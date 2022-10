Lähteen mukaan Elnaz Rekabi olisi pidätetty Iranin Olympiakomitean tiloissa ja asetettu sittemmin kotiarestiin.

IRANILAINEN kiipeilijä Elnaz Rekabi sai kotimaassaan sankarin vastaanoton kiivettyään Aasian mestaruuskisoissa Etelä-Koreassa ilman hijabia.

Myöhemmin Rekabi sanoi huivin tippuneen tämän päästä vahingossa, mutta viestiä on epäilty iranilaisviranomaisten lähettämäksi.

Britannian yleisradioyhtiö BBC oli kertonut aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Iranin viranomaiset olisivat takavarikoineet Rekabin passin ja puhelimen ennen joukkueen poistumista Soulista.

BBC kertoo epäilyksistä lisää sen persiankielisen palvelun lähteen tietojen perusteella. Lähteen mukaan iranilaisviranomaiset olivat uhanneet Rekabin perheen omaisuuden takavarikoimisella, jos tämä ei sano ilman hijabia kiipeilyn johtuneen vahingosta.

Rekabi saapui myös keskiviikkona lentokentälle ilman huivia mustassa lippalakissa. Seuraavana päivänä tämä tapasi Iranin urheiluministerin samoissa vaatteissa, joka BBC:n mukaan herätti epäilykset siitä, että Rekabi ei ollut päässyt kotiinsa edeltävänä päivänä.

BBC:n lähteen mukaan Rekabi olisi pidätetty keskiviikkona Iranin Olympiakomitean rakennuksessa, kunnes tämä tapasi ministerin ja että nyt urheiluja olisi asetettu kotiarestiin. Viranomaisten mukaan Rekabi on kotona, sillä tämä ”tarvitsee lepoa.”

Iran vaatii usein, että kansainvälisiin kisoihin osallistuvat urheilijat jättävät ”pantin”, jolla varmistavat palaamisensa maahan.

BBC:n mukaan Rekabin panttina olisi toiminut 35 000 dollarin (vajaa 35 500 euroa) arvoinen šekki ja lupa Iranin Vuorikiipeilyliitolle myydä tämän vanhempien kiinteistö.

Brittilehti The Guardianin mukaan New Yorkista käsin toimiva ihmisoikeusjärjestö Center for Human Rights in Iran on vaatinut Kansainvälistä Urheilukiipeilyliittoa tekemään enemmän Rekabin ja muiden iranilaisurheilijoiden suojelemiseksi.

Iranilainen olympiamitalisti Kimia Alizadeh lähti Iranista tammikuussa 2020. Alizadeh sanoi, ettei halunnut enää osallistua ”tekopyhyyteen, valheisiin, epäoikeudenmukaisuuteen ja mairitteluun”, ja sanoi olevansa ”yksi miljoonista sorretuista naisista Iranissa.”

Iranissa on osoitettu laajasti mieltä jo viikkojen ajan sen jälkeen kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli Iranin ”moraalipoliisin” pidätettyä tämän vääränlaisesta hijabin käytöstä.

Iranilaisilta naisurheilijoilta vaaditaan aina hijabin käyttöä ulkomailla käytävissä kilpailuissa ja Rekabin elettä on yleisesti pidetty mielenosoituksena.