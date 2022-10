HJK on pakkovoiton edessä AS Romaa vastaa Helsingissä – HS seuraa kello 22 alkavaa ottelua

HJK pelaa viimeistä kertaa tämän kauden Eurooppa-liigassa kotistadionillaan.

Helsingin Jalkapalloklubi pelaa Eurooppa-liigassa viimeisen kotiottelunsa torstai-iltana AS Romaa vastaan. Ottelu alkaa kello 22, ja HS seuraa ottelun tapahtumia tämän jutun alapuolelta löytyvässä hetki hetkeltä -seurannassa.

HJK on ottelussa pakkovoiton edessä, sillä AS Roma on ainoa joukkue, jonka HJK voi enää ohittaa. HJK:lla on neljästä pelistä koossa yksi piste, ja roomalaiset ovat neljässä, kun jäljellä on kaksi ottelukierrosta. Viimeisellä kierroksella HJK pelaa vieraissa espanjalaista Real Betisiä vastaan.