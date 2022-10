Naisleijonien entinen pelaaja, moninkertainen arvokisakävijä ja -mitalisti Linda Leppänen on harmissaan.

Maajoukkueen ympärillä jyllää jälleen iso mediakohu, kun Noora Rädyn elämäkerta ilmestyi viime viikolla.

Samassa rytäkässä ilmeni, että 16 naisten maajoukkueen entistä ja nykyistä pelaajaa on valittanut maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen käytöksestä.

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) on aloittanut tapauksen tutkinnan.

Pasi Mustonen

Räty ja 15 muuta pelaajaa syyttävät Mustosta ”epäasiallisesta tai epäreilusta käytöksestä”.

Mustonen toimi maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2014 helmikuuhun 2022.

”Pasi on tehnyt tosi ison työn naiskiekon ja naiskiekkoilijoiden eteen Suomessa. Harmittaa tosi paljon, että se päättyy tällaiseen kohuun”, Leppänen (ent. Välimäki) sanoo.

Hän asettuu asiassa tiukasti Mustosen puolelle eikä ole mukana 16 pelaajan valituskirjelmässä.

"En ole itse maajoukkueurani aikana kokenut, että ketään kohdeltaisiin väärin tai kaltoin”, Leppänen jatkaa.

Hän pelasi Naisleijonissa arvokisatasolla vuosina 2010–19.

"Tietenkin löytyy varmasti yksittäisiä tilanteita, jossa pelaajasta voi tuntua, että nyt kohdellaan väärin. Uskon kuitenkin, että valmennus ja johtoryhmä ovat aina ajatelleet joukkueen ja pelaajien etua niissäkin asioissa. On haluttu, että pelaaja on parempi ja sitä kautta myös joukkue on parempi.”

Linda Leppänen (ent. Välimäki) ei ole mukana 16 pelaajan valituskirjelmässä.

Leppänen kertoo avoimesti, että hän itse on purskahtanut itkuun Mustoselta saamansa palautteen takia.

Mustonen on Leppäsen mukaan kritisoinut häntä videopalaverissa sanomalla, että hän on liian hidas. Videolta on näytetty Leppäsen tekemiä virheitä.

"Pasi sanoi, että fysiikkani ei tällä hetkellä riitä näihin tavoitteisiin”, entinen keskushyökkääjä kertoo.

"Eihän sellainen tietenkään tunnu kivalta. Monta itkunkyyneltä olen leireillä tiputtanut, mutta minulla on aina ollut se tunne, että minusta on yritetty saada parempi pelaaja. Olen kokenut, että voin olla sellainen ihminen kuin olen.”

Leppänen myös otti tylyistä moitteista opiksi ja treenasi itsensä parempaan kuntoon. Pelaajauransa huipentaneissa Espoon MM-kotikisoissa hän viiletti tärkeässä roolissa kakkossentterinä.

"Olen myös pyrkinyt sanomaan omat mielipiteeni vahvasti siinä tilanteessa, kun minua on ärsyttänyt tai ottanut päähän.”

Espoon hopeakisoissa joukkuehenki oli Leppäsen mielestä järisyttävän hyvä.

"En ole ikinä pelannut niin sitoutuneessa ja hyvähenkisessä joukkueessa kuin 2019.”

Leppänen ihmettelee 16 pelaajan laatimaa valituskirjettä ja sitä, että asiat tuodaan esiin vasta nyt.

” Tuntuu inhottavalta, että ne tulevat esille tässä vaiheessa”, hän sanoo.

Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt on kertonut, että yhdistys sai anonyymit kirjeet haltuunsa tammikuussa ja toimitti ne Jääkiekkoliitolle 26. tammikuuta – samana päivänä kun Naisleijonat lensi Pekingin olympiakisoihin.

Kun muutama pelaaja oli omalla nimellään yhteydessä liittoon, se vei asian Suekin käsiteltäväksi 8. lokakuuta.

Leppänen kertoo, että jokaisen maajoukkueleirin jälkeen pelaajien on pitänyt kirjoittaa palaute johtoryhmälle.

” Aina on kysytty, että mitä viestejä on valmennukselle ja mitä asioita haluaa tuoda ilmi. Olisin toivonut, että nämä pelaajat olisivat niissä palautteissa ottaneet epäkohtia esiin, jos niitä on ollut. Johtoryhmässä on aika monta ihmistä. Jollekin heistä varmasti on pystynyt avaamaan sanaista arkkuaan.”

Noora Rädyn elämäkerta ilmestyi viime viikolla. Linda Leppäsen (oik.) pelaajaura päättyi Espoon sensaatiokisoihin keväällä 2019.

"Mutta hyvä, että sieltä tullaan sitten esille myös omalla nimellään. Nimettömänä voi kuka vain kirjoittaa mitä vain.”

32-vuotias Leppänen luotsasi viime kaudella Tampereen Ilveksen naisten liigajoukkuetta. Täksi kaudeksi hän vaihtoi Tapparan junioripuolelle seuravalmentajaksi U11-ikäluokkaan.

Leppänen sivaltaa hieman kiekkosiskojaan.

"Olen aika kyllästynyt valittamiseen. Ne ihmiset, jotka voisivat viedä naiskiekkoa eteenpäin, eivät ole valmiita vetämään työhanskoja käteen ja tekemään asioita käytettävissä olevilla resursseilla.”

Keihin ihmisiin viittaat?

"Meidän vanhoihin pelaajiimme. Aika moni tyttö on uran jälkeen mennyt töihin naiskiekon pariin. Jokainen, joka on lähellä lajia, voi viedä sitä eteenpäin omalta osaltaan. Eivät tällaiset kohut vie suomalaista naiskiekkoa eteenpäin.”

