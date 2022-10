Suomen Taekwondoliitto esitti syyskokouksessaan Turussa sijaitsevan valmennuskeskuksensa alasajoa, mutta jäsenseurat torppasivat ehdotuksen. ”Jos jotain unohtui, niin urheilijat”, sanoo itsekin potku-uhan alle joutunut nuorten olympiavalmentaja Jarkko Mäkinen.

Budokwai Taekwondo -seuran Niko Saarisella, 22, on MM-hopeaa vuodelta 2014. Sen jälkeen hän on ollut arvokisoissa lähimpänä mitaleja vuosien 2017 ja 2019 EM-kilpailuissa, joissa hän sijoittui viidenneksi.

Suomen Taekwondoliiton syyskokous viime lauantaina aiheutti sydämentykytyksiä ottelija Niko Saariselle, 22. Piti nousta ylös, avata suu ja puolustaa kokousväen edessä omaa olympiaunelmaa.

Liiton hallitus esitti kokoukselle strategian perusteellista muuttamista. Esitystä oli valmisteltu hiljaisuudessa, ja se oli tullut julki noin viikkoa aiemmin: siirretään tähtäin Pariisin ohi suoraan Los Angelesin kesäolympialaisiin 2028.

Käytännön toimina lakkautettaisiin Suomen ainoa taekwondon valmennuskeskus Turussa ja irtisanottaisiin sen vetäjä, nuorten olympiavalmentaja Jarkko Mäkinen. Painopiste siirrettäisiin pääkaupunkiseudulle, ja liitolle palkattaisiin valmennuspäällikkö.

Turkulaisen Saarisen alta tatamia olisi tuskin voinut pahemmin repäistä pois. Mäkinen on hänen pitkäaikainen valmentajansa ja valmennuskeskus kotipesänsä.

”Ei oikein tiennyt, mitä tapahtuu”, Saarinen kuvaa ensireaktioitaan liiton suunnitelmista kuultuaan.

”Sitä alkoi miettiä, mitä päätös tarkoittaisi omalle urheilu-uralle ja mahdollisuuksille.”

Saarinen on asettanut tavoitteekseen Pariisin 2024 kesäolympialaiset. Hän pitää tärkeänä, että urheilija voisi keskittyä harjoitteluun ilman, että taustoja tarvitsee miettiä.

Vuodesta 2013 Turussa toiminut valtakunnallinen valmennuskeskus tukee ammattimaisesti harjoittelevia taekwondo­urheilijoita.

Nuorten olympiavalmentaja on keskittynyt valmentamaan kansainväliselle huipulle tähtääviä urheilijoita. Niin on Olympiakomitea Mäkiseltä toivonut. Lajiharjoittelun lisäksi valmennuskeskuksessa on tarjolla Turun Seudun Urheiluakatemian palveluja muun muassa opintosuunnittelussa, urheilu­lääketieteessä, fysio- ja ravintoterapiassa sekä urheilupsykologiassa.

Budokwai Taekwondon Niko Saarinen (punaisissa) ottelemassa Malmin Taekwondon Mika Isosaloa vastaan vuoden 2020 SM-kisoissa Joensuussa.

Valmennuskeskuksen lakkauttamisen vastapainoksi liitto suunnitteli vahvistavansa pääkaupunkiseudun urheilijoiden valmennusta. Syyskokouksessa aikeet eivät kuitenkaan saaneet jäsenseuroilta riittävästi kannatusta.

Sen sijaan kokous päätti perustaa työryhmän miettimään, mitä muutetaan ja miten. Työryhmän työn toivotaan valmistuvan ennen liiton kevätkokousta.

Aikalisä antoi valmistautumisrauhan Saariselle ja neljälle muulle aikuisottelijalle, jotka suuntaavat Meksikon Guadalajarassa 13.–20. marraskuuta pidettäviin ottelun maailmanmestaruuskisoihin.

Tiedotteessaan liitto perusteli nykyisen valmennuskeskuksen lopettamista ja Mäkisen potkuja myös olympia­suunnitelmillaan.

