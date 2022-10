KooKoo on kotikaukalossaan Liigan huonoin joukkue.

Lahden Pelicans kaatoi torstaina vieraissa Vaasan Sportin 4–0 ja venytti voittoputkensa jääkiekon Liigassa neljän ottelun mittaiseksi.

Pelicansin voitoin avain on ollut tiivis puolustaminen ja erinomainen maalivahtipeli, jotka toimivat tälläkin kertaa.

Torstaina sivussa olleen Pelicansin ykkösmaalivahdin Patrik Bartosakin sijaan lahtelaisten maalilla kiekkoja pysäytteli kakkosmaalivahti Jasper Patrikainen. Ottelun aikana 20 kertaa kiekon tielle venynyt Patrikainen piti maalinsa puhtaana.

”Maalivahtimme ovat pelanneet erinomaisesti. Patrikainen oli tänään ihan huikea”, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä kehui.

Pelicans meni avauserässä johtoon ylivoimalla, kun Juuso Jämsen avasi maalihanat. Toisessa erässä Aatu Jämsen lisäsi lahtelaisten johdon kahteen maaliin, ja päätöserässä Otto Kivenmäki ja Lukas Jasek naulasivat loppulukemat 4–0.

Sportkin sai kiekon maaliin kertaalleen, mutta uransa sadatta ottelua jääkiekkoliigassa pelanneen Lassi Vanhatalon maali hylättiin, sillä hän ohjasi pelivälineen verkkoon kädellä.

KooKoo keikkuu liigan keskikastissa, mutta kotikaukalossaan kouvolalaisjoukkue on sarjan kirkkaasti surkein ryhmä.

KooKoon kotisaalis seitsemän ottelun jälkeen on viisi pistettä, kun joukkue meni torstaina häviämään neljän ottelun tappiokierteensä katkaisseelle JYPille maalein 1–2.

KooKoo kävi toisessa erässä johdossa sentteri Miska Siikosen ohjausmaalilla. Päätöserässä isäntien piti naulata kamppailu kuuden minuutin ylivoiman aikana, mutta Reid Gardiner nosti vieraat taisteluun alivoimatasoituksellaan.

Jerry Turkulaisen vahva karvaus tuotti 57. minuutilla Aaro Vidgrenille paikan voittomaalin tekemiseen.

Lohjalaislähtöinen Vidgren, 25, on ollut suuren osan urastaan nelosketjun hyökkääjä, mutta on koonnut alkukaudesta jo tehopisteet 5+0. Kun edelliskausi tuotti Vidgrenille Sportissa saldon 7+0, on hänen edellisestä syöttöpisteestään aikaa liki kaksi vuotta.

”Muistan sen syötön silti hyvin. Se oli Vaasassa Tapparaa vastaan, ja Riskan ”Eki” (Erik) teki siitä maalin. Olen oppinut lapioimaan irtokiekkoja sisään. Tässä pelissä puolustimme hyvin. Emme päästäneet KooKoota hyville tekopaikoille”, kommentoi Vidgren kauden toisen voittomaalinsa jälkeen.

”Hirveän paljon maalipaikkoja ei tänään nähty. Sehän sopii vierasjoukkueelle, että kaukalon keskusta on tukossa”, kiteytti JYP-luotsi Jukka Rautakorpi.

Toiseksi vähiten kotipisteitä (8) on koonnut HPK.