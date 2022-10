Valtteri Bottas myönsi, että keskeytykseen johtanut ulosajo oli oma moka.

Seitsemännestä ruudusta Austinin F1-kisaan lähteneen Valtteri Bottaksen illasta tuli pannukakku, kun suomalainen joutui keskeyttämään jo 18. kierroksella.

Bottas oli kiinni pistesijoissa mutta menetti yhtäkkiä autonsa hallinnan mutkassa ja ajautui peruuttamattomasti hiekalle.

”Ihan oma moka. Lähti perä alta. Inssit sanoivat, että sillä kierroksella oli 25 kilsaa enemmän tuulta takaapäin. Se vähän yllätti”, Bottas sanoi Viaplayn haastattelussa.

”Yritin siinä juuri päästä lähemmäs Pierre Gaslya. Tulin siihen mutkaan aika samalla tavalla kuin edellisillä kierroksilla. Tuulenpuuska ei ainakaan auttanut, kun auto lähti lapasesta.”

Sen jälkeen Bottas vielä tarkensi, kuinka rajut tuulenpuuskat tekivät ajamisesta hankalampaa.

”Ei se helppoa ollut. Siihen mennessä oli ollut ihan ok, mutta kun joka kierros on vähän erilainen, niin on vaikea ennustaa. Kun ajaa limitillä, niin noin voi valitettavasti käydä.”

Austinin F1-kisan voitti Red Bullin Max Verstappen ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia ja Ferrarin Charles Leclerciä.