Virta kiistää täysin, että potkut olisivat tulleet viestikohusta, joka lipsahti julkisuuteen alkuviikolla.

Kiekkovalmentaja Pekka Virran elämä muuttui SaiPasta tulleiden potkujen jälkeen nopeasti tavalliseksi perhearjeksi. Tehtävälistan ykköseksi nousi viikonlopun ruokaostokset vaimon kanssa.

SaiPa kohtaa Kärpät Lappeenrannassa lauantaina Ville Hämäläisen komennossa. Hämäläinen on tuttu valmentaja SaiPassa.

Virta, 53, pomppasi julkisuuteen kuin korkki, kun IS kirjoitti tiistaina valmentajan lähettäneen kriittisen Whatsapp-viestin pelaajien otteista ja esityksestä. Viestin alkuperäinen osoite olisi ollut valmentajien ryhmä, mutta se päätyikin vahingossa ensin pelaajille.

”Ei todellakaan”, Virta vastaa kysymykseen, vaikuttiko väärä viesti potkuihin.

”Ei siinä ollut mitään kummallista. En tajua, miten te ajattelette sitä. Sillä ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa.”

”Ainoa, millä on tekemistä, on tulos – ja aikataulukiireet.”

”Pitäisi alkaa voittaa mahdollisimman nopeasti, mutta joukkue alkoi olla vähän ahdistunut.”

Virta sanoo, että yritti herätellä joukkuetta suurella palaverilla ennen viime perjantain KooKoo-ottelua. Peli sujuikin, mutta ottelu kääntyi tappioksi jatkoajalla. Virta kokeili kaikkia osaamiaan keinoja, ja niitä riittää. Hänen kokemuksenaan on peräti 904 ottelua viidessä liigaseurassa.

”Teho ei enää toiminut ja silloin täytyy tehdä radikaali päätös. Tämä oli se päätös, mihin päädyttiin.”

SaiPalle alkoi tulla syöksykierre. Tappiot seurasivat toisiaan, ja yleisö kaikkosi. Takaiskut näkyvät joukkueen tunnelmassa ja tyhjät katsomot seuran kassakirstussa.

Viestikohu ja potkut tulivat niin sopivasti samalle viikolle, ettei voi välttyä yhteenkuuluvuudesta.

Virta kiistää linkittämisen.

”Ei, ei. Me ollaan juteltu koko ajan. ”Me puhuimme kokonaisuuksista.”

Virta sanoo aistineensa jonkin aikaa kiristyvän ilmapiirin ja joukkueen vaikeudet. Tulos näkyi kaikille, tuska joukkueen sisälle.

”Silloin pitää jonkun uskaltaa antaa tämäkin vaihtoehto [eli potkut]. Se tehtiin yhteis­ymmärryksessä.”

SaiPassa rakennettiin kolmen vuoden projektia. Virralla oli vastaava KalPassa, joka päättyi kunniakkaaseen hopeaan 2017. Sitä seurasi Lukon toive voittaa vihdoin mestaruus.

Raumalaisten unelma toteutui keväällä 2021, jolloin Virran nousujohteinen työ huipentui kultajuhliin.

Lukosta Virta matkasi Lappeenrantaan ja rakensi uuden suunnitelman.

Viime kaudella SaiPa sijoittui Virran valmennuksessa viimeistä edelliseksi. Nyt SaiPa on ankkuroitunut viimeiseksi vain yhdellä voitolla, HIFK:sta.

”Täytyy muistaa, ettei kyse ollut vain tästä kaudesta. Me saatiin viime vuonna armonaikaa, kun puhuttiin tulevaisuudesta”, Virta korostaa.

”Ihmiset olivat aika kärsivällisiä viime kaudella odottaen, että nyt alkaisi olla aika ruveta voittamaan.”

Valmennustiimillä oli vahva usko joukkueeseen ja siihen, että joukkueessa riittää laatua.

”Tulos jäi piippuun ja kerrannaisvaikutus oli käsin kosketeltava.”

”Pitää tajuta, että he tarvitsevat uuden lähdön. Otin tässä aika ison määrän tuskaa pois.”

”En mikään ritari ole, mutta koen tehneeni suoraselkäisen ratkaisun ajatellen myös SaiPaa.”

”Jo alun perin oli sopimus, etten tule tänne kolmea vuotta rahastamaan, jos ei saada tätä kulkemaan. Meillä olivat siellä yhteisesti sovitut asiat.”

Virta sanoo ottavansa rauhallisesti tulevat ajat. Matkustaminen jonnekin kiehtoisi. Pienen breikin aikana on hyvä pohtia tulevaisuutta.

”Kyllä mä valmentaa vielä haluaisin. Nämä ovat vähän sellaisia hommia, ettei niihin itse mennä, vaan niihin soitetaan ja pyydetään.”

”Se on jonkun muun käsissä, kelpaanko jonnekin.”

Lukon vuosina Virta sairastui rajuun koronavirukseen. Hän joutui pitkäksi aikaa tehohoitoon, josta selviytyi kuin ihmeellä.

”Minulle jäi keuhkoihin 40 prosenttia arpikudosta. Koko loppuelämäni on kapasiteetti, joka muokkaa elämää. Pitää mennä rauhallisesti. Liikunta on kävelyä ja sähköpyöräilyä, ja tämän tyyppisiä asioita. Juoksut on juostu.”

”Jääkiekkotyö on siitä hyvä, että sitä tehdään kuitenkin paljon päällä.”

”Ei tällä lailla lopeteta.”