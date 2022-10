Suomalainen tennistähti pelasi vakuuttavasti puolivälierässään ja selviytyi neljän parhaan joukkoon Stockholm Openissa.

Tenniksessä tähtikategoriaan kurottava Emil Ruusuvuori on hurmannut Stockholm Openissa yhtä lailla ruotsalaiset kuin suomalaiset katsojat.

Ruusuvuoren hieno puolivälierävoitto (6–1, 6–2) Yhdysvaltain Frances Tiafoesta myöhään perjantaina palautti mieleen vuoden 2001.

Nuori Jarkko Nieminen, silloin 20 vuotta, rynnisti karsinnoista loppuotteluun Kuninkaallisessa tennishallissa. Ruotsalaisista tennislegendoista alkaen kaikki ihastuivat Niemisen rohkeaan, vauhdikkaaseen ja tuloksia tuovaan peliin.

Mahdollisesta kansalliskateudesta tai pikkuveliasenteesta ei ollut tietoakaan, kun Nieminen tyrmäsi puolivälierissä Thomas Johanssonin. Seuraavana päivänä lensi ulos Thomas Enqvist, Stockholm Openin nykyinen turnausjohtaja.

Aika paljon samaa henkeä tarvitaan lauantaina. Ruusuvuori kohtaa välierässä Kreikan Stefanos Tsitsipasin, ATP-listan viitosen.

Tsitsipas, 24, on yksi niistä pelaajista, joita on tennispiireissä veikattu jopa maailman ykköseksi. Parhaimmillaan hän pelaa kuin unelma, mutta kiehuessaan voi paiskoa palloja päin vastustajaa kuten kävi Nick Kyrgiosia vastaan Wimbledonissa viime kesänä.

Välierässä Tsitsipas on suuri suosikki, mutta uutta ilmettään näyttänyt Ruusuvuori voi haastaa kreikkalaisen.

Yhdysvaltain Frances Tiafoe tuskaili jäädessään täysin osattomaksi puolivälierässään.

Tukholmassa Ruusuvuoren toisen kierroksen vastustaja oli Jiří Lehečka, nouseva suurlupaus. Suuri yleisö ei vielä tunne häntä, mutta oppii kyllä. Puolivälierien Frances Tiafoe on toista maata.

Tiafoen, 24, ATP-rankkaus on 17. Syyskuussa hän selviytyi ihastuttavilla otteilla US Openin välieriin.

Ruusuvuori otti kerta kaikkiaan ison voiton, mutta paljon tärkeämpää oli, miten se tuli. On totta, että Tiafoe syötti alussa heikosti, mutta Ruusuvuori ei antanut anteeksi yhtään kesyä syöttöä.

Tiafoe saattoi hävitä ensimmäisen erän ihmetellessä. Toisessa ei enää mikään pelastanut. Ruusuvuori piti oman pelinsä tason niin korkeana, ettei hieman kokeneempi amerikkalainen löytänyt yhtään rakoa tulla sisään otteluun.

Juuri tässä piili Ruusuvuoren vahvuus. Pitkin ammattilaisuraansa hän on hukannut tilanteita. On ollut kahden pelin johtoja, joskus isompiakin, jotka ovat vain kadonneet.

Puolivälierässä peli pysyi rohkeana ja rentona alusta loppuun. Sekin on ollut tuttua Ruusuvuorelle, että johonkin väliin on tullut erittäin löysiä tai helppoja kaksoisvirheitä. Ei niistäkään ollut harmia Tukholman illassa.

Ruusuvuori hävisi viime vuonna Stockholm Openissa raastavan pitkän kamppailun ensimmäisellä kierroksella. Se oli kuin opetus tälle vuodelle ja lupaus paremmasta.

Monissa tappio-otteluissaan Ruusuvuori on pelannut liian kaavamaisesti. Hän on lyönyt palloa vuorotellen nurkasta nurkkaan, joka on ollut helppoa oppia. Tämäkin tabu murtui kahdessa edellisessä ottelussa.

Ruusuvuoren rento peli johti läpilyönteihin ja sellaiseen tempoon, ettei sen paremmin Lehečka kuin Tiafoekaan ehtinyt samaan junaan.

Stockholm Openissa on kahden suomalaisen välieräpäivä lauantaina.

Ensin astelee Kuninkaallisen tennishallin keskuskentälle Ruusuvuori. Ensimmäisen kerran suomalaispelaaja on kaksinpelin välierässä Tukholmassa 11 vuoteen. Nieminen pelasi urallaan kolmesti finaalissa ja lisäksi kahdesti välierissä.

Myöhemmin illalla Harri Heliövaara yrittää edetä parinsa Lloyd Glasspoolin kanssa loppuotteluun.

VeikkausTV näyttää Ruusuvuoren ottelun kello 19 alkaen. Heliövaaran ja Glasspoolin välierä näytetään kaksinpelin perään noin kello 20.30.