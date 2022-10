VPS:n tuhkimotarina huipentuu Veikkausliigan Eurolopputurnauksen finaaliin, jossa ratkaistaan ensi kauden viimeinen paikka Konferenssiliigaan.

Jalkapallon veikkausliigakausi päättyy Valkeakosken Hakan ja Vaasan Palloseuran väliseen Eurolopputurnauksen finaaliin, jossa voittajalle on jaossa paikka eurokentille eli Konferenssiliigan karsintoihin.

Finaalipari ratkesi lauantaina Oulussa vasta jatkoajalla. Vaihdosta sisään tullut VPS:n Riku Jääskä viimeisteli illan ainoan osuman pelin 108. minuutilla.

Jääskän nousu parrasvaloihin on ollut kun suoraan satukirjoista. 24-vuotias hyökkääjä pelasi vielä kesällä 2019 Kolmosessa, josta hän on noussut sarjaporras kerrallaan eurokenttien porteille.

”Paljon oli tapahtumia, ja kummallakin oli omat paikkansa. Me teimme yhden maalin, ja se riitti tällä kertaa”, VPS:n päävalmentaja Jussi Nuorela sanoi lauantain trilleristä.

Veikkausliigan ylemmässä loppusarjassa neljänneksi sijoittunut Haka pääsi kaksiosaiseen finaalin suoraan, joten joukkue saa keskiviikon ja sunnuntain peleihin merkittävän lepoedun.

VPS pelaa kautensa lopuksi viisi kovan panoksen jalkapallo-ottelua 15 päivän sisällä.

”Onhan se tietysti Hakan etu, mutta saamme onneksi kolme välipäivää edellisten kahden sijasta. Toki näistä peleistä palautuminen on aika tiukkaa. Haka on saanut odotella, mutta me olemme saaneet pelata ja olemme vireessä”, Nuorela uskoi.