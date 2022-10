Bulgarian vierasottelussa Klubi kärsi taas liiankin tutuksi käyneestä helmasynnistään. Eurooppa-liigan otteluissa pahoista virheistä joutuu maksamaan yleensä heti hintaa takaiskumaalien muodossa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK on nyt pelannut neljä ottelua Eurooppa-liigassa, ja tuloksena on toistaiseksi yksi piste. Eurooppa-liigan lohkosta lohkokolmonen jatkaisi vielä Konferenssiliigan pudotuspeleihin, mutta se tavoite on karkaamassa HJK:n ulottumattomiin.

Tavoitteen elossa pitäminen vaatisi nimittäin jättiläisen kaadon, kun kotiottelusta AS Romaa vastaan pitäisi saada voitto kahden viikon päästä. Ja senkin jälkeen pitäisi mahdollisesti saada pisteitä viimeisestä lohko-ottelusta Betisiä vastaan Sevillassa.

Bulgarian vierasottelussa Klubi kärsi taas liiankin tutuksi käyneestä helmasynnistään. Pahoista virheistä joutuu maksamaan yleensä heti hintaa takaiskumaalien muodossa. Bulgariassa HJK pelasi toistaiseksi heikoimman ottelunsa Eurooppa-liigan lohkovaiheessa.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela luetteli Viaplayn haastattelussa tukun asioita, joissa hänen joukkueensa olisi pitänyt olla parempi. Kaksinkamppailuissa, syötöissä, prässissä ja liikkeessä.

”Meidän pitää osua näissä peleissä lähelle meidän erinomaista suoritusta, jotta voimme kilpailla voitosta”, Koskela kiteytti lopulta totuuden.

Avausjaksolla Pyry Soiri pelasi itsensä ulos puolustuksesta, mikä avasi Klubin puolustuksen, ja se johti Ludogoretsin avausmaaliin. Toisella jaksolla Lucas Lingmanin ja Santeri Hostikan yhteispelin seurauksena HJK menetti hyökkäyspään kulmapotkun jälkeen pallon, ja hetkeä myöhemmin pallo oli Klubin maalissa.

Toinen iso ongelma on tietenkin se, että Eurooppa-liigan vastustajia vastaan HJK:n pitäisi pystyä viimeistelemään paljon tehokkaammin vähistä maalipaikoistaan. Avausmaalin jälkeen HJK:lla oli kaksi hyvää paikkaa tehdä tasoitus, mutta Malik Abubakari ja Santeri Hostikka eivät osuneet paikoistaan.

HJK saavutti Eurooppa-liigan lohkopaikkansa puolustuspeliin satsaamalla. Se on ollut joukkueen vahvuus tällä kaudella. Kaikissa eurocup-otteluissa HJK on päästänyt tällä kaudella toistaiseksi 18 maalia eli 1,5 maalia ottelua kohden, mikä on hyvä saldo.

Ongelmana on, että HJK on tehnyt kahdessatoista eurocup-ottelussa vain kahdeksan maalia eli 0,67 maalia ottelua kohden.

Maalipaikkoja olisi pitänyt luoda enemmän, mutta ne vähätkin pitäisi käyttää tehokkaammin.