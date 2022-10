Pihla Salonen, 19, antoi myrskyvaroituksen judon alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa Prahassa syyskuussa. Euroopan mestaruus osoitti, että kyseessä on suomalaisittain harvinainen superlupaus.

Pori

Mitä juuri äsken tapahtui?

Sitä näyttää ihmettelevän ranskalainen huippujudoka Chloe Devictor, ikäluokkansa maailmanlistan kärkinimi, jonka pää jäi hetki sitten puristuksiin – ja joka hautaa nyt kasvonsa käsiinsä tatamilla Prahassa.

Samaan aikaan porilainen Pihla Salonen, tuliterä alle 21-vuotiaiden Euroopan mestari, näyttää yleisölle hauiksiaan ja halaa Suomen Judoliiton valmennuspäällikköä Jaana Jokista tshekkiläisessä hallissa.

”Päivän yllätysvoittaja oli selvillä, ja hänen rintapielessään oli sinivalkoinen lippu”, lukee sähköpostissa, jonka mestarin valmentaja ja isä Sami Salonen lähettää pian Satakunnan Kansalle.

Suomen Judoliiton valmennuspäällikkö Jaana Jokinen (vas.) ja Porin Fudoshinia edustava alle 21-vuotiaiden Euroopan mestari Pihla Salonen Tshekin Prahassa 15. syyskuuta.

Teko oli niin suuri, ettei sitä välttämättä ymmärretä Suomessa saati Satakunnassa.

Jos joku, niin Lontoon olympialaisissakin kilpaillut Jokinen (o.s. Sundberg) sen tietää.

”Tämä on hyvinkin merkittävä saavutus. Judo on ainakin minun tietojeni mukaan maailman suosituin kamppailulaji”, sanoo lajiliiton valmennuspäällikkö, jonka mukaan Salonen otteli erinomaisella flow’lla ja itsevarmuudella Prahan EM-kisoissa.

”Tunsin itseni jopa hieman hyödyttömäksi siellä”, entinen huippujudoka kuvailee.

Salosen lisäksi vain yksi toinen suomalainen, Susan Koivu, on Judoliiton verkkosivujen mukaan kyennyt voittamaan saman ikäluokan EM-kullan historian saatossa.

Siitäkin on ehtinyt vierähtää jo 29 vuotta.

” ”Nyt se työn tulos alkaa näkyä.”

Suomi ei olekaan kuulunut judon kärkimaihin, joita ovat Euroopassa etenkin Venäjä ja Ranska. Judo on ollut rakas laji esimerkiksi Vladimir Putinille, jolla on sen musta vyö ja joka kävi katsomassa lajin huippuja muun muassa samoissa Lontoon olympialaisissa, joissa Jokinenkin kilpaili kymmenen vuotta sitten.

Nyt Venäjä oli toki syrjäytetty EM-kisoista, mutta kultaottelussa Salonen sai vastaansa nimenomaan ranskalaisen kamppailijan – eikä ketä tahansa, vaan entisen nuorten maailmanmestarin.

”Ranskan ja Venäjän järjestelmät ovat Euroopan kovimmat, mutta myös muun muassa Italia, Espanja, Saksa, Georgia ja Ukraina ovat hyviä”, luettelee Jokinen, joka huomauttaa, että judoon satsataan monessa valtiossa sen olympiastatuksen vuoksi.

Judo onkin eräänlainen viiden renkaan kultakaivos, koska lajissa kilpaillaan seitsemässä painoluokassa ja pronssimitalejakin jaetaan kaksin kappalein.

Kaikkiaan liossa on sekajoukkuekilpailu mukaan lukien peräti 60 olympiamitalia, mutta Suomeen ei ole tihkunut vielä koskaan ensimmäistäkään.

Eipä tosin ole ollut Ranskan saati Venäjän veroista ammattimaista järjestelmääkään.

Jaana Jokisen paras aikuisten arvokisasijoitus oli viides, jonka hän saavutti sekä EM- että MM-tasolla. Suomen Judoliiton valmennuspäällikkönä Lahdessa asuva Jokinen aloitti vähän vajaa viisi vuotta sitten. Jokinen vetämässä leukoja Hennalan varuskunnan salissa Lahdessa 2013.

