Kuinka paljon päästöjä syntyy, kun 400 hevosta ja yli 40 000 katsojaa saapuu tällä viikolla Helsingin Jäähalliin viiden päivän ratsastustapahtumaan? Tällä hetkellä kukaan ei tiedä. Sen Helsinki International Horse Show haluaa kuitenkin nyt selvittää. Horse Show on luomassa ensimmäistä hiilijalanjälkilaskuriaan, jonka on tarkoitus selvittää tapahtuman päästöt.

”Haimme pitkään tapaa tuoda vastuullisuus mukaan rahan ja huippu-urheilun oheen”, Helsinki International Horse Show’n toimitusjohtaja Tom Gordin sanoo. Hän myöntää, että hevosalalla on vaikutuksia ympäristöön.

”Asiaa ei ole syytä peitellä vaan siitä on kannettava vastuu ja tehtävä asialle jotain. ”

Horse Show ei osta hiilijalanjälkilaskuria valmiina vaan luo sen itse, koska ratsastuskilpailuihin sopivaa laskuria ei ollut tarjolla. Työ alkoi jo ennen koronapandemiaa, mutta viivästyi kahden peruuntuneen tapahtuman takia. Laskurin pohjalla on kansainvälinen Greenhouse Gas Protocol (GHG) -standardi , jota käytetään muun muassa organisaatioiden hiilijalanjäljen mittaamiseen.

Horse Show’n laskurin ulkopuolisena asiantuntijana toimii Pääkaupunkiseudun Ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Ville Heinilä.

”GHG-standardi on aika väljä. Se mahdollistaa esimerkiksi asioiden laskematta jättämisen, jos se on hankalaa ja jos asian voi perustella. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikki oikeasti tärkeät asiat lasketaan mukaan”, Heinilä kertoo.

Laskuriin on tarkoitus laskea mukaan välittömien päästöjen lisäksi myös välilliset, alihankintaketjuissa syntyvät päästöt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tapahtumaan hankitusta heinästä ei huomioida pelkästään kuljetusmatka Jäähallille vaan mukaan lasketaan myös viljelyssä syntyvät päästöt.

” ”Kiertuematkoista syntyy vähemmän päästöjä kuin pistematkoista.”

Hevosia odottamassa lääkärintarkastusta Horse Showssa Helsingissä 2018.

Hevostapahtuma poikkeaa monin tavoin muista yleisötapahtumista.

Hevosille rakennetaan tilapäiskarsinat sekä verryttely- ja kilpailukentät. Vettä kuluu keskimääräistä enemmän kenttien hiekan kasteluun ja hevosten hoitoon. Lisäksi tapahtumaan tuodut hevoset tuottavat paljon lantaa.

Aiemmin Fortum poltti lannan Horse Show’n energiaksi, mutta yrityksen lannanpoltto loppui viime vuonna. Tänä vuonna Horseco-yritys kompostoi lannan mullaksi.

Vaikka hevoset tuovat hiilijalanjälkeen omat erityispiirteensä, Heinilä arvioi, että Horse Show’n suurimmat päästöt syntyvät matkustamisesta kuten muissakin yleisötapahtumissa.

Kotimaisen yleisön lisäksi hevoset ja ratsastajat matkustavat Helsinkiin eri puolilta Eurooppaa. Valtaosa kansainvälisistä ratsastajista lentää pääkaupunkiseudulle.

Moni hevosista saapuu hevosrekoilla maa- ja meriteitse Oslon maailmancupin osakilpailusta. Jos hevoset jatkavat matkaansa seuraavaan osakilpailuun Helsingistä, Helsingin päästöihin lasketaan vain matka Oslosta Helsinkiin.

”Yleisesti ottaen kiertuematkoista syntyy vähemmän päästöjä kuin pistematkoista. Myös mitä isommissa yksiköissä hevosia kuljetetaan, sitä vähemmän päästöjä syntyy hevosta kohti”, Heinilä arvioi.

Hevosrekkojen sähköistämisessä ollaan vielä kaukana, mutta päästöjä voisi vähentää esimerkiksi tankkaamalla autoihin uusiutuvaa dieseliä.

Yleisön aiheuttamat päästöt ovat yksi vaikeimmin mitattavista osuuksista, mutta ne ovat myös yksi suurimpia päästölähteitä. Tapahtuma kartoittaa yleisön liikkumista, majoitusta ja muita välillisiä päästöjä tapahtuman jälkeen järjestettävällä yleisökyselyllä. Vastauksista pyritään ottamaan mahdollisimman kattava otos.

Yleisön käyttäytymistä vähäpäästöisemmäksi voidaan ohjata sekä viestinnällä että käytännön ratkaisuilla.

”Meillä ei ole tarjota yleisölle parkkipaikkoja. Vuonna 2019 noin 30 prosenttia kävijöistä saapui tapahtumaan yksityisautoilla. Myös tapahtuman ravintolapalveluista vastaava Restel on lisännyt kasvis- ja luomuvaihtoehtoja tarjontaan”, Gordin kertoo esimerkkejä toimista.

