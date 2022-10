KuPS on Kansallisessa liigassa omassa kastissaan – nyt muiden on kurottava ero umpeen

Kärjen ero häntäpäähän on kasvanut Kansallisessa liigassa tällä kaudella, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, onko kymmenen joukkueen pääsarjassa liikaa joukkueita, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Kulunut vuosi on ollut hieno vuosi suomalai­selle naisten ja tyttöjen jalka­palloilulle. Naisten maajoukkue pelasi EM-turnauksessa, alle 17-vuotiaat tytöt pelasivat EM-turnauksessa ja alle 19-vuotiaat tytöt olivat lähellä päästä EM-turnaukseen.

Maa­joukkuei­den menestyksen ja niiden saaman valtavan huomio­arvon takana on sitten huoli siitä, miten pääsarja Kansallinen liiga kehittyy tällä haavaa.

Kansallinen liiga on ennen kaikkea kasvattajasarja, mutta kasvattaakseen pelaajia maailmalle olisi liigan tason oltava riittävän hyvä.

Liiga on kehittynyt samaan suuntaan kuin esimerkiksi pohjoismaiset pääsarjat, joissa sarjojen kahtia jakautuminen näkyy selvästi. Kärjen ero häntäpäähän on kasvanut Kansallisessa liigassa tällä kaudella, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, onko kymmenen joukkueen pääsarjassa liikaa joukkueita.

Suomessa liigan polarisaatiota on vahvistanut Kuopion Palloseura, jonka naisten joukkueeseen seuran pääomistaja Ari Lahti on ruvennut satsaamaan huomattavasti rahaa.

Toisen perättäisen mestaruutensa voittaneen KuPSin naisten joukkue on nykyään täysammattilaisjoukkue, mikä on valtava kilpailuetu Suomessa. KuPSin naisten pelaajabudjetti on samaa luokkaa kuin monilla joukkueilla miesten Ykkösessä.

Åland Unitedilla on puolestaan paljon paikallisia sponsoreita ja pääsponsorina Ahvenanmaan varakkaimpiin henkilöihin kuuluva Anders Wiklöf. Kansallisessa liigassa KuPS, HJK ja Åland United ovat resursseiltaan omassa kastissaan. HJK:n vahvuuksina ovat sen pelaajakehitys ja olosuhteet. HJK varmisti hopeamitalinsa samalla kierroksella syyskuun lopulla kuin KuPS mestaruuden.

Kärkikolmikon haastajana toimii PK-35 Vantaa. Lauantaina Kansallisen liigan viimeisellä kierroksella pronssimitaleista taistelevat vielä PK-35 Vantaa ja Åland United, kun ne kohtaavat lauantaina Myyrmäessä.

PK-35 Vantaan päävalmentajan Jari Väisäsen mielestä Kansallisessa liigassa pelaajien ikäjakauma on suuri ongelma. Väisäsen mukaan liigan tason nostaminen vaatii kokeneempien pelaajien rutiinia.

”Siinä mielessä olemme ongelmissa, jos vertaamme liigaamme muihin maihin, joissa naisten jalkapallo on kasvussa.”

Väisäsen mukaan nuoret pelaajat pääsevät liiankin helpolla Kansalliseen liigaan. Hänen mielestään Ykkösen tasoa pitäisi saada nostettua, jotta se voisi olla nuorille pelaajille väliporras matkalla liigaan.

Toisaalta, jos liigassa olisi vähemmän joukkueita, olisi kynnys nuorille pelaajille korkeampi ylitettäväksi.

Väisäsen mielestä nykyinen joukkueiden määrä on kuitenkin hyvä. Hän kaipaa enemmän kokeneita pelaajia liigaan. Raha ratkaisisi tietysti tätäkin ongelmaa, jos kokeneemmat pelaajat voisivat keskittyä pidempään peliuraan.

Väisäsen mukaan on hyvä, että KuPS näyttää mallia muille.

”Se voi poikia lisää muita, jotka satsaavat.”

Muiden seurojen pitää saada resurssinsa ja olosuhteensa sille tasolle, että ne pystyvät taloudellisesti ja urheilullisesti kamppailemaan KuPSin kanssa.

Palloliiton kehityspäällikön Heidi Pihlajan mukaan Suomessa ehkä vielä odotellaan, että naisten jalkapallon yleinen kasvu sataisi syliin.

”Potentiaali pitää itse lunastaa, ja liittona toki tuemme seuroja siinä”, hän sanoo.

PK-35 Vantaa–Åland United Myyrmäen stadionilla lauantaina kello 18.15. Ruutu.fi näyttää ottelun.