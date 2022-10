”Korkeimmalla tasolla kilpaileminen motivoi minua”, sanoo Kaia Tanskanen.

Kaia Tanskanen, 17, on Suomen joukkueen debytantti telinevoimistelun MM-kisoissa.

Tanskasten suvun saavutukset telinevoimistelun parissa ovat merkittäviä. Jyväskylästä kotoisin oleva Jani Tanskanen voitti vuonna 1997 Lausannen maailmanmestaruuskisoissa rekissä kultaa. Hänen veljensä, Juha Tanskanen, on puolestaan voittanut useita Suomen mestaruuksia.

Oman jälkensä historiankirjoihin haluaa jättää myös Juhan tytär, ensimmäisiin MM-kisoihinsa valmistautuva Kaia Tanskanen. Ylpeydellä sukunimeään kantava Kaia asuu vanhempiensa kanssa Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa, mutta edustaa Suomen maajoukkuetta.

”Synnyin voimistelijasukuun, joten olen kasvanut vanhempieni omistamalla salilla. Olen rakastanut lajia päivästä numero yksi lähtien. Korkeimmalla tasolla kilpaileminen motivoi minua”, englanniksi kommunikoiva Tanskanen kertoo.

Vaikka Tanskanen ei suomea muutamaa sanaa enempää puhukaan, on helppoa huomata hänen ja muiden maajoukkueen jäsenten välillä vallitseva kemia. Jatkuvasti joukkuetovereitaan naurattava Tanskanen kokee suomalaisen kulttuurin omakseen rapakon takaakin. Ratkaisu edustaa Jyväskylän Voimistelijoita yhdysvaltalaisseuran sijaan oli sen vuoksi helppo.

”Hänen ollessa nuori tulimme viettämään aikaa Suomeen ymmärtääksemme täkäläistä kulttuuria. Kaia haluaa edustaa Suomea, koska hän haluaa tehdä isänsä ja setänsä ylpeiksi. Hän kokeili pienenä muitakin lajeja, mutta hiipi hiljaisuudessa lopulta aina takaisin voimistelusalille”, kertoo Kaian äiti ja valmentaja Kim Tanskanen.

Vaivatonta arjen kiireiden yhteensovittaminen ei kuitenkaan lahjakkaan 17-vuotiaan telinevoimistelijan mukaan ole.

”Elämä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on toki vaativaa, sillä se sisältää paljon matkustelua. Se on kuitenkin hauskaa, sillä Suomeen saapuminen on aina kuin uusi seikkailu”, Tanskanen naurahtaa.

Kaia Tanskasta (vas.) valmentaa hänen äitinsä Kim Tanskanen.

Kesäkuussa Tanskanen juhli SM-hopeaa telinevoimistelun neliottelussa. Elokuussa hän teki uransa toistaiseksi mieleenpainuvimman suorituksen, kun hän tuli viidenneksi World Challenge Cupin hyppyfinaalissa Pariisissa.

”Olin aivan shokissa, kun selvisin finaaliin asti olympiaurheilijoita vastaan. Se toi uskoa lisää jatkoon, sillä tiedän voivani vielä parantaa. Etenkin laskeutumiset vaativat vielä kehitystä”, elegantin sijaan voimakkaaksi telinevoimistelijaksi itseään kuvaileva Tanskanen toteaa.

Seuraava mahdollisuus urotekoihin on aivan kulman takana, sillä Liverpoolissa järjestettävät MM-kisat alkavat sunnuntaina. Tanskanen on Suomen naisten joukkueen ainoa MM-kisadebytantti.

”Jo Pariisissa minua jännitti kovasti oman vuoron odotteleminen, joten MM-kisat tulevat olemaan vielä kovempi testi. Haluan mitata omaa tasoani maailman huippuja vastaan.”

EM-kisojen kautta tiensä MM-näyttämölle selvittäneen Suomen naisten joukkueen kaikki neljä jäsentä osallistuvat MM-kisoissa joukkuekisan lisäksi neliotteluun. Miesten joukkueen otteet EM-kisoissa eivät aivan riittäneet paikkaan MM-kisoissa joukkueena, mutta Akseli Karsikas, Robert Kirmes ja Elias Koski lähtevät Englantiin hakemaan henkilökohtaista menestystä.

MM-kisojen kolme parasta joukkuetta selvittävät tiensä suoraan Pariisin 2024 olympialaisiin. Olympialaisiin voi päästä myös ensi vuoden MM-kisojen tai maailmancupin kautta.