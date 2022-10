Jääkiekon Liigan kaikkien aikojen paras ulkomainen pistemies Éric Perrin kertoo, että hänen opettajansa käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen kiekkoilijan ollessa teini-ikäinen.

Perrin kertoo asiasta keskiviikkona julkaistussa, Lasse Lindqvistin kirjoittamassa kirjassa Lavalin leijona (Otava).

Perrinin mukaan tapaus ajoittuu 1980-luvun lopulle, jolloin hän opiskeli 13-vuotiaana ensimmäistä vuottaan katolisessa yksityiskoulussa Notre-Dame Collegessa. Perrin sanoo hyväksikäytön olleen koskettelua, joka tapahtui hänen ollessaan tukiopetuksessa kahden kesken opettajan kanssa.

”Ennen kuin ehdin šokkitilaltani reagoida, hän työnsi kätensä sinne, minne hänen ei olisi pitänyt sitä ikinä työntää, ja kosketti minua väkisin tavalla, jollaisella kukaan ei ollut ennen koskettanut", kirjassa kirjoitetaan.

”Minut pelasti onneksi sydäntä särkevä itkuni, joka oli niin kovaäänistä, että hän kai säikähti tilannetta ja veti kätensä ulos boksereistani.”

Perrinin käymä koulu tuomittiin jo vuonna 2011 18 miljoonan dollarin korvauksiin seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Kiekkoilija sanoo kertovansa kirjassa ensimmäistä kertaa kokemuksistaan. Hän on käynyt koulua samaan aikaan kuin korvauksia saaneet uhrit.

Asia kietoutui kiekkoilijan mukaan myös hänen sukuunsa.

”Saimme tietää koko rikollisen kuvion vasta vuonna 2016. Silloin ilmestyi laaja artikkeli pedofiilien Notre-Dame Collegessa pyörittämästä ringistä. Artikkeli oli meidän perheellemme suuri järkytys, sillä siinä kirjoitettiin sedästäni, asianajajasta, joka oli hoitanut pedofiilit vapaalle jalalle maksamalla syyttäjät hiljaisiksi.”

Perrinin mukaan häneen itseensä kohdistuneesta hyväksikäytöstä on silti ennen kirjan julkaisua asiasta tiennyt vain hänen vaimonsa.

”Olen käsitellyt traumaa omalla tavallani. Nyt ymmärrän useita vuosia raittiina oltuani, että kenties juuri alkoholi oli pitkään yksi pakopaikoistani. Olen pakottanut itseni kohtaamaan nämä asiat nyt kunnolla, ja aina niitä ajatellessani alan voida pahoin.”

Teinivuosien kipeiden kokemusten jälkeen Perrinistä tuli kiekkolupaus, joka viihtyi kaukaloiden lisäksi ravintoloissa.

Perrin pelasi vuosina 1993–1996 NCAA-yliopistosarjaa mutta ei saanut tutkintoaan valmiiksi vuosien aikana vaan palasi koulun penkille uransa jälkeen. Perrin sanoo jättäneensä lopulta alkoholin kokonaan aivan viimeisinä pelivuosinaan, mutta yliopistossa ja pitkään sen jälkeenkin hän eli railakasta elämää.

Perrin sanoo, että hän ei kuulunut opiskelun vakavasti ottaneisiin kiekkoilijoihin. Tärkeintä oli jääkiekko, mutta biletys tuli sen jälkeen. Myös farmiliiga IHL:ssä Clevelandissa 1990-luvun lopulla pelatessaan Perrin kävi ahkerasti yöelämässä. Ennen kaikkea hän sanoo kaivanneensa juhlimaan ja vakuutelleensa itselleen, että juominen ei vaikuttanut otteisiin.

”Yliopistoaikoinani olin kai yrittänyt paeta ongelmiani juomiseen. Tunsin jopa olevani kapinallinen, vaikka todellisuudessa käytökseni oli vain lapsellista. Minulla oli kai oikeus hukuttaa kerran tapahtunut nuoruuden traumani alkoholiin. Tai niin alitajuisesti asian itselleni selitin, tuskin enää tietoisesti”, Perrin arvioi kirjan sivuilla.

Éric Perrinin ura Suomessa alkoi Jokereista, josta matka jatkui nopeasti Porin Ässiin. Kuvassa Perrin sekä ketjun laiturit Jukka Hentunen ja Antti Törmänen.