Energiakriisi ei tänä vuonna näy vielä tapahtuman kuluissa, koska tapahtuman sähkö kuuluu kiinteänä osana Jäähallin vuokrahintaan. Sähkön valintaan tai muihin Jäähallin energiaratkaisuihin Horse Show ei voi vaikuttaa.

”Jatkossa pyrimme toki vaikuttamaan kaikkiin alihankkijoihin päästöjen vähentämiseksi”, Gordin sanoo.

Tavoite on saada laskurista sellainen, jonka Horse Show voisi konseptoida kansainvälisiin hevostapahtumiin. Laskuria on testattu elokuussa Belgiassa järjestetyissä laukkakilpailuissa. Päästöjen tiedonkeruu on edelleen kesken, joten kokemuksia laskurista ei vielä ole.

Alun perin Helsingin osakilpailua oli tarkoitus vertailla muihin maailmancupin osakilpailuihin. Tom Gordinin mukaan maiden olosuhteet eroavat niin paljon toisistaan, ettei vertailu ole järkevää.

”Tavoitteemme on kulkea tapahtumana kohti väheneviä päästöjä. Nyt näemme hiilikavionjälkemme perustason. Sen jälkeen asetamme vuosittaiset vähennystavoitteet.”

Helsinki International Horse Show ■ Tapahtuma on yksi Suomen suurimpia vuosittain järjestettäviä sisäurheilutapahtumia. ■ Helsinkiin saapuu kilpailemaan 400 hevosta. ■ Yleisöä saapuu tapahtumaan viiden päivän aikana yli 40 000. ■ Alueelle rakennetaan tilapäiskarsinat 250 hevoselle. ■ Tapahtuma ostaa 5000 kiloa heinää hevosille. Lähde: Helsinki International Horse Show

Hevosurheilulla muitakin ympäristövaikutuksia

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi hevosurheilu ja -tapahtumat vaikuttavat luontoon myös muilla tavoin. Hiilijalanjäljen mittaaminen on vain yksi tapa mitata ympäristövaikutuksia.

“Esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta jätteiden kierrätys ei ole tapahtumissa merkittävää, mutta kiertotalouden kannalta sillä on merkitystä”, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristöpäällikkö Ville Heinilä antaa esimerkin.

Hevosurheilu käyttää suhteessa kokoonsa paljon vettä sekä kenttien ylläpitoon että hevosten juottamiseen ja hoitamiseen. Vedenkulutus ei ole Suomessa merkittävä osa hiilijalanjälkeä, mutta vedenkulutus on yksi ympäristövaikutus muiden joukossa.

Helsinki Horse Show’n vedenkulutus tapahtuu pääosin Helsingissä, jossa vedenpuutteesta ei kärsitä samalla tavalla kuin jos veden välillinen kulutus tapahtuisi Suomea kuivemmilla alueilla.

Ravi- ja ratsastusurheilu aiheuttavat myös ravinnekuormaa vesistöihin. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2017 julkaisemassa Itämeri-laskurissa hevosurheilu nostettiin yhdeksi eniten Itämeren kuormitusta aiheuttavaksi harrastukseksi golfin ohella.

Ravinnepäästöt syntyvät erityisesti hevosten tarvitseman rehunviljelyn ja nurmilaiduntamisen kautta. Myös tallialueiden hulevedet voivat kuljettaa vesistöihin ylimääräistä ravinnekuormaa.

Helsinki International Horse Show huomioi hevosalan ravinnepäästöt tekemällä yhteistyötä Itämeren suojeluun keskittyvän John Nurmisen Säätiön kanssa. Tapahtuman lippujen oston yhteydessä yleisö voi lahjoittaa säätiölle.

Helsinki International Horse Show Helsingin Jäähallilla 19.–23.10.

Lue lisää: Henri Ruoste löytää hevosia, joista hän kouluttaa miljoonaluokan ratsuja

Lue lisää: Janni Martikaiselle myytiin samaa hevosta eri nimillä, mutta hän tunnisti huijarit ja löysi timantin

Lue lisää: Miisa Pulkkanen oli jo luopua tulevaisuuden haaveistaan, mutta sitten vierelle ilmaantui mukava mies

Lue lisää: Hevonen tuntee kärpäsen kosketuksen – ratsastaja­legenda Kyra Kyrklund opettaa pehmeää ja harmonista ratsastusta

Lue lisää: ”Ei ole aikaa eikä motivaatiota” – Ratsastajat keksivät syitä, miksi eivät kohota kuntoaan, vaikka hevosten hyvinvointi paranisi

Lue lisää: Suomen tuntemattomin olympia­urheilija ponnisti huipulle yllättävistä olosuhteista – pian edessä voi olla hurja tili­päivä: ”Puhutaan miljoonista”