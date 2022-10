Canucks hävinnyt kaikki kauden ottelunsa, eikä voittoa tullut taaskaan.

Sebastian Aho on päässyt hyvään vauhtiin NHL-kauden alussa.

Vancouver Canucksin kausi jääkiekkoliiga NHL:ssä on alkanut umpisurkeasti, ja surkeus jatkui.

Vancouverin ja Carolinan välinen ottelu oli vielä kahden erän jälkeen lupaavasti 1–1, mutta kotijoukkueen romahdus osui kolmannen alkuun.

Vierasjoukkue Carolina voitti ottelun lopulta 3–2, vaikka Vancouver pelasi kaksi viimeistä minuuttia ilman maalivahtia ja yritti vimmatusti tasoitusta.

Sebastian Aho siirsi paluukiekosta Carolinan 2–1-johtoon kolmannen alussa. Aho seurasi Seth Jarvisin läpiajon loppuun ja löi torjunnasta vapaaksi jääneen kiekon maaliin. Aho oli hetkeä aikaisemmin käynnistämässä hyökkäystä.

”Hän on ollut meidän paras pelaaja tähän mennessä. Hän on ollut hyökkäyspään johtaja pitkän aikaa ja hän on niin tasainen”, Carolinan kapteeni Jordan Staal kehui Sebastian Ahoa käytävähaastattelussa.

Vain 37 sekuntia Ahon johtomaalin jälkeen kiekko oli taas Canucksin maalissa. Huono onnikin saatteli Vancouveria, kun kiekko kimposi Jesper Fastin jalasta maaliin.

Staal pelaa samassa ketjussa Fastin kanssa. Kauden alussa peli kangerteli, mutta nyt alkaa rullata.

”Tämä oli meidän paras ottelu tähän asti”, Staal sanoi.

Kotijoukkueen J.T. Miller nosti toiveita kavennuksellaan, kun kiekko kaarsi melko helposti Carolinan maaliin.

Vancouver on aloittanut NHL-kauden voittamatta yhtään ottelua. Nyt tappioiden määrä kasvoi seitsemään.