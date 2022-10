Helsinki Horse Show ylsi uuteen yleisöennätykseen. Samaan aikaan järjestetty Saudi-Arabian rahakilpailu kuitenkin söi Helsingin maailmancupin osallistujalistaa.

Helsinki International Horse Show oli yhden naisen show. Ruotsin Angelica Augustsson Zanotelli voitti sekä lauantain että sunnuntain pääluokat.

”Olen edelleen kuplassa. En vieläkään usko, mitä tapahtui! Ensimmäinen kerta, kun näin tapahtui minulle”, Augustsson Zanotelli kertoi luokan jälkeen.

35-vuotiaan ratsastajan voittohevonen oli molemmissa luokissa 12-vuotias Kalinka van de Nachtegaele -tamma. Voitot tulivat nopealla uusinta-ajalla.

“Hevonen on erikoinen sekä hyvällä että haastavalla tavalla. Se on hyvin herkkä. Olen ylpeä, että siitä on tullut supertähti. Olen uskonut siihen silloinkin, kun muut eivät uskoneet. “

Luokan paras suomalainen oli 31-vuotias Jasmin Seppälä Captain-orilla sijalla 27.

“Hevonen ei hermostu mistään, se on todella sympaattinen. Se saa minutkin luottavaiseksi, että selviämme tästä.”

Hollannissa tallia pitävä Seppälä tuli vuosien tauon jälkeen Suomeen. Hän hyppäsi ensimmäistä kertaa viiden tähden maailmancup-tasolla. Seppälä on aiemmin keskittynyt nuorten hevosten ratsastamiseen ja noussut kansainväliselle tasolle vasta hiljattain.

”Oli hienoa ratsastaa kotiyleisön edessä. En ole koskaan ratsastanut vastaavassa kilpailussa.”

Ana-Julia Kontion kilpailu meni piloille, kun hän ratsasti väärän esteen.

Anna-Julia Kontion ja Jay Jay van de Mottelhoeven suoritus hylättiin ensimmäisellä kierroksella, kun Kontio ratsasti väärän esteen.

“En osaa kuvailla, mitä tapahtui. Ratsastin ensimmäistä kertaa ikinä väärän radan. Se oli täysin oma ajatusvirhe. Tämäkin näköjään piti kokea, valitettavasti ikävimmässä mahdollisessa paikassa”, Kontio harmitteli heti radan jälkeen.

Hän kuitenkin kiitti hevostaan, joka hyppäsi hyvin.

“Se lupaa hyvää tulevaan.”

Kahden pandemiavuoden jälkeen Helsinki Horse Show ylsi uuteen kävijäennätykseen. Viiden päivän aikana tapahtumassa kävi 52 000 ihmistä.

“Kaikki näytökset täyttyivät aiempaa paremmin. Ehkä tässä on pandemian jälkeistä kaipuuta tulla takaisin tapahtumaan”, Helsinki Horse Show’n toimitusjohtaja Tom Gordin arvioi.

Samaan aikaan Helsinki International Horse Show’n kanssa kilpailtiin kovan rahan Global Championships Tour -esteratsastuskilpailu Saudi-Arabian Riadissa. Moni Helsingissä aiemmin nähty maailmanlistan ratsastaja päätyi ratsastamaan Helsinkiä kovemmista palkintorahoista Saudi-Arabiaan.

“Kansainvälinen ratsastajainliitto ei enää saa suojata kilpailupäivämääriä. Tämä on tilanne, jonka kanssa elämme. Olen kiitollinen kaikista kansainvälisistä ratsastajista, jotka päättivät tulla Helsinkiin”, Gordin sanoi.