Vimpelin Vedon korisliigajoukkueen amerikkalaisvahvistukset Tynice Martin ja Shayla Cooper nauttivat pohjalaiskunnasta täysin siemauksin.

Vimpeli

Ympäristö on uusi, kieli vieras ja puitteet kovin erilaiset totutusta, mutta yhden asian atlantalainen koripalloilija Tynice Martin, 25, on huomannut Vimpelistä.

”En ole missään muualla tavannut niin ystävällisiä ihmisiä kuin Vimpelissä. Jos pysähdyn kaupassa etsimään jotain tuotetta, niin ihmiset ovat heti auttamassa, vaikka meillä ei olisi yhteistä kieltä.”

Martin on Vimpelin Vedon naisten koripallojoukkueen kärkivahvistus. Kaksi vuotta sitten hänet varattiin WNBA:n kolmannella kierroksella Los Angeles Sparksin riveihin.

Hän on pelannut Euroopassa kauden Kiovassa ja viime talvena Kosovossa ja Ruotsissa.

”Tulin Vimpeliin kehittymään. Täällä voin keskittyä vain koripalloon. Salikin on ihan asunnon vieressä.”

Vimpelin kaksi amerikkalaisvahvistusta, Martin ja Shayla Cooper, 27, majoittuvat samassa omakotitalossa vain sata metriä palloiluhallista. Treeneihin ei ole pitkä matka.

”Odotan innolla talvea, sillä vaikka Kiovassa ja Ruotsissakin oli vähän lunta, niin tänne tulee kuulemma todella kunnon talvi ja paljon lunta”, Martin sanoo.

Tynice Martinin heitto on ollut kohdallaan Korisliigassa.

”En ole vielä koskaan hiihtänyt, toivottavasti pääsisin kokeilemaan sitä, kun talvi tulee.”

Kun Martinille selviää, että Vimpelissä on myös laskettelurinne, innostuu hän tosissaan.

"Pääseekö siellä lumilautailemaan? Sitä olisi mahtava päästä kokeilemaan.”

Myös Cooper innostuu lumilajeista.

”En ole vielä koskaan hiihtänyt maastohiihtoa. Olisi mielenkiintoista kokeilla sitä”, Vedon toinen jenkkivahvistus sanoo.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan 24. helmikuuta Ukrainaan, oli Martin heti yhteydessä entisiin joukkuekavereihinsa.

”Onneksi he ovat säästyneet pommituksilta, mutta tilannehan on karmaiseva. Tulee oikein paha olo, kun ajattelee millaisissa olosuhteissa he joutuvat elämään siellä.”

” "Minulle on kerrottu, että kahvilassa käydään tarkasti läpi kesällä pesäpallojoukkueen pelit ja talvella koripallojoukkueen esitykset. Se on mukavaa.”

Entä pelottaako Martinia Suomessa, jolla on 1 300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa?

”Olen kaukana kotoa, joten tietysti jo se vähän pelottaa.”

”Mutta olen kuullut, että Suomi on yksi maailman turvallisimmista paikoista. Minulle on kerrottu, että täällä ei tarvitse auton ovia lukita, kun käy kahvilla. Ei minua täällä mikään pelota.”

Toistaiseksi Vedon jenkkivahvistuksilla ei ole autoa, sillä Vimpelissä kaikki on kävelymatkan päässä.

”Nelimarkan kahvilaan on muutaman minuutin kävelymatka, käyn siellä aina silloin tällöin kahvilla ja seuraan kylän miesten puuhia. He tervehtivät aina ystävällisesti ja uskaltautuupa joku joskus kyselemään edellisestä pelistäkin jotain”, Martin sanoo.

Shayla Cooper on pelannut myös Ohio Staten joukkueessa.

Tynice Martin Virginian paidassa 2019.

"Minulle on kerrottu, että kahvilassa käydään tarkasti läpi kesällä pesäpallojoukkueen pelit ja talvella koripallojoukkueen esitykset. Se on mukavaa.”

”Urheilu ja sen seuraaminen on kyläläisille todella tärkeää.”

Martin oli ollut katsomassa kunnan päälajia, eli pesäpalloa.

”Sitä olisi kiva kokeilla. En ole koskaan pelannut edes baseballia”, hän toteaa.

Vimpelissä on noin 2 800 asukasta. Cooper ja Martin ovat kotoisin Atlantan alueelta. Atlantan alueella asukkaita on neljä miljoonaa, joten kontrasti on melkoinen.

"Onhan täällä aika hiljaista”, Cooper myöntää.

"Jos haluaa ostaa itselleen jotain kaupoista, niin on mentävä Seinäjoelle. Täällä on vain ruokakauppoja. Mutta niistä löytyy kaikki mitä tarvitsemme. Olen jo tottunut eurooppalaiseen ruokavalioon.”

"Tai sitten on jäätävä pelin jälkeen Helsinkiin tai Tampereelle päiväksi shoppailemaan”, Martin jatkaa.

”Mutta emme me tulleet tänne shoppailemaan, vaan pelaamaan koripalloa ja siihen olosuhteet ovat hyvät.”

Cooper on kiertänyt Euroopan sarjoja jo kuusi vuotta. Viimeksi hän pelasi Kreikassa, joten ilmasto on ainakin erilainen.

”Odotan jännityksellä talven kovia pakkasia. Siitä tulee hurjaa”, hän naurahtaa.

Martin on aloittanut pelinsä Vimpelissä hyvin. Hän on viidessä ottelussa heittänyt keskimäärin 23,4 pistettä.

Lukuun mahtuu yksi ”ohipeli”, vain seitsemän pisteen ottelu ToPoa vastaan.

”Uskon, että kuukauden kuluttua pelimme sujuu jo paljon paremmin. Joukkueessa on kuitenkin paljon uusia pelaajia”, Martin muistuttaa.

Martin on naisten korisliigan pistetilaston viitonen ja Cooper yhdeksäs. Vimpeli on siis onnistunut jenkkihankinnoissaan hyvin.

Pistetilaston kärkinainen on HBA-Märskyn Elina Aarnisalo. Sarjan 20 parhaan pistenaisen joukossa on 15 ulkomaalaisvahvistusta.

Lue lisää: Amerikkalaisille pelaajille kausi Korisliigassa on kuin hyppy toiseen maailmaan: ”Hyvä luoja – Mihin minä oikein olen itseni saattanut?”