Muutoksia on ollut liikaa”, sanoo Rajala.

Menestyäkseen jokainen joukkue tarvitsee kunnon hakkuria. Ducksille tuli takaiskuja, kun pallontappajista Niko Mäki-Valtari ja Alek Rastamo joutuivat kauden alussa sivuun.

Mäki-Valtari loukkasi polvensa ennen kauden alkua. Vamma vaati leikkaushoitoa, ja pelaaja on sivussa arviolta helmikuun alkuun asti.

Rastamolla oli ongelmia reidessä, mutta nyt hän on pelikunnossa. Marko Määttänen kuntouttaa vielä olkapäätään.

Ducks löysi kuitenkin ratkaisun hakkuriongelmaansa, ja Rajalan hyvin tuntema Ville Sorvoja tuli apuun Pohjois-Pohjanmaalta.

Sorvoja osoittautui kelvolliseksi keikkamieheksi ja pelasi kauden neljä ensimmäistä ottelua. Niistä Ducksilla on nyt koossa kolme pistettä.

Voittotili aukesi viime viikonloppuna, kun Ducks kukisti vieraissa sarjaan nousseen Kyyjärven 3–2.

Ducksin ulkomaanavut ovat ranskalainen libero Louis Pineau ja slovenialainen yleispelaaja Sergej Drobnič.

”He ovat pärjänneet kohtuullisesti. Louis on ollut puolustuksessa hyvä. Sergej on pelannut hyvin vastaanotossa, ja hän on periksiantamaton kaveri. Hyökkäyspelissä on vielä tekemistä”, sanoo Rajala.

Vantaa Ducks kohtaa miesten Mestaruusliigassa TuTo-Volleyn lauantaina (15.10.) Lumo-hallissa alkaen kello 17.