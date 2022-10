Areenasta kiinnostuneen yhtiön taustalla on yksi maailman suurimmista urheiluvaikuttajista

Amerikkalaismiljardööri Philip Anschutz on NHL-seura Los Angeles Kingsin pääomistaja. Kaikkiaan pohatalla on kyntensä noin sadassa eri urheiluseurassa.

Yksi entisen Hartwall-areenan eli nykyisen Helsinki-hallin ostajaehdokkaista on maailmanlaajuinen tapahtumapaikkojen hallintayhtiö ja live-tapahtumakokemusten tuottaja ASM Global, joka toimii yli 350 tapahtumatoimipisteellä ja kaikkiaan viidellä eri mantereella.

Suomalaisille ASM Global ei todennäköisesti ole kovinkaan tuttu nimi, mutta kyse on globaalisti jättiluokan yrityksestä, jonka taustalta löytyy upporikas amerikkalaispohatta Philip Anschutz. Tämän omistama yritysrypäs Anschutz Entertainment Group (AEG) on maailman suurin urheiluseurojen ja -tapahtumapaikkojen omistaja.

Vuonna 1939 syntynyt Anschutz on vuosikymmenten varrella jalkautunut urheilun ja kulttuurin lisäksi esimerkiksi rautatie-, sanomalehti- ja energia-alalle.

ASM Global syntyi 2019, kun Australian suurin tapahtumapaikkaoperaattori, Anschutzin osaomistama AEG Ogden ja kiinteistöhallintayhtiö SMG fuusioituivat. SMG oli varakkaiden ihmisten rahoja hallinnoivan Onexin portfolioyhtiö. Nyt Onexin ja AEG:n tytäryhtiöt omistavat kumpikin 50 prosenttia Los Angelesissa pääkonttoriaan pitävästä ASM Globalista.

”Tämä merkitsee uuden jännittävän luvun alkua alallamme. Se luo uuden huipputason live-kokemusten hallintasektorille”, ASM:n toimitusjohtaja Bob Newman kertoi fuusion jälkeen The Music Networkin haastattelussa.

ASM:n portfolioon kuuluu muun muassa areenoita, stadioneja, kongressi- ja näyttelykeskuksia ja teattereita. Yritys omistaa tai hallinnoi esimerkiksi Mercedes-Benz Arenan Berliinissä ja Tele2-stadionin Tukholmassa sekä Dubai Arenan.

Anschutzin oma yritys AEG on samassa bisneksessä kuin ASM. Se omistaa tai hallinnoi areenoita ja seuroja ympäri maailmaa. Sen konsepti on joko omistaa areena tai stadion, tai vuokrata esimerkiksi julkisomisteinen areena pitkällä sopimuksella, ja sen jälkeen yhtiö hankkii sinne tapahtumia.

AEG:n kautta Anschutz on NHL-seura Los Angeles Kingsin pääomistaja. Hän omistaa myös muun muassa jalkapalloseura Los Angeles Galaxyn ja Colorado Rapidsin sekä on vähemmistöosakkaana koripallon NBA-seura Los Angeles Lakersissa. Kaikkiaan pohatalla on kyntensä noin sadassa eri urheiluseurassa.