Toni Kohonen haluaa hyödyntää pelinjohtajana pitkän uran tuomaa kokemusta ja näkemystä.

Pelaajauransa päättyneeseen kauteen lopettanut Toni Kohonen, 46, on Manse PP:n miesten edustusjoukkueen uusi pelinjohtaja. Pesäpallolegenda Kohosen sopimus kattaa ensi kauden, ja siinä on optio kausista 2024–2025.

”Tämä on uusi, mielenkiintoinen haaste omalla pesäpallourallani. Peliuran kautta on kertynyt roppakaupalla kokemusta ja näkemystä sekä on päässyt tutustumaan ja seuraamaan monien huippujen työskentelyä pelinjohtajana. Niistä opeista lähdetään nyt ammentamaan Tampereella”, Kohonen sanoi Manse PP:n kotisivuilla.

Kohonen voitti pitkällä pelaajaurallaan kymmenen Suomen mestaruutta. Pelinjohtajana Kohonen on ollut aikoinaan Sotkamon Jymyn B-pojissa.

Manse PP sijoittui päättyneellä miesten Superpesiksen kaudella hopealle. Ilta-Sanomat uutisoi torstaina, että Kohonen on nousemassa Manse PP:n pelinjohtajaksi, ja tamperelaisseura vahvisti asian perjantaina.