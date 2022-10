22-vuotias Elias Koski kisaa nuoresta iästään huolimatta jo neljännen kerran MM-voimisteluissa.

Edelliset MM-kisat vuosina 2021, 2019 ja 2018 päättyivät karsintoihin. Liverpoolissa käytävissä MM-kisoissa Koski tavoittelee paikkaa kuusiottelun finaalissa.

Joko neljäs kerta sanoo toden?

”Toki tässä on jo kokemusta takana ja olen paremmassa kunnossa kuin ennen. Finaalipaikka kuusiottelussa alkaa olla mahdollinen. Jännä paikka”, Koski sanoo maanantain karsintakisasta.

Suomessa Koski on voittanut urallaan lähes kaiken. Kolmas kuusiottelun Suomen mestaruus tuli syyskuussa. Hän uusi mestaruutensa viime vuodelta yhteispistein 80,500.

Kolmansiin MM-kisoihinsa lähtevä Robert Kirmes oli SM-kakkonen ja 17-vuotias tulevaisuuden lupaus Joona Reiman kolmas. Reiman ei ole mukana MM-kilpailuissa, joissa Suomen kolmas miesvoimistelija on Akseli Karikas.

Voimistelun taso maailmalla on kova, vaikka Tokion olympiakisoissa viime vuonna kymmenen mitalia voittaneet venäläis­voimistelijat puuttuvat. MM-kisoissa on 73 maata, 213 miestä ja 199 naista.

Liverpoolissa karsitaan jo ensimmäiset paikat vuoden 2024 olympiakisoihin Pariisiin, jonne pääsynsä varmistavat joukkuekisan kolme parasta maata. Suomella ei ole MM-kisoissa miesten joukkuetta.

Ensimmäiset telinekohtaiset olympiapaikat jaetaan vuoden 2023 arvokisoissa ja vuoden 2024 maailmancupissa. Jos maalla ei ole joukkuetta, se voi saada olympiakisoihin enintään kolme voimistelijaa.

”Olisi siistiä olla olympiaurheilija”, Koski sanoo.

Jos pääsy olympiakisoihin on vaikeaa, sellainen on myös valintajärjestelmä, jota voi luonnehtia sekavaksi.

”Edes kaikki valmentajat eivät ymmärrä sitä. Paras olisi rankingjärjestelmä, jossa voimistelijat olisivat paremmuus­järjestyksessä”, sanoo miesten maajoukkueen päävalmentaja Timo Holopainen.

Elias Koski on päävalmentajan kanssa samaa mieltä.

”Systeemi on aika monimutkainen, ja kritisoin sitä. Täytyy itsekin skarpata, että pysyy mukana. Aika selkeä se lopulta on, eli kuusiottelun olympiapaikat tulevat edellisvuoden MM-kisoista”, Koski tiivistää.

”Siksi tämän vuoden MM-kisat eivät ole olympiakisojen kannalta niin tärkeät, kun olympiapaikkoja jaetaan vain kolmelle isolle maalle. Ensi vuonna tähän aikaan pitää olla iskussa. Karsintasysteemin takia ei saa loukkaantua.”

Vuosi sitten Suomi sai MM-kisoissa Japanissa yllätysmitalin, kun Emil Soravuo voimisteli pronssia permannolla. Soravuo loukkasi keväällä jalkaansa eikä puolusta MM-pronssiaan.

Samojen kisojen kuusiottelufinaalissa Robert Kirmes oli 18:s ja Oskar Kirmes 22:s.

Elias Koski tähtää vuoden 2024 olympiakisoihin. ”Olisi siistiä olla olympiaurheilija.”

Voimisteluseura Helsinkiä edustava Koski aloitti voimistelun viisivuotiaana. Kilpavoimistelu tuli mukaan varsin pian. Nyt hän opiskelee Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa Urheassa liikunta­neuvojaksi.

Varsinainen urheilijoille suunnattu liikuntaneuvojien koulutus on Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla, mutta kursseja voi suorittaa Urheassa, jossa Koski myös asuu.

”Se on sellaista opiskelua, jota jaksaa tehdä urheilun ohella. Viikossa on muutama tunti lähiopetusta. On varsin henkilökohtaista, millä tahdilla opiskellaan ja mennään. Urhea on törkeän hyvä, huippuhalli. Nyt säästän mahtavasti aikaa, kun ei tarvitse matkustaa.”

Kun kilpaura aikanaan loppuu, edessä on siis varsin liikunnallista jatkoa?

”Luultavasti, muttei sekään ole kiveen hakattua. Enemmänkin opiskelu tässä vaiheessa uraa on sitä, etten jaksa yliopisto-opintoja. Treeni vie niin paljon aikaa arjesta, ja on hyvä olla jokin koulu, jota voi käydä samalla. Pitää olla kevyttä, että jaksaa.”

Maajoukkueen voimistelijoilla on 9–10 pitkää treeniä viikossa. Tunteja kertyy 25–30. Käytännössä voimistelijat treenaavat yhdessä, joten voi puhua jopa joukkuelajista.

”Kahden treenin päivänä ollaan kello 9–11 ja iltapäivisin 14–17. Periaatteessa treenaamme samaan aikaan, vaikka jokainen pitää huolen omasta ohjelmastaan.”

MM-kisoihin lähtevä joukkue on harjoitellut syksyn aikana iltapainotteisesti. Miesten karsintakilpailu alkaa maanantaina Liverpoolissa aikaeron vuoksi kello 23 Suomen aikaa. Naisten karsinnat ovat sunnuntaina.

Koski sanoo olevansa tasainen tekijä jokaisella kuudella telineellä: permannolla, hevosella, renkailla, hypyssä, nojapuilla ja rekillä.

”Kaikki telineet ovat yhtä rakkaita. Nojapuilla ehkä erotun parhaiten. Sitten tulevat hevonen ja rekki. Ne ovat vahvimpia.”

Kuusiottelussa Kosken ennätys on 81,6 pistettä. MM-kisoissa sillä päästäisiin reilusti 24 voimistelijan finaaliin.

”En sitten tiedä, mihin sijoitukseen riittäisi, ehkä sijoille 16–17. Finaaliin kirkkaasti, jos pystyn ottelemaan yli 80 pistettä.”

Kosken olkapäätä operoitiin alkuvuodesta. Myös selkä on vaivannut. Lähtöpisteisiin vaikuttavaa liikkeiden vaikeusastetta on jouduttu sen takia vähän helpottamaan.

”Jään luultavasti puoli tai yhden pinnan ennätyksestäni, mutta yli 80 pisteeseen minulla on mahkut. Aika paljon on ollut kaikkea sählinkiä selän ja olkapään kanssa, mutta olen päässyt aika hyvään kuntoon.”

Olisiko pitänyt aikoinaan valita jokin muu laji kuin voimistelu?

”Ei tosiaankaan. Tämä on ollut niin siistiä hommaa. Olen innostunut ja nautin tästä yli kaiken.”

Kosken perheessä ei ole varsinaista urheilijataustaa. Isä soittaa patarumpuja ja lyömäsoittimia Kansallisoopperan orkesterissa.

”Ei sekään niin paljon eroa. Se on samanlaista työtä kuin tämäkin. Saa olla koko ajan tarkkana”, Koski sanoo naurahtaen.

Voimistelun MM-kisat pidetään Liverpoolissa 30.10.–6.11. Naisten karsintakisa on sunnuntaina 30.10. ja miesten maanantaina 31.10.

