Siivousvälineyhtiössä tehdään joka päivä keppijumppaa oman tehtaan harjanvarsilla. Suosio on ylittänyt kaikki odotukset. Jumppaan osallistuvat saavat pienen taloudellisen bonuksen, ja vaivat ovat hellittäneet.

Kokemäki

Koneista syntyvä häly vaimenee siivousvälinevalmistaja Sinituotteen tehtaalla Kokemäellä, kun kello lähestyy 14:ää marraskuun ensimmäisenä päivänä.

Kattoa hipovien hyllyjen, pakkauspinojen ja koneitten takaa ilmestyy vaivihkaa kymmeniä tehtaan työntekijöitä mukanaan vaalea keppi. Ne ovat harjanvarsia ja tehtaan omaa tuotantoa.

Näin käynnistyy yhtiön jokapäiväinen taukojumppa, joka kestää kymmenkunta minuuttia ja sisältää käytännössä painonostoon pohjautuvia liikkeitä kepin avulla.

Normaalisti tehtaalla jumpataan pienemmissä ryhmissä osastoittain, mutta tänään on erikoispäivä, joka toistuu noin kuukauden välein. Syynä on se, että tehtaalle on tullut vieraita Helsingistä.

Jumppaa vetää tunnettu painonnostopersoona Matti Vestman. Hän oli toinen aloitteentekijä, kun Sinituotteen kaikissa neljässä toimipaikassa ryhdyttiin vetämään päivittäisiä keppijumppia.

Vestman nousee kuormalavakasan päälle ja aloittaa showesiintyjän elkein jumpan, johon tällä kertaa osallistuu väkeä kaikilta osastoilta päättymässä olevasta päivävuorosta ja alkavasta iltavuorosta.

”Tällainen vanha kaveri ihan liikuttuu siitä, miten hienosti te osaatte tehdä näitä liikkeitä. Kokemäen keskustassa kukaan ei osaisi”, Vestman velmuilee.

Äkkiä hän kehottaa jumppaajia rytmittämään yhtä liikettä huudahtamalla ”tsing-tsang”. Sitten sama toistuu kuin kuorossa, ja porukkaa naurattaa.

Vestmanin vierellä jumppaan osallistuu toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz, joka on tullut Helsingistä pitämään kokousta tehtaalle. Hamro-Drotz on Vestmanin ohella toinen keppijumpan ideoija.

Tässä jumpassa Vestman nimittää toimitusjohtajaa leikillisesti esinostajaksi.

Sinituotteen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz alkoi harrastaa painonostoa kaksi vuotta sitten ja pääsi eroon krempoistaan. Hamro-Drotz harjoittelee Tempaus-areenan salilla Helsingin Hakaniemessä.

Taukojumpan juuret löytyvät toimitusjohtajan niska- ja selkävaivoista.

Kun suunnilleen kaikki muut keinot oli kokeiltu, Hamro-Drotz päätyi puolituttunsa vinkistä kokeilemaan painonnostoa Tempaus-areenan salille Helsingin Hakaniemessä.

” ”Sain ihan hirveästi apua omaan elämään.”

”Minulla oli ensimmäiset kaksi kuukautta vain keppi kädessä ja pieni tanko. Aluksi olin niin kipeä siitä treenistä, että monta kertaa ajattelin, onko tässä mitään järkeä. Sitten rupesin huomaamaan, että jotenkin ne painonnostoliikkeet auttoivat oikeaan asentoon ja kannattelemaan kehoa sellaisella tavalla, että kivut rupesivat vähenemään”, Hamro-Drotz kertoo.

Sitten Hamro-Drotz pääsi nostamaan painoilla, ja olo muuttui yhä paremmaksi.

”Tuli jotenkin sellainen täydellinen oivallus. Se oli varmaan yhdistelmä, että voima alkoi lisääntyä ja syvät lihakset vahvistuivat. Sitten oli psykologinen puoli, kun oli vain varoiteltu, että älä tee sitä tai tätä. Yhtäkkiä koin pystyväni.”

Tällä kaikella oli Hamro-Drotzin mukaan ”mieletön vaikutus”, ja hänestä tuli innokas lajin harrastaja.

”Sain ihan hirveästi apua omaan elämään. Voima lisääntyi, ja pystyin taas harrastamaan muitakin lajeja. Jaksoin paljon paremmin työtä ja lapsiperhearkea.”

Hamro-Drotzin valmentajana toimii Vestman, joka on Tempaus-areenan perustaja. Jossain vaiheessa Vestman kertoi Hamro-Drotzille, että Tempaus-areena tekee myös työhyvinvointivalmennusta.

Tempaus-areena on toiminut viiden vuoden aikana työhyvinvointiasioissa noin 20 yrityksessä, ja kaikissa tulokset ovat olleet Vestmanin mukaan numerojen valossa ja henkilökunnan haastattelujen perusteella todella hyviä.

Matti Vestman näyttää keppijumpan liikkeitä.

