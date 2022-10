Main ContentPlaceholder

Urheilu | Kommentti

Klubi koki kauden katkerimman tappion, kun David Brownen unelmamaali hylättiin

Eurooppa-liigan ottelut ovat parhaimmillaan taianomaisia, ja sellainen oli myös tulla HJK::n ja Italian Serie A:n suurseura AS Roman ottelusta. Ottelu taltioidaan kuitenkin siihen katkerien tappioiden lokeroon, jossa on tappioiden oheen pakattuna liuskoittain jossittelua, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK ehti jo juhlia David Brownen maalia, mutta VAR käänsi tuomion ja osuma hylättiin.