”Nyt tehtävillä muutoksilla suunnataan katse kohti Los Angelesin olympialaisia vuonna 2028 ja uuden urheilijasukupolven kasvattamista niihin. Jos tätä työtä lähdettäisiin tekemään vasta Pariisin olympiadin päättyessä vuonna 2024, olisi silloin jo liian myöhäistä.”

Antoiko Taekwondoliitto rivien välistä ja etukäteen ymmärtää, että Pariisiin ei nykyisillä aikuisottelijoilla ole rahkeita? Tai että heidän tukemisensa jätetään ontumaan?

Taekwondoliiton puheenjohtajan Kari Sirviön mukaan Turun Seudun Urheiluakatemialta varmistettiin etukäteen, että nykyisin akatemia­palveluja saavat urheilijat voivat saada niitä jatkossakin, oli liitolla valmennuskeskus Turussa tai ei.

Liitto ei kuitenkaan tarjonnut valmista mallia valmennuskeskuksen urheilijoiden lajiharjoittelun jatkoon. Nuorten olympia­valmentajan tehtävän lakkauttaminen tarkoittaisi, että Mäkisen työt päättyisivät puolen vuoden irtisanomisajan jälkeen. Aukottoman päivittäisvalmennuksen aika Turun seudulla olisi ohi.

”Jos jotain unohtui, niin urheilijat”, Mäkinen toteaa liiton aikeista.

Pariisin kesäolympialaisiin voi pyrkiä Euroopan karsintakisojen kautta, jotka ovat tammikuussa 2024.

Taekwondossa olympialaisiin pääsyn seula on tiukka. Olympialaisissa on neljä painoluokkaa sekä naisille että miehille tavallisesti käytetyn kahdeksan painoluokan sijaan. Kuhunkin painoluokkaan pääsee vain 16 ottelijaa.

Olympialaisiin voi päästä myös ranking-sijoituksen perusteella, mutta tätä kautta kisoihin ei ole edennyt vielä yksikään suomalainen.

Viimeksi olympialaisiin on taistellut karsinnoissa tiensä Suvi Mikkonen, joka edusti Suomea vuonna 2012 Lontoossa ja vuonna 2016 Riossa. Lontoon olympialaisissa Mikkonen oli viides alle 57-kiloisissa.

Taekwondoliiton hallituksen ehdotusta edelsi selvitys, jonka liitto tilasi Pajulahden urheiluopistolta keväällä. Siinä suositeltiin kahden valmennuskeskuksen mallia. Toinen keskuksista olisi Turussa ja toinen Helsingissä.

Liiton mukaan molempiin ei ole varaa. Turun sijaan se satsaisi pääkaupunkiseutuun ja sen ympäristöön, jossa ”nuorten urheilijoiden suuri massa on tällä hetkellä”. Nuorten olympiavalmentajan jälkeen liittoon palkattaisiin valmennuspäällikkö.

Sirviön mukaan pääkaupunkiseudulla on jo nyt rakennettu valmennus­yhteistyötä, jossa ovat mukana muun muassa lasten ja nuorten maajoukkueryhmien valmentajat sekä liittovalmentaja Jung Hyun Cho.

Maajoukkueen aikuisottelijoita valmentavat turkulaiset Mäkinen ja Roosa Närhi.

Nuoresta iästään huolimatta Saarinen on kulkenut jo pitkän polun urheilijana. Hän saavutti ottelussa alle 15-vuotiaiden MM-hopeaa vuonna 2014, mikä antoi suuntaa harjoittelulle.

”Sen jälkeen oli selvää, että tässä lajissa pystyy pärjäämään ja tavoittelemaan suurempia asioita.”

Syyskokouksessa valmennuskeskuksen lakkauttaminen ja nuorten olympia­valmentajan irtisanominen äänestettiin takaisin mietintämyssyyn. Vielä ainakin Meksikon MM-kilpailuista Saarinen pääsee palaamaan luottavaisin mielin.

”On mahdollisuus yrittää täysillä kohti Pariisia.”