Kiekkoilijan uralla Perrinistä kasvoi pelaaja, josta tuli Liigan kaikkien aikojen tehokkain ja eniten otteluita pelannut ulkomaalaispelaaja. 643 ottelussa syntyi 532 tehopistettä. Ensimmäinen visiitti ajoittui vuosituhannen vaihteeseen, jonka jälkeen Perrinille avautui vielä mahdollisuus NHL:ssä. Sopimus Jokereihin syntyi, kun tie Pohjois-Amerikassa näytti olevan tukossa polvivamman takia.

Lopulta Perrinistä tuli Stanley cup -voittaja Tampa Bay Lightningissa, jossa hän pelasi pienessä roolissa 12 pudotuspeliottelua vuonna 2004.

Reitti NHL:ään oli pitkä. Myöhemmin mestaruusvuonna Perrin täytti 29 vuotta. NHL-ura urkeni kunnolla vuosina 2006–2009, jolloin hän pelasi kolme täyttä kautta taalaliigassa.

Liigalegenda Perrinistä tuli syksyllä 2010 alkaneen ja peräti yhdeksän kauden mittaiseksi venyneen visiittinsä aikana. Hän oli avainroolissa, kun JYP voitti mestaruuden kaudella 2011–12.

” ”Hän sai meidät kauden tärkeimmällä hetkellä käsittämättömään stressitilaan.”

Teuvo Teräväinen yritti pysäyttää Éric Perriniä syksyllä 2013.

JYP-vuosiin mahtui välirikkoja valmentajien kanssa. Perrin oli jyväskyläläisten menestysvuosina tukkanuottasilla niin Risto Dufvan kuin Marko Virtasenkin kanssa.

Perrinin paluun aikaan kaudella 2011–12 Dufva oli pelaajan mukaan valmentaja, joka menetti täysin malttinsa tappioista.

”Dufvan ongelma ei ole joukkueen herättelyssä huutamalla vaan siinä, että hän tekee sitä liikaa ja jopa silloin, kun hänen joukkueensa on pelannut hyvin. Jokaisen tappion jälkeen hän sekosi”; Perrin kuvailee.

Perrin myöntää, että Dufvan alaisuudessa harjoittelu ja peleihin valmistautuminen oli korkeatasoista. Johtamistapa sai kuitenkin joukkueen kääntymään valmentajaansa vastaan. Erityisesti pudotuspeleihin valmistautuminen oli Perrinin mukana epäonnistunutta.

”Hän sai meidät kauden tärkeimmällä hetkellä käsittämättömään stressitilaan taukoamattomalla huutamisellaan. Pahin vihollisemme ei ollut vastustajajoukkue. Se oli Dufva”, kirjassa sanotaan.

JYPin kausi päättyi pronssimitaleihin. Seuraavalla kaudella Dufva sai potkut ja JYP voitti toisen mestaruuden Jyrki Ahon johdolla.

Ahon lähdön jälkeen Jyväskylässä alkoi Marko Virtasen aika kaudella 2013–14.

Virtasen kanssa Perrinin välit rikkoutuivat pelaajan mukaan niin totaalisesti, että Perrin halusi lähteä Jyväskylästä ja suuntasi Turkuun.

Perrin kertoo näkevänsä etenkin seurakaverinsa Ramzi Abidin kohtelun ongelmallisena. Abid ei Perrinin näkemyksen mukaan päässyt Virtasen suosioon, ja sopimus purettiin ennen joulua. Nuorten pelaajien osalta Perrin kritisoi Virtasen toimineen epäjohdonmukaisesti lähettäessään näitä JYP-Akatemiaan pelaamaan.

”Koskaan urallani en ollut nähnyt, että joku valmentaja voisi kohdella kokeneita pelaajiaan niin ylenkatsovasti ja epäkunnioittavasti kuin Virtanen teki”, Perrin tylyttää.

JYP putosi puolivälierissä SaiPaa vastaan. Perriniä sapettivat Virtasen puolustusvoittoinen pelitapa ja virheiden välttely.

”Kaikki tapahtui negatiivisen kautta. Virtanen oli koko kauden vain valittanut ja rajoittanut pelaamistamme.”

Seuraavalla kaudella Perrin vielä pelasi Virtasen valmentamassa joukkueessa. Eräiden harjoitusten jälkeen Perrin paineli kuitenkin JYPin hallituksen puheenjohtajan Jukka Seppäsen luo puhumaan. Kirjassa kerrotaan, miten Virtanen lähetti kakkosvalmentaja Harri Laurilan kautta Perrinille viestin, että tämän halutaan lopettavan syöttämisen maalin takaa.

