Columbus Blue Jackets ja Colorado Avalanche kohtaavat Tampereella kahdesti marraskuussa.

Jääkiekon NHL-seura Columbus Blue Jackets kohtaa marraskuussa kahdesti Colorado Avalanchen Tampereella pelattavissa otteluissa, ja Columbus onkin aloittanut ottelun mainostamisen varsinaisella Suomi-kampanjalla.

Seura julkaisi torstaina Twitterissä kaksi videota, joilla pääosassa on suomen kieli, Suomi ja tietysti joukkueen suomalaiset.

Ensimmäisellä videolla Columbuksen general manager Jarmo Kekäläinen, tähtihyökkääjä Patrik Laine ja maalivahti Joonas Korpisalo lausuvat sanat ”mitä kuuluu”. Tämän jälkeen muiden pelaajien pitää arvata, ovatko sanat suomea ja siansaksaa.

Suurin osa pelaajista arvaa oikein, mutta muutamia vääriäkin mahtuu joukkoon. Rauman Lukossakin pelannut hyökkääjä Justin Danforth kertoo myös, mitä lause tarkoittaa.

Toisessa videossa pelaajien täytyy auttaa pikkutyttöä perustelemaan vanhemmilleen, miksi joukkueen ottelua pitäisi päästä katsomaan Suomeen asti.

Perusteluja ovat antamassa useat joukkueen pelaajat, joukossa myös Laine ja Korpisalo.

”Sanot vain, että ’annatte minun lähteä tai tulette katumaan. Valinta on teidän’”, Laine kommentoi.

Joonas Korpisalolla on hieman pidemmät perustelut.

”En tiedä, onko kukaan lukenut, mutta Suomi on maailman onnellisin maa. Se on hyvä syy lähteä Suomeen. Suomessa on todella mukavia ihmisiä. En tiedä, onko nähtävää kovin paljon, mutta ruoka on hyvää. Sää nyt on mitä on, mutta siitä tulee hyvä reissu”, Korpisalo toteaa.

Columbus ja Colorado kohtaavat Tampereella 4. ja 5. marraskuuta. Patrik Laineen pelaaminen on epävarmaa käsivamman takia. Keskiviikkona hän kertoi kyynärpään tuntuvan paremmalta kuin olisi uskaltanut odottaa kauden avausottelussa tulleen loukkaantumisen jälkeen.