Boris Beckerin vankilaelämästä paljastus: ”Hän on hyvin suosittu”

Mediatietojen mukaan Boris Becker on ryhtynyt joogaohjaajaksi, joka antaa myös ravitsemus- ja kunto-ohjeita muille vangeille.

Vankeustuomiotaan Britanniassa suorittava entinen tennistähti Boris Becker on keksinyt uusia hommia, kertoo saksalaismedioita lainannut The Times.

Huntercomben vankilassa 2,5 vuoden tuomiotaan istuva saksalainen on ryhtynyt joogaohjaajaksi, joka antaa myös ravitsemus- ja kunto-ohjeita muille vangeille.

”Becker on hyvin suosittu muiden vankien keskuudessa. Urheilijana hän tietää kaiken voittamisesta ja häviämisestä. Hän jakaa elämänkokemuksiaan muille vangeille”, eräs tennistähden ystävä kommentoi Bildin mukaan.

Becker on suorittanut kahden ja puolen vuoden tuomiostaan puoli vuotta. Hänen käytöstään vankilassa on kuvailtu virheettömäksi. Hän antaa The Timesin mukaan elämäntapaohjeita 45 muulle vangille.

Mediatiedot kertovat, että ankarasti itsekin harjoitteleva Becker on laihtunut vankilassa ollessaan noin kahdeksan kiloa.

Ex-tähdellä kerrotaan olleen aluksi suuria vaikeuksia sopeutua elämään vankilassa, mutta asiat ovat sittemmin alkaneet sujua. Hänen asianajajansa Christian-Oliver Moser kommentoi tilannetta niukasti.

”Asiakkaamme pärjää olosuhteisiin nähden hyvin ja sopeutuu koko ajan päivittäiseen vankilaelämään. Hän saa käyttää puhelinta milloin tahansa. Muista yksityiskohdista ei voida kertoa hänen yksityisyytensä suojelemiseksi”, Moser sanoi.

Becker, 54, sai vankeustuomion huhtikuun lopulla konkurssirikoksesta, joka tapahtui vuonna 2017. BBC:n mukaan Becker piilotti 2,5 miljoonan punnan (nykykurssilla noin 2,87 miljoonaa euroa) arvosta varojaan välttyäkseen maksamasta velkojaan.

Hän aloitti tuomionsa Lontoossa, mutta hänet siirrettiin sittemmin toiseen vankilaan Englannissa. Hänet saatetaan vielä siirtää myöhemmin Saksaan.

Beckerin arvellaan suorittavan kahden ja puolen tuomiostaan ”kiven sisässä” ensikertalaisena vain osan.

Saksalainen voitti upealla tennisurallaan muun muassa kuusi grand slam -turnausta kaksinpelissä. Hän nousi urheilumaailman tietoisuuteen 1985 voittamalla Wimbledonin turnauksen vain 17-vuotiaana.

Huippu-uransa jälkeen hän on muun muassa toiminut tv-asiantuntijana, pelannut pokeriammattilaisena ja valmentanut tennistähti Novak Djokovicia.