Porilaisen judoseura Fudoshinin ohjaajat Anssi Lamminen ja Juuso Nuotiomaa pyyhkivät hikeä otsiltaan kesken harjoitusten ja asettautuvat istumaan Porin urheilutalon syövereissä sijaitsevan tatamin viereen.

Takana on judoseuran ilmoitustaulu, johon on kiinnitetty kuva nuoresta Pihla Salosesta.

”Olisiko Pihla ollut 9-vuotias, kun tälle tatamille tuli?” pohtii Lamminen, 39, joka itse pelasi aikoinaan pesäpalloa Pomarkun Pyryn riveissä ennen kuin judo vei mennessään.

”Olemme molemmat nähneet Pihlan kehityksen sieltä polvenkorkuisesta asti, ja nyt sitä sitten ollaan EM-kultamitali kaulassa”, tunnelmoi Fudoshinin talousvastaavanakin toimiva Nuotiomaa, 26.

Lammisella ja Nuotiomaalla kummallakin on ensimmäisen asteen musta vyö, ja porilaiset tietävät kyllä, minkälaisen vuoren nuori Euroopan mestari on menestyksensä eteen kiivennyt.

”Se on ollut järkyttävän kovaa työtä, ja nyt se työn tulos alkaa näkyä”, sanoo Lamminen, jonka mukaan Salosella on myös huippu-urheilijan voitontahto.

Judoseura Fudoshinin ohjaaja Anssi Lamminen (vas.) harrastaa judoa muun muassa siksi, että haluaa kyetä seisomaan käsillään vielä 75-vuotiaanakin. Hänellä on Juuso Nuotiomaan tavoin musta vyö.

Kaksikko huomauttaa, että judokan ura on kuin pitkä rakennusprojekti. Kyse ei ole pallopelin kaltaisesta lajista, jossa voimasuhteet voivat heilahdella ottelusta ja kaudesta toiseen, vaan tatamilla konkretisoituu vuosikausien valmistautuminen.

Se kiteytyy neljään seikkaan: voimatasoon, liikunnallisuuteen, tekniikkaan ja tahtoon.

”Jos et heitä vastustajaasi selälleen, hän tulee ihan varmasti tekemään niin. Eikä kyse ole varusteurheilusta, koska varusteena on vain oma kroppa”, pohtii Nuotiomaa, joka muistuttaa, että tatamilla ollaan täysin yksin.

”Siinä on myös psyykkinen puolensa, ja turnauksen voittoon vaaditaan useita otteluita.”

Salosen EM-kulta edellytti viisi otteluvoittoa, ja tie olisi katkennut heti ensimmäiseen häviöön.

Tulos lienee iso voitto myös porilaiselle judolle ja Fudoshinille, jonka tunnettuutta paikallinen huippulupaus nostaa.

”Tämä on äärimmäisen tärkeätä mainosta lajille”, iloitsee Lamminen, jonka mukaan seurassa on 85–100 harrastajaa tällä hetkellä.

Aikuiskilpailijoita Porissa ei tällä erää ole, mutta nuorten sarjoissa Suomea kiertää kourallinen 14–17-vuotiaita Fudoshinin junioreita kovin tavoittein.

Salonen sen sijaan kiertää maailmaa, ja judokan asuinpaikka on tätä nykyä Portugali, jonne hän muutti urheilun vuoksi.

Portugalissa porilaista valmentaa judon miesten Euroopan mestari João Neto, ja järjestely on valmennuspäällikkö Jokisen mukaan melko poikkeuksellinen suomalaisittain.

Judokan isä Sami Salonen on hänkin yhä tyttärensä projektissa vahvasti mukana, vaikka tämä aivan toisaalla asuukin. Esimerkiksi Prahan EM-kisoissa Pihla sai Samilta ohjeita Suomesta käsin ottelupäivänsä aikana.

Pihla Salonen harjoittelemassa isänsä Sami Salosen kanssa silloisen kotinsa autotalliin tehdyssä judosalissa kesällä 2019. Nykyään Pihla Salonen asuu ja opiskelee Portugalissa.

Kuvio pelaa kuin rasvattu, ja Portugali on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.