Keskustelussa Seppäsen kanssa Perrin ilmoitti, että ei aio pelata enää Virtasen alaisuudessa. Kun JYP päätti jatkaa valmentajansa kanssa, Perrin lähti TPS:ään.

Éric Perrin ja Ville Nieminen kättelivät pronssipelin jälkeen vuonna 2015.

Perrin pelasi Turussa kolme kautta, joiden jälkeen hän palasi vielä Jyväskylään. Kausi alkoi silloin Lauri Merikiven valmennuksessa, mutta potkujen jälkeen penkin taakse palasi tuttu mies: Risto Dufva.

Perrin kertoo yllättyneensä siitä, että Dufva oli muuttunut mies. Keskusteluissa Dufva myönsi tajunneensa edellisen pestinsä jälkeen, että joukkue häviää aina joukkueena, jonka osa valmentaja on.

Kausi päättyi Jyväskylässä pronssipelin tappioon, mutta Perrin sanoo Dufvan osoittaneen suuruutensa. Hän antoi Perrinin pelata ottelun viimeisen vaihdon valitsemiensa pelaajien kanssa. Perrin valitsi Jani Tuppuraisen ja Jarkko Immosen.

Tuloksena oli kavennusmaali, viimeinen maali, jossa Perrin oli urallaan mukana.

Kuka? Éric Perrin Syntynyt vuonna 1975 Kanadalainen jääkiekkoilija, kotoisin Quebecin Lavalista Stanley cup -voittaja 2009 Liigan eniten otteluita pelannut (643) sekä eniten maaleja (189) ja pisteitä (552) tehnyt ulkomaalainen pelaaja Edusti Liigassa Jokereita, HPK:ta, Ässiä, JYPiä tai TPS:ää. Suomen mestari vuonna 2012 JYPissä Urasta kertova kirja Lavalin leijona ilmestyy keskiviikkona.

Dufva myöntää: ”En ollut terveessä tilassa”

Eric Perriniltä kritiikkiä saanut valmentaja Risto Dufva myöntää, että 2010-luvun alkupuolella paineet purkautuivat väärällä tavalla.

”En ollut balanssissa itseni kanssa. Olin joutunut ammattisyylliseksi siitä, että emme voittaneet vuodesta toiseen. En ollut terveessä tilassa”, Dufva sanoo HS:lle puhelimitse.

Dufva muistuttaa, että Perrin tuli mukaan siinä vaiheessa, kun joukkue oli jo tullut pohjalta huipulle ja voittanut mestaruudenkin.

”Se näyttäytyi hänelle noin. Se on totta, että en varmaan tekisi enää samoja ratkaisuja. Se on toinen juttu, että jos pohjalta haluttiin kestomenestyjäksi, niin se on aika kovaa hommaa. Kymmenen vuotta oli mennyt ilman mitään menestystä”, Dufva sanoo.

”Varmasti vaikein hetki henkilökohtaisesti oli juuri se hetki, jolloin ’Eki’ oli mukana. Otin ihan hirveän stressin taloustilanteesta ja menestyksestä, mitä pelaajat eivät koe, kun näkevät asiat pelin kautta.”

Perriniä viimeisillä JYP-kausilla luotsannut Marko Virtanen välitti vastauksensa kritiikkiin sähköpostitse. Virtanen sanoo saaneensa useilta medioilta kysymyksiä kirjaan liittyen.

”Sain työskennellä Éric Perrinin kanssa useamman vuoden samassa joukkueessa. Toimiessani päävalmentajana valitsin hänet joukkueen kapteeniksi. Tämä päätös mielestäni kertoo kunnioituksestani häntä ja hänen upeaa kansainvälistä peliuraansa kohtaan. Harmi, jos hän kokee minun toimineen epäkunnioittavasti, tämä ei ole ollut tarkoitus, sen voin puhtain sydämin sanoa”, Virtanen kirjoittaa.

Virtanen sanoo tietävänsä oman uransa kautta sen, että pelaaja tarvitsee valmennuksen luottamuksen. Hän sanoo kokevansa vahvuudekseen nuorempien ja kokeneempien pelaajien kanssa toimimisen.

Peliin ja joukkueeseen liittyvän päätökset Virtanen sanoo tekevänsä parhaiten organisaatiota palvelevalla tavalla.

Virtanen ei ole lukenut kirjaa ennen julkaisua ja sanoo kirjeensä lopuksi, että ei koe tarpeelliseksi kommentoida kirjaa enempää.