Lohjalainen Tuukka Taponen täyttää vasta 16 vuotta, mutta matkustaa melkein vuoden ympäri formulaunelmansa perässä.

Lohja

Kun astuu Taposen perheen kotiin, näky on kuin siivu suomalaisinta arkea. Vieraita ottaa vastaan kipakasti haukkuva koira, ja lohjalaisen paritalon puolikkaan kynnyksen toisella puolella pääsee pienen tuulikaapin kautta kodin avaavaan eteiseen.

Keittiö ja olohuone alakerrassa, makuuhuoneet ylhäällä. Pieni piha aukeaa ulko-oven edustalla.

Ei aikaakaan, kun vierailija astuu liki toiseen maailmaan. Olohuoneessa vieraan silmien eteen valkenee palkintokokoelma, joka saa melkein punastumaan. Pokaalit, mitalit ja muistoesineet reunustavat olohuoneen molempia seinustoja.

Ollaan Tuukka Taposen kotona.

Keskellä palkintokokoelmaa kohoaa Taposen suurin ylpeydenaihe, kartingin maailmanmestaruuspalkinto. Peräti 11 kiloa painavan pystin nostaminen vaatii hieman työtä.

Vierellä kimaltelee mestaruudesta saatava kiertopalkinto. Sitä Taponen katsoo haikeana.

"Se pitää palauttaa tänään. Itse asiassa olisi pitänyt kai jo palauttaa”, hän virnistää.

Tuukka Taponen ja 11 kilogrammaa painava MM-pokaali.

Taponen asuu äitinsä kanssa. Hän tietää menestyneensä omilla taidoillaan ja ansioillaan – sekä omistautuneen perheensä ja lähipiirinsä tuella. Hän ei vastaa yhteenkään kysymykseen ”emmä tiiä” tai pyri pois haastattelutilanteesta.

Tämä on vain osa hänen kilpa-ajajan elämäänsä – reisinkiä, kuten vanhempi moottoriurheilupolvi sanoisi.

Pojan oma huone pullistelee ”vähäisempiä” pokaaleja ja muistoesineitä, joukossa hienoja ajokypäriä. Huoneen kulmassa on Taposen oma pieni ajosimulaattori, jonka ratissa on kulunut valtava määrä tunteja. Laitteet, softa, penkki ja muut tarvikkeet maksoivat noin 6 000 euroa.

Kaikki teinin elämässä on suunnattu kilpa-ajoon, myös koulunkäynti. Taponen opiskelee kilpa-automekaanikoksi Omnia-ammattikoulussa. Hän suorittaa opintoja sen minkä yli 200 matkapäivältään pystyy.

”Osaan tarvittaessa korjata kartingautoni. Formuloihin minun ei kyllä varmaan anneta koskea.”

Tuukka Taposen pieni kotisimulaattori. Sen ratissa ja kaverien kanssa kilpaa ajaessa kuluu iso osa vapaa-ajasta.

Taponen voitti maailmanmestaruuden 2021 ja sijoittui tänä vuonna toiseksi. Saavutukset ovat hänen tähänastisen uransa kohokohtia ja parhaita muistoja.

Kilpailujen perässä on matkustettu ympäri Suomen ja Euroopan ja muuallakin.

Viime vuodet hänen taustallaan on häärinyt Suomen moottoriurheilun monitoimimies Jussi Kohtala. Mutta Tuukan uran alkuvuosina tiiminä toimivat käytännössä Tuukka, isä Marko ja äiti Satu.

”Isäni ajoi jokamiesluokan kisoja nuorempana ja on aina ollut innostunut moottoriurheilusta. Hän halusi, että minäkin kokeilen ja varmasti toivoi, että innostun. Istuin kartingauton rattiin ensimmäistä kertaa kaksivuotiaana. ”Jokkikseen” olisi sen ikäisenä ollut aika paljon vaikeampi ylettää”, Taponen lohkaisee.

Isä vei pojan Vihdin radalle ja tutustutti menopeliin kädestä pitäen. Aluksi työntämällä, mutta ennen pitkää polkaistiin jo moottori käyntiin – erittäin tiukasti asetetun rajoittimen kera.

"Rajoitin oli jossain muutaman kilometrin tuntinopeudessa. Isä sitoi autoon köyden ja juoksi siinä rinnalla koko ajan pitämässä huolen, että mitään ei tapahdu. Kun hän huomasi myöhemmin, että ymmärrän, miten mutkiin käännytään ja milloin kuuluu jarruttaa, hän hiljalleen luopui vieressä juoksemisesta.”

