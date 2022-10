Lappeenrantalaisjoukkue vahvisti vapauttaneensa päävalmentaja Pekka Virran tehtävästään. Hämäläinen valmensi joukkuetta jo kaudella 2020–2021.

SaiPan liigajoukkue vahvisti perjantaina nettisivuillaan päivää aiemmin julkisuuteen levinneen tiedon päävalmentajan vaihdoksesta.

Seura ilmoitti, että se on vapauttanut Pekka Virran päävalmentajan tehtävästä.

Valmennusvastuuseen tarttuu Ville Hämäläinen, joka hoiti tehtävää Tero Lehterän lomautuksen ajan kaudella 2020–2021.

SaiPan muu valmennus jatkaa ennallaan: Santeri Immonen apuvalmentajana, Antti Ore maalivahtivalmentajana ja Antti-Juuso Ropo fysiikkavalmentajana.

”Viime kauden alla alkaneessa prosessissa on ollut välitavoitteita ja on täysin selvää, että emme ole päässeet niihin. Näkemyksemme mukaan joukkueemme on parempi kuin tulos nyt näyttää”, seuran toimitusjohtaja Jussi Markkanen perusteli ratkaisua.

Markkasen kertoi päätöksen syntyneen yhteisymmärryksessä Virran kanssa.

SaiPa on kiekkoliigassa tällä hetkellä viimeisenä. Sillä on yhdestätoista ottelusta vain yksi kolmen pisteen voitto.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Virta oli perjantaina 30. syyskuuta pelatun SaiPa–TPS-ottelun jälkeen lähettänyt erikoisen viestin SaiPan pelaajien WhatsApp-ryhmään. SaiPa hävisi kotonaan TPS:lle 1–4.

Lehden tietojen mukaan Virta oli viestissään kritisoinut osaa pelaajista. Kiusallista tapauksessa on se, että Virran oli tarkoitus laittaa kyseinen viesti SaiPan valmentajien ryhmään, mutta viesti menikin vahingossa pelaajille.