Petrus Palmun Ruotsin-valloitus on mennyt täydellisesti penkin alle. Ruotsin C Morella povataan suomalaishyökkääjälle pikaisia lähtöpasseja.

Petrus Palmu hassutteli viime vuonna maalivahteja Liigassa, mutta Ruotsissa on ollut hiljaisempaa.

Petrus Palmu valittiin viime kaudella jääkiekkoliigan parhaaksi pelaajaksi ja tähdistökentällisen hyökkääjäksi.

Niillä meriiteillä 25-vuotias joensuulainen jätti kesällä Mikkelin Jukurit ja suunnisti Ruotsin kovatasoiseen SHL:ään.

Alku on ollut karu.

Örebrohon kovin odotuksin siirtynyt Palmu on tehnyt 11 ottelussa tehot 1+3. Edellisessä Färjestad-ottelussa hän ei mahtunut joukkueensa kokoonpanoon lainkaan.

Örebron päävalmentaja, omalla peliurallaan HIFK:ssakin piipahtanut Niklas Eriksson vahvisti C Morelle, että kyseessä oli penkitys. Eriksson sanoi peluuttavansa mieluummin seuran omia junioreita kuin Palmua.

”Se on aika vahva merkki siitä, miten hän on toistaiseksi pelannut. Hän tuli tänne Suomesta. Odotukset olivat kovat, mutta ennustan, että hän ei pysy täällä kauaa”, C Moren asiantuntija Petter Rönnqvist sanoi Hockeysverige-sivuston mukaan.

Palmu on Vancouver Canucksin kuudennen kierroksen NHL-varaus. Hän on pelannut Liigaa Jukurien lisäksi TPS:ssa ja JYPissä. Turkulaisten paidassa hänet valittiin Liigan liigan vuoden tulokkaaksi kaudella 2017–18.

Örebro on sarjassa 12 ottelun jälkeen toisena tasapisteissä sarjakärki Växjön kanssa.

Joukkueessa pelaa Palmun lisäksi neljä suomalaista, joista Robert Leino (12 ottelua, 4+5=9) on joukkueen sisäisen pistepörssin kakkonen ja puolustaja Kristian Näkyvä kolmas (12, 1+8=9).

Veteraanihyökkääjä Jani Lajunen on saalistanut 12 ottelussa tehot 1+5 ja puolustaja Rasmus Rissanen 12 ottelussa 2+1.