Hamro-Drotzin mukaan Vestman kuitenkin pähkäili, miten hänen kehittämänsä malli voisi toimia Sinituotteen kanssa.

”Aina sivulauseessa tuli, että ei se varmaan toimi siellä teidän tehtaalla, kun sitä oli tehty vain toimistoympäristöissä. Mutta jollain tavalla se jäi kytemään.”

Hamro-Drotz kertoo, että yhtiössä ruvettiin miettimään, voisiko keppijumppa toimia työpäivän aikana.

”Päätettiin kokeilla sillä ajatuksella, että yrittänyttä ei laiteta. Olin itse kokenut niin vahvasti sen avun, uskoin tähän konseptiin ja tiesin, että nämä liikkeet auttavat. Tiesin, että jos saadaan porukka tekemään päivittäin kymmenen minuuttia näitä liikkeitä, niin varmasti moni saisi siitä apua.”

” ”On ollut ihana vaikutus yhteishenkeen.”

Yhtiössä oli aikaisemmin ollut ”kaikenlaisia yrityksiä” tähän suuntaan, mutta ne eivät toimineet.

”Viimeksi oli jonkinlainen jumppasovellus, mutta se kosahti aina siihen, että hyvin pieni prosenttiosuus teki aktiivisesti. Ne ovat yleensä niitä, jotka muutenkin liikkuvat ja jumppaavat ja pitävät huolta omasta kunnostaan.”

Hamro-Drotzin mielestä nyt osallistumisaktiivisuuteen vaikuttaa pieni taloudellinen kannustin. Yksittäinen työntekijä saa jokaisesta kymmenen minuutin taukojumpasta 1,50 euroa.

”Niillä kerätään saldoa liikunta- ja kulttuurisetelille, jolla voi maksaa omia liikuntaharrastuksia ja käydä vaikka elokuvissa tai teatterissa.”

Toimitusjohtajan mielestä yksi onnistumisen kulmakivi on se, että taukojumppa tapahtuu työaikana oman työkaverin ohjauksessa.

”Fyysisen hyödyn lisäksi tällä on ollut ihana vaikutus yhteishenkeen. Työpäivän aikana on yhteinen hetki, jolloin kaikki kerääntyvät kepit kädessä rinkiin, ja siellä hassutellaan ja nauretaan. Jokainen tekee tyylillään. Siihen tulee aina sellaista rentoa pelleilyä mukaan, mikä on niin tärkeää työyhteisössä. Se lisäarvo on vähintään yhtä tärkeä kuin se fyysinen jumppa.”

Hamro-Drotzin mukaan jopa toimistolla käyville vieraille annetaan kepit käteen ja heitä kannustetaan mukaan jumppaan.

Taukojumppa käynnistyi koronaviivästysten jälkeen huhtikuun alussa, joten nyt takana on noin seitsemän kuukautta.

Yhtiö työllistää noin 170 henkilöä neljässä toimipaikassa, joissa kaikissa jumpataan.

”Tämä lähti keväällä superhyvin lentoon ja on ehdottomasti kannattanut. Yksilötasolta on kuullut mahtavia tarinoita, miten tämä lyhyt päivittäinen jumppa on vähentänyt kipuja ja kolotuksia ja parantanut toimintakykyä työn ulkopuolellakin.”

Hamro-Drotzin mukaan myös yhtiön toimistoväki on lähtenyt innoissaan jumppaan mukaan oman läppärin ääressä yksin vietetyn etätyöajan jälkeen.

”Kun toimistotyön lisäämiseen on liittynyt tämä yhdessä tehtävä jumppa, se on ollut tosi kaivattua. Tämä on ehkä juuri sitä, mitä on kaivattu pitkien etätyöjaksojen jälkeen.”

” ”Pääsee irtautumaan työstä hetkeksi.”

Kokemäen-tehtaalla lavausautomaattia hoitava ja kokoonpanotöitä tekevä Kirsi Alasmaa on yksi niistä, jotka osallistuvat taukojumppaan jokaisena työpäivänä ja joiden kohdalla koko idea on toteutunut toivotulla tavalla.

Kirsi Alasmaa osallistuu keppijumppaan jokaisena työpäivänään ja kokee työhyvinvointinsa parantuneen.

”Tykkään tosi paljon. Jumppa keskeyttää päivän kivasti, ja pääsee irtautumaan työstä hetkeksi. Siitä tulee hyvä olo. Polvet ja hartiat tykkäävät. Tämä on ylittänyt odotukset. Työhyvinvointi on parantunut. Minulla on ollut vähän polvivaivaa, joka on nyt selkeästi helpottunut”, sanoo yhdeksättä vuotta yhtiön palveluksessa oleva Alasmaa.

Alasmaan mielestä jumppaan osallistumisesta maksettavalla pienellä bonuksella on toissijainen merkitys.

”Oma olo on paras asia. Tekisin jumppaa, vaikka siitä ei saisi korvausta.”

” ”Kyykyt tekevät ihmiselle aina hyvää.”

