Iivo Niskanen menestyi viime kaudella hyvin myös maailmancupissa. Nyt uusi pisteytys ohjaa Niskasen mielestä siihen, että pitäisi kilpailla koko ajan.

Iivo Niskanen saavutti uransa toistaiseksi parhaalla kilpailukaudella viime talvena muutakin merkittävää kuin olympialaisissa kultaa, hopeaa ja pronssia.

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Niskanen sijoittui kolmanneksi, normaalimatkojen cupissa tuli voitto ja Tour de Ski -kiertueella kolmas sija. Ne olivat kaikki saavutuksia, joihin Niskanen ei ollut aiemmin yltänyt.

Nyt Niskanen antaa ymmärtää, että samantasoista menestystä maailmancupin kokonaiskilpailussa ei välttämättä ole luvassa.

Viime kaudella maailmancupissa oli huomattavasti normaalia vähemmän osakilpailuja, kun kaksi viikonloppua poistui koronapandemian aiheuttamisen peruutusten takia, ja Venäjälle myönnetty mc-finaali peruttiin maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Tulevalla kaudella tilanne on lähtökohtaisesti toinen. Kalenterissa on yli 30 osakilpailua, ja maailmancupin pistelasku on uudistettu. Niskasen tulkinnan mukaan muutoksella tavallaan pakotetaan kokonaismenestystä havittelevia hiihtäjiä kilpailemaan mahdollisimman paljon.

Kun ennen yhdessä osakilpailussa pisteitä jaettiin 30 parhaalle, nyt niitä saa 50 parasta. Kärkisijoilla piste-erot ovat huomattavan pieniä aikaisempaan verrattuna.

Voittaja saa edelleen 100 pistettä (Tourilla 50), mutta kun ennen esimerkiksi kolmannesta sijasta sai 60 pistettä, nyt saman pistemäärän saa 11. sijasta ja kolmossija tuo 90 pistettä.

Uudistuksen seurauksena jopa sprintin karsinnasta jaetaan pisteitä kymmenelle parhaalle.

”Käytännössä erot ovat hyvin pieniä, jos olet ykkönen tai neljäs. Muutos ohjaa siihen, että pitäisi hiihtää koko ajan kilpaa”, Niskanen sanoi keskiviikkona hiihtomaajoukkueen mediatapaamisessa.

Niskanen arvioi, että jos jättää kilpailuja väliin MM-valmistautumisen takia, voi olla yllättävän kaukana maailmancupin kokonaiskilpailussa pisteuudistuksen seurauksena.

”Totta kai tämä muutos motivoi kiertämään kisoja, mutta se on tavallaan iso rangaistus, jos jättää yhden viikonlopun välistä.”

Kuten käytännössä kaikilla huipuilla, Niskasenkin päätavoite on Planican MM-kisoissa. Siellä hänen pääkilpailunsa on yhteislähdöllä hiihdettävä 50 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla. Samalla matkalla hän voitti olympiakultaa vuonna 2018, mutta vuoden 2021 MM-kisoissa hän jäi kuudenneksi suksiongelmien takia.

Viime talvena Niskanen hiihti vasta toisen kerran urallaan Tour de Skin kokonaisuudessaan, ja ensimmäisen kerran se oli hänelle myönteinen kokemus.

Kolmas sija oli Suomen mieshiihtäjien kaikkien aikojen paras Tourin kokonaiskilpailussa. Niskanen itsekin kuvasi sitä ”hienoksi onnistumiseksi”.

Nyt Niskanen suhtautuu pienellä varauksella Tourin suorittamiseen kokonaan, vaikka kiertueen ja MM-kisojen väliin jää puolitoista kuukautta aikaa.

Toisaalta olympialaisissa palautumisaikaa kilpailusta toiseen oli paljon enemmän kuin tiivistahtisissa MM-kisoissa.

Tällä kertaa Tourilla on seitsemän etappia eli yksi enemmän kuin viimeksi.

”Kyllä sen varmaan hiihdän, jos tilanne on hyvä ja kaikki on kondiksessa. Ongelma ei ole kilpailujen määrän kestäminen ja niistä palautuminen. Ehkä vielä selkeämmin pääkisat ovat MM-kisoissa, ja siellä pitää lyhyessä ajassa hiihtää paljon kisakilometrejä. Silloin pitää olla huippukunnossa ja hyvässä vireessä, että palautuu nopeasti.”

Touria Niskanen ei kuitenkaan pidä minään harjoitusrupeamana.

”Kun hiihdetään kilpaa, pitää menestyä.”