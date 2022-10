Kärppien hyökkääjän kotisaldo on 3+7, mutta vieraissa ei ole syntynyt pisteen pistettä

Kärpät voitti tiistaina Porin Ässät.

Peter Tiivola on ollut tehokas kotipeleissä ja tehoton vieraskaukalossa.

Oulu

Kärppien hyökkääjähankinta Peter Tiivola oli tutun tehokkaana, kun oululaiset kellistivät kotipelissään Ässät 2–0 miesten jääkiekkoliigassa tiistaina. Tiivola syötti Kasper Björkqvistin 1–0-voittomaalin avauserässä.

”Ei ollut paras peli meiltä ja tiedämme, että pystymme parantamaan paljon. Ehkä vähän helposti luovuimme kiekosta, mutta Ässät pelasi kyllä hyvin”, Tiivola kehaisi ex-seuraansa.

Kotijoukkueen sankariksi nousi maalivahti Leevi Meriläinen, joka pelasi toisen perättäisen nollapelin Kärppien kotiotteluissa.

Tiivola on tehnyt tällä kaudella tehopisteet 3+7, joista joka ainoa on syntynyt kotipelissä.

”En ollut itse huomannut tuota, ja varmaan on sattumasta kyse, sillä on vieraissakin ollut paikkoja. Viikonloppuna on hyvä paikka Hämeenlinnassa korjata sitä tilastoa.”

Kärpät pelaa HPK:n vieraana sekä perjantaina että lauantaina.

Ässät pelasi jo viidennen pelin putkeen, jossa jompikumpi joukkueista on jäänyt nollille. Kolmannessa erässä 1–0-tilanteessa paras paikka aukesi Niklas Appelgrenille, mutta Meriläisen huipputorjunta esti hyökkääjän kauden avausmaalin syntymisen.