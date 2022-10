Robert Heleniuksen tuleva vastustaja tunnetaan tyrmäyskoneena, joka lyö tarkasti ja erittäin kovaa.

Robert Heleniuksen viikonlopun vastustaja Deontay Wilder kasvoi Alabamassa ja sai vaikutteita vain jalkapallosta, joka on osavaltion ykkösjuttu. Muuta ammattilaisurheilua ei ole tarjolla.

Wilderin, nyt 36, nyrkkeilyura alkoi pian hänen tyttärensä Naieyan synnyttyä vuonna 2005. Tuolloin Wilder oli vasta 19-vuotias olutrekkaa ajava mies, joka halusi selkärankahalkiosta kärsivälle tyttärelleen niin hyvän elämän kuin vain saattoi järjestää.

Vamma seurasi tytärtä syntymästä alkaen, ja sen lääkitys vaati rahaa.

Deontay Wilder voitti olympiapronssia Pekingissä 2008. Mitalista juontaa hänen lempinimensä ”The Bronze Bomber”.

Tässä vaiheessa kuvaan mukaan astui nyrkkeily.

Wilder laski, että oppimalla nyrkkeilyn perusteet hänen olisi mahdollista ansaita riittävästi rahaa tyttärensä lääkitystä varten.

Seitsemän kuukautta Naieyan syntymän jälkeen Wilder aloitti nyrkkeilyn. Ammattilaiseksi hän siirtyi kolme vuotta myöhemmin, ja on sittemmin tehnyt selvää jälkeä kehässä.

Tähän mennessä Wilder on takonut kymmeniä miljoonia dollareita palkkioina ja bonuksina.

Ura eteni suotuisasti aina joulukuun alkuun 2018 asti. Tuolloin Wilder kohtasi brittiläisen Tyson Furyn ensimmäisen kerran. Massiivisen kokoinen ja mielellään vastustajiaan puheillaan alaspäin painava Fury oli liian kova pala Wilderille.

Miesten käymissä kolmessa ottelussa nähtiin yhteensä yhdeksän lattiaanlyöntiä, joista laskettiin lukua. Kahdesti Wilderin kompurointi laskettiin liukastumiseksi, vaikka Fury lyönnillään hyvin auttoikin.

Furyn kohtaamisessa mitään ei mennyt varsinaisesti pieleen Wilderiltä. Yhdysvaltalainen otteli omilla vahvuuksillaan, ja sai perille kovia pommeja.

Ensimmäisessä kohtaamisessa Fury kävi kahdesti lattiassa, mutta koska britti oli naputellut paremmat osumat, hänen pistejohtonsa riitti ratkaisemattomaan.

Se oli selkeä pettymys. Wilder oli sopimusehdoissa edellyttänyt Furylta uusintaottelua, ja vielä kolmattakin kohtaamista, mikäli hän kokisi sen tarpeelliseksi. Fury oli pannut nimensä ottelusopimukseen, jonka rikkomisesta oli määrätty 80 miljoonan dollarin sakko.

Toisessa ottelussa kehätuomari keskeytti ottelun Furyn hyväksi seitsemännessä erässä.

Nyrkkeilyn historiassa ei ole koskaan nähty niin jännittäviä otteluita kuin tämän kaksikon kolme kohtaamista. Saaga tuli päätökseensä vasta viime vuoden lokakuussa, kun Fury ja Wilder kohtasivat kolmannen ja viimeisen kerran. Fury tiputti Wilderin viimeisen kerran ottelun 11. erässä.

Tyson Fury höykytti Wilderiä viime lokakuussa.

Tällä hetkellä Wilderin tilastot osoittavat 43 voittoa, kahta tyrmäystappiota ja yhtä ratkaisematonta. Wilder on ottanut voitoistaan 42 tyrmäyksellä, joista 20 on tullut jo ensimmäisessä erässä.

Wilderin pelottavin ase on hänen yli vastustajan olan lyöty takakäden krossi. Hyökkäävää tyyliä suosiva Wilder saa pitkille jaloilleen parhaimman asennon pitämällä ne etäällä toisistaan.