Kartingin maailmanmestarin kiertopalkinto.

Kuten Kalle Rovanperä, myös Tuukka Taponen siis on istunut moottoroitujen ajopelien ratissa taaperosta saakka. Ei ihme, että vanhemmat alkoivat panostaa pojan kartingharrastukseen, kun tämä alkoi paljon nuorempana tarjota kilpailijoilleen lumipesuja 10-vuotiaiden sarjan kisoissa.

Halvaksi se ei tullut.

"Alkuvuosina budjetti oli joitain tuhansia euroja, mutta aika pian yksi kausi saattoi maksaa 10 000–20 000 euroa”, Satu-äiti kertoo.

Tiimi Taposen työnjako meni jotakuinkin niin, että Tuukka hoiti ajamisen, isä piti auton kunnossa ja äiti oli vastuussa ulkopuolisesta rahankeruusta. Helppoa se ei ollut.

"Tuohon aikaan työni piti paljon tien päällä. Tein useita eri hommia, ja automatkoilla soittelin ympäri firmoja pitkin Suomen, että kenestä saataisiin sponsori Tuukalle. Tuli aika pitkiä päiviä”, nykyisin kiinteistövälittämiseen keskittyvä äiti jatkaa.

12-vuotiaana Tuukka ryhtyi kontaktoimaan yrityksiä itse.

Vuosina 2016–17 alkoi käydä entistä selvemmäksi, että Tuukka oli poikkeuslahjakkuus. Jos haluaisi uralla eteenpäin, pitäisi päästä maailmalle kilpailemaan. Se tarkoittaa huipputiimejä, huippuvarusteita ja paljon matkustamista. Se olisi keskituloiselle suomalaisperheelle liian kova pala.

"Kun Tuukka oli pieni, olimme aina kisoissa mukana. Nykyisin saan keskittyä enemmän olemaan äiti. Jussi saa vastata urapuolesta”, Satu Taponen kertoo.

Kohtala astui kuvaan vuoden 2018 tienoilla. Tuohon aikaan kausibudjetti alkoi pyöriä jo kuusinumeroisissa summissa. Sponsorien merkitys kasvoi, mutta mitään ei olisi tapahtunut ilman kuljettajan lahjakkuutta.

"Kun lähtökohdat ovat tällaiset, niin silloin meidän pitää mennä supertalentti edellä. Sanoin Valtteri Bottaksesta hänen kartingaikoinaan, että hänestä tulee F1-kuljettaja. Tuukasta voi sanoa saman. Ja myös formulaluokkien tallit näkevät tämän”, Kohtala alleviivaa.

Vuosien varrella Taposen ympärille on rakentunut huipputiimi. Fysiikkapuolelta löytyvät esimerkiksi Tommi Pärmäkoski ja Jaakko Ojaniemi, formula-auton ajamisen ja säätämisen saloihin opettaa Ossi Oikarinen.

Taponen matkaa maanantaina Ferrarin kuljettaja-akatemian tarkkailufinaaleihin.

Hän oli samassa tilaisuudessa myös viime vuonna. Tällä kertaa Taposen ei tarvinnut osallistua karsintavaiheeseen ollenkaan – niin suuren vaikutuksen hän teki Maranellon jättiin vuosi sitten.

Parhaille on tarjolla paikka Ferrarin kuljettaja-akatemiaan.

"Se olisi urani kannalta ihan valtava juttu. Alkuvuosina akatemia ei vielä kata hirveästi kustannuksia, mutta akatemian kautta saa tukea ja valmennusta. Siihen oppiin pääseminen olisi todella upeaa.”

Tuukka Taponen ja ensimmäinen menopeli.

Tuukka Taponen testasi F4-autoa KymiRingillä insinööri Ossi Oikarisen kanssa viime vuonna.

Ferrarin nykykuskeista Charles Leclerc on akatemian kasvatti, samoin mm. Haasilla ajava Mick Schumacher sekä Kimi Räikkösen tallikaverina aiemmin ajanut Antonio Giovinazzi.

Paikka ison tallin akatemiassa avaisi ovia ja mahdollisuuksia. Mitä korkeammilla tasoilla Taponen ajaa hyvin, sitä suurempaa tuki myös on. Italia on eurooppalaisen huippukartingin kehto.

