Viime syksynä Miska Siikosen elämältä putosi pohja, kun hänen kroppansa sanoi seis. Hän lukittautui kotiinsa ja luuli kuolevansa.

Kouvola

Miska Siikonen kapuaa hymy huulillaan pitkin Kouvolan jäähallin betoniportaita ja istahtaa suihkunraikkaana katsomon yläriville haastateltavaksi.

Kello on hieman yli puolenpäivän. Siikosen, 26, joukkuekavereita kävelee ohi. He naljailevat hyväntuulisesti, kuinka ”Mise” on taas ottamassa median haltuunsa.

Siikonen vastaa ironisella hymyllä.