Akaan-tehtaalla työskentelevä Suvi Kela tuli taloon tämän vuoden helmikuussa ja tykkäsi taukojumpasta niin paljon, että rohkaistui elokuussa ryhtymään jumppien vetäjäksi.

Vetäjiä kutsutaan Vestmanin aloitteesta tulenkantajiksi. Tähän mennessä Kela on vetänyt jo kymmeniä jumppia työkavereilleen.

”Taukojumppa on ihan huippujuttu. Se katkaisee työpäivän sopivasti, ja onhan siitä terveydellisiä hyötyjäkin. Saa niska-hartiaseudulle erilaista liikettä, ja kyykyt tekevät ihmiselle aina hyvää, vaikka kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä”, sanoo Kela, jonka t-paidan selkämyksessä komeilee sana Tulenkantaja.

Myös Kela on osallistunut jumppiin aina töissä ollessaan.

”Olen kärsinyt koko elämäni ajan niska-hartiaseudun takia päänsäryistä. Ne ovat kadonneet kokonaan. Selkä on ollut aina ongelmallinen, ja selkäkivutkin ovat helpottaneet. Omakohtaisesti voin sanoa, että on ollut hyötyä.”

Kela sanoo, että hänet on otettu hyvin vastaan tulenkantajana.

”Ei ole kukaan tullut sanomaan, että oli huono jumppa. Mutta kyllä se vetäminen jännittää. Minulla on liikkeistä sellainen lista, että pysyn kärryllä, mitä sanon seuraavaksi.”

Markus Karhumäki (edessä) kantaa päätulenkantajan titteliä. Keskellä Marita Hakanpää ja Enni Seppälä.

Yhtiön jumppakonseptiin kuuluu se, että Tempaus-areena kouluttaa tulenkantajat ja pitää yllä kipinää eli heidän osaamistaan ja motivaatiotaan, jonka sitten toivotaan siirtyvän muille työntekijöille.

Osansa koulutuksiin on tuonut näyttelijä Kristo Salminen, joka on auttanut esiintymiseen liittyvissä seikoissa.

” ”Kepin kanssa ei tehdä mitään akrobatiaa.”

Tempaus-areenalla työhyvinvointiin liittyvästä valmennuksesta vastaa Jouni Pellinen, joka omalla urheilu-urallaan kilpaili muun muassa vuonna 2014 Sotšin olympialaisissa skicrossissa. Vestman oli hänen fysiikkavalmentajansa.

Pellinen painottaa, että tulenkantajille opetettavien liikkeiden täytyy olla turvallisia ja sopivan vaikeita.

”Niiden pitää olla sen verran hankalia, että niitä tehdessä täytyy irrottaa ajatukset työstä ja keskittyä oman kehoon ja tuntemukseen. Keppi on niin kevyt, että se on turvallinen väline tehdä liikkeitä. Kepin kanssa ei tehdä mitään akrobatiaa vaan perustavaa laatua olevia liikkeitä.”

Noin kerran kuukaudessa Pellinen ja Vestman käyvät Sinituotteen tehtailla opettamassa tulenkantajille uusia liikkeitä ja pitämässä liekkiä yllä.

”Puhumme ylipäätään siitä, miten on mennyt. Mietimme myös, millaisia tilanteita voi joutua kohtaamaan tulenkantajana. Joku jumppaaja voi kaivata liikkeisiin helpotusta ja toinen lisähaastetta.”

Entinen olympiaurheilija Jouni Pellinen (keskellä) näytti tulenkantajille uusia liikkeitä.

Päätulenkantajan titteliä kantaa yhtiön HR-asioita hoitava Markus Karhumäki, joka vetää yleensä jumpat Kokemäen-tehtaan toimistohenkilöstölle.

Karhumäen mukaan yhtiön sairauspoissaoloista lähes 60 prosenttia johtui viime vuonna tuki- ja liikuntaelimiin liittyvistä syistä.

” ”Osallistuminen on ollut lähes 100-prosenttista.”

”Tänä vuonna samalta ajalta osuus on ollut lähes 30 prosenttia. Se on puolittunut, mutta siinä vaikuttaa pari pidempää poissaoloa. Muutos ei siis ole ihan noin raju, mutta se on varmasti suuntaa antava. Haluan myös uskoa, että jumpat ovat kiva yhteisöllinen hetki, joka vie työasiat pois mielestä”, Karhumäki sanoo.

Johanna Hamro-Drotz vakuuttaa, että työnantajan näkökulmasta investointi on kannattanut, vaikka jumppaan menee työaikaa, siitä maksetaan pieni korvaus ja vetäjien kouluttaminenkin maksaa.

”Minulla oli koko ajan hyvin vankka usko, että tämä tulee onnistumaan. Ja tämä on ylittänyt ihan kaikki odotukset. Osallistuminen on ollut lähes 100-prosenttista”, Hamro-Drotz sanoo.

Tässä vaiheessa tehtaan väki on jo palannut töihinsä ja äänimaisema tutulle tasolle. Seuraavana päivänä jumpataan uudelleen.