Jari Pitkälän pitkänajan unelma lähestyy. Hän lähtee seitsemän hengen suomalaisjoukkueen yhtenä suosikkina speedgolfin MM-kisoihin Floridaan.

Jari Pitkälä toteutti kaksi vuotta sitten hullun idean.

Hän asetti tavoitteekseen ottaa marraskuussa kävellen tai juosten miljoona askelta. Tasaisen vauhdin taulukolla se tarkoitti 33 333 askelta päivässä.

Paitsi kuntoiluna Pitkälä aloitti samalla projektin, joka tähtäsi marraskuussa 2022 Yhdysvalloissa pidettäviin speedgolfin MM-kisoihin.

Perjantaina Pitkälä voitti kauden kotimaisen päätösgolfin Master Golfissa Espoossa. Hän kiersi kentän 48 minuutissa ja 7 sekunnissa. Golflyöntejä kertyi 77, mikä on lähes ammattitasoa tavallisessa golfkisassa.

Pitkälän speedgolftulos oli 125,07. Speedgolfissa kentän par-tulos on 126. Se koostuu golfin 72 lyönnistä ja 54 minuutista. Jokainen golflyönti tarkoittaa yhtä minuuttia. Esimerkiksi jos pelaaja käyttää 80 lyöntiä ja juoksee kentän 60 minuutissa, hänen lopputuloksensa on 140.

Juoksussa Pitkälän keskinopeus oli kuusi kilometriä tunnissa.

”Juoksin elämäni parasta vauhtia. Valmentajani käski minun rauhoittaa muuta treenaamista tällä viikolla, mikä on minulle vaikeaa, kun olen tottunut kuormittamaan itseäni”, Pitkälä sanoi.

Suomesta MM-kisoihin lähtee seitsemän hengen joukkue. Pitkälän lisäksi mukana ovat hallitseva maailmanmestari Mikko Rantanen, Lauri Alakuijala, Marko Kuningas. Henrik Honkalehto, Timo Eskeli ja Milla Hallanoro.

Alakuijala oli perjantaina toinen (141,22) ja Eskeli kolmas (144,28). Kaikki MM-kisoihin lähtijät eivät päässeet paikalle.

MM-kisat pelataan Floridassa St. Augustinen kentällä.

Hauska sattuma on, että St. Augustine on Kiira Riihijärvelle tuttu kenttä. Riihijärvi varmisti sunnuntaina pelioikeutensa amerikkalaisvetoiselle LPGA:lle, joka on naisten arvostetuin ja kovatasoisin golfin ammattilaiskiertue.

Pitkälä ja Riihijärvi ovat molemmat kotoisin Haukiputaalta. Pitkälä on myös Riihijärven sponsori.

”Auttelen Kiiran taustajoukoissa. Tuen niin, että hän voi valita paremman lennon silloin, kun siihen on tarvetta”, Pitkälä sanoo.

Speedolfin MM-kisoihin liikemies Pitkälä lähtee toisen kerran. Neljä vuotta sitten hän oli henkilökohtaisessa kisassa 15:s. Joukkuekisassa hän oli Rantasen parina viides.

”Voitin ennen MM-kisaa Mikkoa kolmella minuutilla, mutta taannuin kokemattomuuttani pahasti kisapaikalla, kun Mikko puolestaan paransi huimasti”, Pitkälä sanoo.

Vuoden 2018 MM-kisojen jälkeen Pitkälä otti yhteyttä juuri uransa lopettaneeseen estejuoksijaan Janne Ukonamaanahoon ja kysyi häntä valmentajakseen. Ukonmaanaho on myös estejuoksun Euroopan mestarin Topi Raitasen valmentaja.

”Janne on tehnyt minulle uskollisesti treeniohjelmia. Parhaimmillaan treenaan 100 kilometriä viikossa kävellen, juosten ja pyöräillen. Teemana on ollut aktiivinen liikkuminen”, 45-vuotias Pitkälä kertoo.

MM-kisojen takia Pitkälä ei yllä marraskuussa miljoonaan askeleeseen, kuten kahtena edellisvuonna.

”Nyt tulee vain puolen millin marraskuu.”

Floridaan Pitkälä lähtee kuuden golfmailan kanssa. Bägistä löytyy draveri (pitkä avauslyöntimaila), yksi hybridimaila, kaksi rautamailaa (rauta-6 ja rauta-8), wedge (lähepelimaila) ja putteri.

”Draivipelini oli tänään täydellistä. Jos se ei toimi, olen pulassa. Kun saan pitkän avauslyönnin, pääsen hyvin juoksurytmiin.”

MM-kisoissa hänellä on tavoitteena pärjätä joukkuekisassa Rantasen parina.

”Siinä lähdemme voittamaan. Henkilökohtaisessa kisassa sijoituksella ei ole merkitystä.”

Henkilökohtaiset MM-mitalit ratkotaan 14.–15. marraskuuta. Joukkuekisat pelataan niiden jälkeen pudotuspeleinä. Finaalissa on neljä parasta kahden hengen joukkuetta.

Speedgolfin juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa sitä alettiin pelata yli 20 vuotta sitten. Jos asiat etenevät hyvin, Pitkälä voisi edustaa Suomea vuonna 2028 kesäolympialaisissa Los Angelesissa, jonne speedgolfia yritetään saada näytöslajiksi.

”Olen silloin 51-vuotias. Speedgolf on selvästi senioreiden laji.”