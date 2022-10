Suomen joukkue kilpailee 36 muun maan kanssa, ja parhaat jaksavat juosta todennäköisesti maanantaiaamuun asti.

Helsinkiläinen Kati Ahokas on yksi Suomen joukkueen 15 juoksijasta. Kuva vuodelta 2020.

Vihdin Nummelassa alkoi lauantaina iltapäivällä klo 15 erikoinen juoksukilpailu. Se on osa maailmanlaajuista Big Dog’s Backyard Ultra World Championshipia, joka on niin sanotun backyardin MM-kilpailu.

Kilpailu juostaan samaan aikaan 37 maassa. Jokaisen maan edustajat juoksevat oman satelliittikilpailunsa omassa maassaan, ja tulokset ratkaistaan kaikkien satelliittikilpailujen osalta yhteisesti.

Maat kilpailevat joukkueina toisiaan vastaan, ja lisäksi juoksijat kilpailevat yksilöinä paikasta ensi vuonna järjestettäviin kansainvälisiin kilpailuihin.

Suomen joukkueessa on 15 juoksijaa, jotka kilpailun valintaraati kutsui mukaan aikaisempien näyttöjen perusteella.

Yhdysvalloista levinneissä Backyard ultra -kilpailuissa mitataan kestävyyden lisäksi ennen muuta sitkeyttä.

Tässä kilpailumuodossa startataan tunnin välein 6,7 kilometrin lenkille. Jos sen juoksee esimerkiksi 50 minuutissa, jää kymmenen minuuttia aikaa huoltoon ja lepoon ennen seuraavaa starttia. Juoksija valitsee itse, kuinka nopeasti haluaa kierroksen juosta.

Kyseessä on niin sanotusti last man standing -henkinen pudotuskilpailu. Voittaja on se, joka juoksee yhden kierroksen enemmän kuin muut.

Suomen satelliittikilpailussa reittejä on kaksi. Valoisan ajan reitti kulkee Nummelanharjun lentokentän ympäri teknisempiä polkuja pitkin, ja pimeän ajan reitti juostaan kahtena 3,35 kilometrin lenkkinä tasaisemmassa maastossa.

Yksi Suomen joukkueen juoksijoista on helsinkiläinen Kati Ahokas, josta HS kertoi kaksi vuotta sitten.

Lisää aiheesta: Ultrajuoksija Kati Ahokas tietää, miltä tuntuu nukahtaa vahingossa kesken kisan – mutta viikonloppuna hän oikein toivoo sitä

”Juoksijana olen hidas mutta kömpelö. Rakastan Backyard ultraa sen takia, että siinä ei tarvitse olla kovin nopea”, Ahokas sanoi Suomen joukkueen esittelyvideolla.

Suomen kilpailussa parhaat juoksevat todennäköisesti läpi kahden yön maanantaiaamuun asti. Esimerkiksi lokakuussa 2020 Ahokas voitti Espoon Nuuksiossa käydyn kilpailun juostuaan 40 tuntia. Juoksumatkaa kertyi 270 kilometriä.

Nummelan kilpailun kulkua voi seurata tapahtuman verkkosivulla olevan tulospalvelun kautta: https://nummelabackyardultra.com.