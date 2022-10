Mestarijoukkue KuPS ja hopealle yltänyt HJK pelasivat Kansallisen liigan päätöskierroksella tasan 2–2. Ottelu oli 36-vuotiaan Essi Sainion pitkän pelaajauran viimeinen.

KuPS ja HJK kohtasivat jalkapallon Kansallisen liigan viimeisellä kierroksella lauantaina, ja ottelu päättyi lukemiin 2–2. Jo aiemmin oli varmistunut, että kuopiolaiset juhlivat mestaruutta ja HJK nappaa hopeaa.

Samalla tuli päätökseen myös yksi upea ura, kun HJK:n Essi Sainio, 36, pelasi viimeisen ottelunsa ammattilaisena. Yli 20 vuotta kestäneellä urallaan Sainio pelasi myös Saksassa ja Ruotsissa. Maajoukkueessa keskikenttäpelaaja esiintyi 58 kertaa.

Uransa aikana myös pari vuotta taukoa pelaamisesta pitänyt Sainio palasi takaisin HJK:n riveihin vuonna 2015 ja maajoukkueeseen 2020.

Sainion mielestä nykyinen Kansallinen liiga voi tarjota nuorille pelaajille hyvän ponnahduslaudan kohti isompia ympyröitä.

”Kaikkein nuorimmille se tarjoaa ponnahduslaudan, vaikka Kansallinen liiga ei välttämättä agenttien top-listoilla ole. Ajattelen kuitenkin niin, että jos nuori pelaaja pelaa hyvän ja ehjän kauden, kyllä se myös huomataan”, Sainio toteaa.

Yksi tulevaisuudessa isompiin ympyröihin ja Helmareihin ponnistava nimi voi hyvinkin olla KuPSin Nanne Ruuskanen, 20. Puolustaja pelasi vahvan kauden mestarijoukkueen riveissä.

”Mielestäni kansainvälisille kentille tähdätessä arki vaatii ammattimaisen ympäristön, mahdollisuuden keskittyä ainoastaan jalkapalloon sekä kovia ja kehittäviä pelejä. Koen, että Kansallisessa liigassa näissä asioissa on menty eteenpäin. Panostus näihin asioihin on alkanut näkyä ainakin joissakin seuroissa”, Ruuskanen toteaa.

”Kovatasoisen ja kehittävän sarjan joukkueissa pitäisi tehdä tasaisemmin panostuksia, jotta tasoerot eivät kasvaisi liian suuriksi. Oman sarjan joukkueiden tasoerojen lisäksi pitäisi saada kurottua kiinni suurinta eroa kansainvälisiin seuroihin.”

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä noin 34 000 nais- ja tyttöpelaajaa. Määrä on ollut viime vuosina nousussa. Sen konkretisoituminen tulevaisuudessa Kansalliseen liigaan asti vaatii Sainion ja Ruuskasen mielestä vielä töitä.

”Meiltä puuttuu B-tyttöjen ja naisten joukkueiden väliltä tietyt ikäluokat. Naisten joukkueisiin on iso harppaus. Naisissa halutaan tehdä hommaa ammattimaisesti, mutta kaikki seurat eivät pysty maksamaan sellaisia summia, että pelaajien ei tarvitsisi käydä töissä”, Sainio toteaa.

”Se on upeaa, että harrastajamääriä on saatu kasvatettua. Jotta aito into saadaan pidettyä myös yllä naisten sarjoihin siirtymiseen saakka, vaatii se panostusta harjoitusten laatuun. Mielestäni valmentajat ovat tässä avainasemassa. Esimerkin voimaa ei myöskään voi liikaa korostaa. Juniorit pitää saada katsomoihin. Näin syntyy ajatus siitä, että ’minäkin haluan joku päivä olla tuolla’”, Ruuskanen puolestaan sanoo.