Se myös mahdollistaa nopean eteen ja taakse liikkumisen, vaikka peruuttelusta Wilder ei varsinaisesti pidäkään.

Vaikka monet Wilderin lyönneistä ovat laajakaarista ”american style boxingia”, lyönnit tulevat niin nopeasti, ettei vastustaja ehdi yksinkertaisesti reagoida niihin mitenkään. Ne jysähtävät tarkasti kohteeseensa kuin lämpöohjukset.

Miehen nimikkomerkkinä tunnetun lyönnin tekee vaaralliseksi se, että usein vastustajan omat kädet peittävät ratkaisevasti näkyvyyden.

Wilder lähtee heittämään ulottuvana nyrkkeilijänä krossin jo kaukaa, mikä hämää suoriin ja läheltä lyötyihin koukkuihin varautunutta vastustajaa.

Kun isku tömähtää perille, on myöhäistä enää harmitella omia tekemisiään. Välillä Wilder aloittaa kombonsa pitkällä vasemman käden koukulla ja viimeistelee homman takakäden suoralla.

Deontay Wilderin ammattilaisuran tyrmäysprosentti on pysäyttävä 91,11. Hän on lyönyt lattiaan jokaisen vastustajansa.

Vaikka vastustajat osaavat varautua siihen, mitä on tulossa, ottelun tuoksinassa ei muistoista ole juurikaan apua.

Monet raskaansarjan ottelut ovat löysätempoisia, mutta Wilderin eivät. Atleettisen miehen ylläpitämä tempo kehässä on armoton, joten kahdentoista kolmen minuutin erän kestäminen hänen kanssaan on todellinen koitos kenelle hyvänsä.

Tuossa ajassa ehditään vaihtaa satoja iskuja pahoin tarkoituksin.

Osa täydelliseen tyrmäysiskun reseptiä on ajoitus. Siinä Wilder on mestari.

Kun ensimmäinen maistiainen järkyttävän kovasta voimasta on annettu, Wilder tulee päälle villisti, molemmilla käsillä laajakaarisia koukkuja huitoen. Siinä tilanteessa vastustaja ei voi muuta kuin toivoa, että suojaus pitää ja ulospääsy tilanteesta löytyy.

Useimmiten niin ei kuitenkaan tapahdu vaan Wilder jatkaa vastustajan murjomista, kunnes tämän jalat pettävät alta. Säälimätön mies on myös erityisen hyvä jatkamaan tilanteet loppuun asti.

"Tätä minä teen elääkseni. Lyön ihmisiä tajuttomaksi, sillä minulla on siihen kestävyyttä. Joskus tunnen kädessäni, kun vastustajan luut murtuvat. Sen tunteen jälkeen tiedän, että se on ”hyvää yötä” hänelle. Minulla on niin hullusti voimaa, etten edes tiedä, mihin asti sitä riittää. Olen niin vaarallinen. Tapoin melkein (Artur) Szpilkan New Yorkissa”, Wilder on sanonut viitaten tammikuussa 2016 käytyyn otteluun.

Artur Szpilka sai tuta Deontay Wilderin lyöntivoiman.

Puolalainen selvisi kuin ihmeen kaupalla, vaikka hänet kannettiin paareilla pois samaisesta Barclays Centeristä, jossa Wilder ottelee myös Heleniusta vastaan.

Ainoan pisteille menneen ottelunsa Wilder kosti Bermane Stivernelle uusintaottelussa. Wilder käytti Stiverneä kolmesti lattiassa, ennen kuin Stiverne nukahti kaksinkerroin kehäköysiä vasten ensimmäisen erän viimeisellä sekunnilla.

Kun 201-senttinen ja karvan alle sata kiloa painava Wilder lyö, jälki on tuhoisaa. Hänen ulottuvuutensa on 211 senttimetriä, mikä yhdistettynä hyvään jalkatyöhön tarkoittaa sitä, että Wilder on vastustajan iholla ennen kuin tämä ehtii tajuta pelin hengen.

Wilder ja Helenius ottelevat klo 4.00 sunnuntain vastaisena yönä. Ottelu on katsottavissa maksullisena Ruudussa.