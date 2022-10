Entinen maailmanlistan ykköspelaaja kuvasi dopingtapausta elämänsä suurimmaksi shokiksi.

Tenniksen naisten maailmanlistan entistä ykköspelaajaa Simona Halepia epäillään dopingista.

Tenniksen etiikkaa valvova elin ITIA ilmoitti perjantaina, että romanialainen Halep on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon positiivisen dopingtestituloksen takia.

ITIA:n mukaan 31-vuotiaan Halepin US Openissa antamasta dopingnäytteestä on löytynyt roksadustaattia. Se on kielletty aine, joka stimuloi elimistön punasolutuotantoa. Epäilyssä on siis kyse veridopingista.

Halep kirjoitti perjantaina Twitterissä, että dopingepäily on hänen elämänsä suurin shokki.

”Koko urani aikana ajatus huijaamisesta ei ole koskaan tullut mieleeni, ja se on vastoin kaikkia arvoja, joihin minut on kasvatettu”, kaksinkertainen grand slam -voittaja kirjoitti. Maailmanlistalla hän on nyt yhdeksäntenä.

Halep myös vakuutti taistelevansa loppuun asti todistaakseen, että hän ei ole tietoisesti ottanut kiellettyä ainetta.

”Kyse on kunniasta ja rakkaustarinasta, joka minulla on ollut tenniksen kanssa 25 vuotta”, Halep kirjoitti.