Ilves-pomojen röyhkeä temppu on kostautumassa – Antti Pennasen Ilves on täysin sekaisin

Valmentajaa vaihtaneen Ilveksen identiteetti on hukassa, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Antti Pennasen ajanjakso toistaiseksi Ilveksessä: kaksi voittoa ja neljä tappiota.

Jouko Myrrän potkujen jälkeen Ilves on tippunut Liigan sarjataulukossa kärkipaikalta viidenneksi ja laahaa nyt jo neljän ottelun tappioputkessa. Piskuinen SaiPakin mässäili Ilveksen kustannuksella ja latoi taululle kuusi maalia (lopputulos 6–4).

Ilveksen johtoportaan röyhkeä temppu on kostautumassa. Oli suuri riski potkia menestynyt päävalmentaja pois sarjaa johtavan joukkueen puikoista, vaikka Pennasen palkkaaminen kuinka parantaisi menestysmahdollisuuksia ”pitkällä aikajänteellä”.

Pahin kauhukuva oli se, että Ilveksen pakka menee valmentajanvaihdoksesta sekaisin. Juuri niin on nyt käynyt.

Pennasen myötä Ilveksen pelaamisen piti muuttua järjestelmällisemmäksi, mutta onkin käynyt juuri päinvastoin.

Myrrän pelitavassa ja valmentamisessa oli todistetusti isojakin puutteita etenkin pudotuspeleissä, mutta ainakin Ilveksellä oli selkeä identiteetti luisteluvoimaisena, raikkaana ja riskejä pelkäämättömänä hyökkäysjoukkueena.

Nyt Ilveksen identiteetti on hukassa. Pennanen on yrittänyt säilyttää Myrrän pelitavasta parhaat elementit ja tuoda mukaan hieman kiekonhallintaa ja kaksivaiheisuutta.

Toistaiseksi tuloksena on sekava sillisalaatti, jossa pelaajat eivät oikein tiedä, mitä jäällä pitäisi tehdä.

On tietenkin totta, että Pennanen on valmentanut Ilvestä vasta pari viikkoa. Tuonakin aikana Ilves on enimmäkseen pelannut eikä ole ehtinyt harjoitella uusia kuvioita.

Mutta juuri tässä on ongelman ydin: Pennasella oli kiire jo sillä hetkellä, kun hän otti valmentajapestin vastaan. Tappioputken myötä kiire ja paine kasvavat entisestään. Vaikka kausi on vasta alussa ja pudotuspeleihin on aikaa, pelitahti on jatkossakin tiivis eikä aikaa perusteelliselle harjoittelulle ole.

Myrrän alaisuudessa Ilves hioi pelitapaansa jo neljättä kautta, mutta nyt vauhtilätkään tottuneiden pelaajien pitäisi yhtäkkiä omaksua uuden, näkemyksellisen valmentajan opit kesken kauden. Hankala yhtälö.

On päivänselvää, että muut SM-liigan kärkijoukkueet ovat tämän kauden projekteissaan huomattavasti Ilvestä pidemmällä.

Alkukaudesta Ilveksellä kulki, mutta nyt on ollut nihkeää.

Olisi lyhytnäköistä tuomita Ilveksen kausi menetetyksi lokakuussa, mutta tappioputket nakertavat pelaajien uskoa tämän kauden menestykseen. Ilveksen pelaajillekin valmentajanvaihdos tuli yllätyksenä, ja jos häviäminen jatkuu, he alkavat vaistomaisesti kyseenalaistaa Myrrän potkujen järkevyyden.

Tilanne olisi aivan eri, jos Ilves olisi ollut surkeassa jamassa vaihtaessaan päävalmentajaa. Siinä tapauksessa Ilveksen johtoporras ja Pennanen voisivat rauhassa puhua pitkästä prosessista ja siitä, kuinka asioiden korjaaminen ottaa aikaa.

Nyt puheet ovat kuitenkin paksuja, sillä tämän kauden Ilves ei ole projektijoukkue vaan materiaalinsa puolesta yksi mestarisuosikeista.

Tällä hetkellä Pennasen valmennustiimin energiat tuhrautuvat ongelmien korjaamiseen ja kurssin kääntämiseen. Se tuntuu hölmöltä, koska vielä pari viikkoa sitten Ilveksellä ei ollut mitään hätää.

Yleensä valmentajanvaihdos tuo joukkueeseen uutta energiaa, mutta Ilveksellä on käynyt juuri päinvastoin. Se kielii siitä, että pelaajienkin keskuudessa on epävarmuutta.

Huippuvalmentaja Pennasen palkkaus oli Ilvekseltä oikea ratkaisu, mutta ajankohta oli riskialtis ja outo.

Juuri tällä hetkellä on vaikea uskoa, että radikaali valmentajanvaihdos paransi Ilveksen mestaruusmahdollisuuksia tällä kaudella.