Ferrari pitää testipäivien sisällön visusti ulkopuolisilta salassa, mutta sen verran tietoja siitä tihkuu, että nelipäiväisen rupeaman aikana testataan ajotaitojen lisäksi henkisiä ominaisuuksia ja muita valmiuksia.

Tähän on tähdännyt myös Kohtalan mentorointi. Hän kutsuu Tuukkaa poikkeuksellisen kypsäksi. Kaksikko on ollut tien päällä viime vuosina 200–270 päivää vuodesta, eivätkä vanhemmat ole enää pitkään aikaan saaneet tulla reissuun mukaan.

"Kielsin heitä tulemasta. Enhän pystyisi yhtään keskittymään”, Taponen naurahtaa.

Kartingin MM-finaaliin Satu ja Marko sentään saivat tulla. Mutta muilta osin myös Kohtala on halunnut huomioida, että pojan pitää oppia kilpa-autoilijan elämän lainalaisuudet.

"Jos äiti on matkassa mukana, niin joka kisan jälkeen voileipä on valmiina, ruuat tilattu ja hotellit sun muut hoidettu. Minun tapani toimia on niin, että näytän Tuukalle asiat kerran, ja sitten hän saa opetella hoitamaan niitä itse.”

Tuukka Taponen opiskelee moottoriurheilumekaanikoksi.

Tässäkin suhteessa Taposen perhetausta ja elämänkokemukset eroavat monista kilpakumppaneista.

"Joskus radalla näkee niitä tyyppejä, joilla on viiden tyypin tiimi perässä joka paikassa. Yksi pitää kypärää, toinen kantaa visiiriä ja niin edelleen”, Taponen lohkaisee.

Raha on nopein tie eteenpäin moottoriurheilun maailmassa. Taposen pitää pärjätä taidoillaan ja taustatiimillään. Jos oppii jo nuorena hoitamaan asiansa ja elämään tavanomaista teiniä omavaraisemmin, niin valmiudet sopeutua muuttuviin tilanteisiin uran varrella ovat Kohtalan mielestä selvästi paremmat.

"Ennen pitkää tässä maailmassa joutuu muuttamaan kotoa pois ja ulkomaille. Mitä luulet, pärjääkö Tuukka paremmin kuin sellainen kaveri, jolle on kannettu kaikki eteen ja joka paikkaan lennetty yksityiskoneella”, Kohtala kysyy.

Ensi kaudella Taponen ajaa formula 4 -sarjassa. Tavoitteena on paikka joko Italian tai Espanjan F4-sarjassa, ja sitä ennen mahdollisesti Aasian F4:ssä alkuvuodesta.

Taposen perässä ovat liki kaikki junioriformulaluokkien tallit. Pöydällä on useita tarjouksia. Aivan lähiaikoina pitäisi päättää, mitä polkua lähtee kulkemaan. Siihen vaikuttaa osin myös Ferrarin leirin lopputulos ja se, tarjotaanko Taposelle paikkaa italojätin akatemiassa – ja mitä tarjouksella tehdään.

"Joku iso talli kuten Prema tai Van Amersfoort kyllä kiinnostaisi, samoin Hitech tai Campos. Niillä on talleja aina F4:stä F2-luokkaan asti. Liian nopeasti ei pidä edetä, mutta jos ensi kausi F4:ssä menisi nappiin, niin kyllä sitten voisi sanoa tavoitteeksi ajaa jo vuotta myöhemmin F3:ssa”, Taponen sanoo.

Tallista riippuen ajopaikka F4:ssä maksaa 400 000:sta eurosta miljoonaan. Kohtalan vastuulla on kerätä iso osa summasta sponsoreilta.

”Rahasta tallipaikka ei jää kiinni. Tuukka ajaa varmuudella F4:ssä ensi kaudella”, Kohtala vakuuttaa.

Selväksi tulee, että uran suuntamerkit on piirretty tarkasti, askel kerrallaan. Päätavoitteena on olla seuraava suomalainen F1:n maailmanmestari.

Taponen ei lennä Ferrarin testattavaksi yksityiskoneella Helsinki-Vantaalta. Häntä ei odota paikan päällä monipäinen henkilökohtaisten avustajien tiimi. Hän on paikalla, koska on mitä todennäköisimmin taas kerran nopeampi ja valmiimpi kuin muut paikalle tulevat.