Tom Bradyn johtama Tampa Bay Buccaneers on ajautunut tappioputkeen NFL:ssä.

Pelinrakentaja Tom Brady on yksi amerikkalaisen jalkapallon kaikkien aikojen parhaista pelaajista. Nyt hän näyttää olevan matkalla tuoreimmaksi esimerkiksi siitä, kun tähtipelaaja ei osaa lopettaa ajoissa.

Brady on voittanut NFL:n mestaruuden ennätykselliset seitsemän kertaa. Viidesti hänet on valittu Super Bowl -finaaliottelun parhaaksi pelaajaksi.

Brady on 45-vuotias, mikä on ammattiurheilussa lähes poikkeuksetta ikä, jolloin ura on jo paketissa ja eläkevuosien harrastuksetkin alkaa olla valittu.

Näin ei kuitenkaan ole Bradyn tapauksessa, vaikka syytä ehkä olisi.

Brady voitti uransa seitsemännen mestaruutensa Tampa Bay Buccaneersin riveissä kaudella 2020–21. Seuraava kausi ei tuonut menestystä, ja 1. helmikuuta 2022 Brady ilmoitti päättävänsä 22 kautta kestäneen NFL-uransa.

Päätös kesti kuitenkin vain 40 päivää, ja 13. maaliskuuta Brady ilmoitti paluustaan Buccaneersin riveihin.

Kausi alkoi kahdella voitolla, mutta sen jälkeen viidestä ottelusta on tullut neljä tappiota. Surkeus huipentui toistaiseksi sunnuntaina, kun vain yhden voiton ottanut Carolina Panthers murskasi Bradyn johtaman Tampa Bayn lukemin 21–3.

Näin kaiken kokenut Brady sai koettavakseen sittenkin vielä jotain tuoretta. Tämä on nimittäin ensimmäinen kerta sitten vuoden 2002, kun hänen joukkueensa on seitsemän ottelun jälkeen voittanut alle puolet otteluistaan.

Brady ei ole onnistunut nostamaan joukkueensa tasoa, vaan sen sijaan nähtiin harvinainen kentän laidalla tapahtunut joukkuetoverien ripitys tappio-ottelussa Pittsburgh Steelersiä vastaan.

Tampa Bayn viime otteluiden konttaamista ei voi kaataa kokonaan Bradyn harteille. Esimerkiksi Carolinaa vastaan Mike Evans ei saanut pidettyä Bradyn helppoa syöttöä käsissään, ja aikainen johtomaali suli.

Brady suhtautui tilanteeseen ottelun jälkeen viileästi.

”Se oli vain yksi tilanne. Ottelussa oli monta tilannetta”, Brady kommentoi.

Bradyn toteamus on hyvän johtajan ja joukkuepelaajan kommentti. Samalla Brady varmasti ymmärtää, että hänellä itselläänkin on peiliin katsomisen paikka.

Tilastot eivät ole surkeita, mutta kaukana tähtikategoriasta. Touch downeja Brady on heittänyt vain kahdeksan, mikä oikeuttaa NFL:n tilastoissa 16. sijaan. Jaardeja on kertynyt 1 942, mikä on kuudenneksi paras lukema.

Bradyn syöttö on katkaistu vain kerran, mikä oikeuttaa ykkössijaan. Esimerkiksi urheilukanava ESPN:n rankingissa Brady on vasta pelinrakentajien sijalla 14.

Nyt nähdyllä tahdilla kaudesta uhkaa tulla Bradylle ja Buccaneersille katastrofi, mutta vielä on aikaa kääntää kurssi.

Oikaisu 24.10. kello 13.15: Korjattu edellisen ottelun vastustajaksi Carolina Panthers. Jutussa luki alun perin Florida Panthers.