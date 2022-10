Markkanen on aloittanut NBA-kauden todella vahvasti.

Koripallotähti Lauri Markkanen on aloittanut kautensa NBA:ssa paremmin kuin koskaan aiemmin, ja miehen otteet ovat ymmärrettävästi tuoneet leveän hymyn Utah Jazzin päävalmentajan Will Hardyn huulille.

Hardy on antanut Markkaselle runsaasti peliaikaa, ja tämä on kiittänyt luottamuksesta loistoesityksillään. NBA:n heittopussiksi arvioitu Jazz on yllättänyt kaikki ja aloittanut kauden kolmella voitolla.

Markkanen on heittänyt keskimäärin 24 pistettä ottelua kohti. New Orleans Pelicansia vastaan syntyi 31 pistettä, mikä on hänen kauden kovin saldonsa.

Hardy kommentoi Markkasen esityksiä sunnuntaina Pelicansista otetun jatkoaikavoiton jälkeen.

”Hän tekee kaikkea. Häntä on hauska valmentaa, koska hänet voi panna monenlaisiin tilanteisiin, ja hän löytää keinon menestyä”, Hardy sanoi paikalliselle KSL.comille.

Markkanen itse arvioi pelitavan olevan iso osa omaa ja joukkueen menestystä.

”Tämä sopii hyvin. Liikutamme palloa, ja meillä on epäitsekkäitä pelaajia. Tiedämme, että meillä on erilaisia pelaajia, jotka pystyvät tuloksen tekemiseen”, Markkanen kommentoi.

”Olen saanut hyvin palloa, ja yritän pysyä aktiivisena molemmissa päissä kenttää. Alku on ollut hyvä, mutta meidän pitää jatkaa oppimista ja kehittymistä.”

Hardyn mieltymys Markkaseen on helppo ymmärtää. Päävalmentajan tiivistys tämän hetken suurimmasta tähdestä kiteyttää suomalaisen alkukauden menestyksen ja merkityksen joukkueelle.

”Pelaajaksi, joka heittää 31 pistettä hän ei tuijota omia tehojaan. Hän vain ottaa, mitä peli antaa. Jos peli kutsuu heittämään, hän heittää. Jos peli käskee syöttää, hän syöttää. Hän on valtava ase meille.”