”Muutin hiljattain Portugaliin ja tiedän, että se on ollut hyvä valinta”, Pihla Salonen sanoi Judoliiton verkkosivuilla Euroopan mestaruutensa jälkeen ja lisäsi, ettei voitto olisi ollut mahdollinen ilman hänen isäänsä.

Kaiken ratkaisee kuitenkin tatamilla oleva kamppailija itse.

”Pihla on kehittynyt fyysisesti hyvin, ja uskon, että hän pystyy vielä kiristämään toimintaansa ammattimaisemmaksi ja nostamaan suoritustasoaan”, sanoo samassa 52 kilon painoluokassa aikanaan kilpaillut Jokinen.

”Hän on nopea, räjähtävä ja vahva mutta kuitenkin myös kestävä. Tausta on monipuolinen, ja sitä on ymmärtääkseni rakennettu lapsuusvuosista asti”, valmennuspäällikkö jatkaa.

Satakunnan Kansan arkiston ensimmäinen kuva Pihla Salosesta (sininen asu) on vuodelta 2015, jolloin hän oli 13-vuotias ja treenasi Nea Sirenin kanssa. Salosesta tuli nopeasti niin etevä judoka, että sopivista harjoitusvastustajista alkoi olla pulaa koko Suomessa.

Seuraavan kerran Salonen pääsee hakemaan heittoja, kuristuksia, lukkoja ja sidontoja joviikonloppuna, silloinkin Euroopan mestaruuskisoissa.

Taso nousee pari astetta, sillä nyt ratkaistaan alle 23-vuotiaiden parhaimmat judokat.

Judoliiton valmennuspäällikkö Jokinen ei halua asettaa nuorelle urheilijalle menestyspaineita – mutta sanoo kuitenkin uskovansa, että Salonen voi pärjätä jälleen ”ihan hyvin”.

Perimmäiset tavoitteet lienevät kuitenkin kaukana tulevaisuudessa, sillä EM-kilpailuita voi pitää vasta välietappeina.

Fudoshinin ohjaaja Lamminen arveleekin, että Salosen lopullinen maali saattaa odottaa vasta Los Angelesin kesäolympialaisissa, jotka nähdään kuuden vuoden kuluttua. Salonen olisi silloin 25-vuotias – eli mitä parhaimmassa iässä judokan menestyksen kannalta.

Sitä ennen olympiatuli viedään Pariisiin, jossa kesäkisat alkavat alle parin vuoden päästä.

Tokion olympialaisissa suomalaisjudokoita ei ollut, ja edellinen viiden renkaan tatamilla nähty kotimainen naisjudoka oli Lontoossa kilpaillut Jokinen yhdessä Johanna Ylisen kanssa.

Olisiko Pihla Salosesta seuraavaksi – jo Pariisissa?

”En halua siihenkään asettaa paineita”, sanoo Jokinen.

”Mutta on se mahdollista.”

Matka kohti Pariisia on pitkä ja kulkee monen kolkan kautta.

Ensimmäinen askel koittaa heti alle 23-vuotiaiden EM-kisojen jälkeisenä viikonloppuna, jolloin Salosen tie johtaa Bosnia ja Hertsegovinan Sarajevosta Azerbaidžanin Bakuun.

Siellä judoka osallistuu Grand Slam -nimiseen huippuluokan turnaukseen, josta voi ansaita paitsi rahaa myös pisteitä Pariisin olympiakarsintalistalle.

”Alkuvuodestakin on suunnitelmissa käydä näissä kilpailuissa”, sanoo Jokinen, joka tosin huomauttaa, ettei Pariisi kuitenkaan ole Salosen ensisijainen tavoite – ja että tulokkaat ovat asemassa, jossa voivat kärsiä huonosta arpaonnesta.

”Sieltä voi tulla heti vaikka maailman kärkikymmenikköön lukeutuva vastustaja vastaan, kun mennään sijoittamattomana kaavioon”, Jokinen selittää.

”Se on siis sillä tavalla raaka peli, ja arpa vähän vaikuttaa, kunnes saa varmistettua suoritustasonsa yleiseenkin sarjaan.”

Judoliiton varsinaisessa, Top Team -nimisessä Pariisin olympialaisiin tähtäävässä aikuisten maajoukkueessa on viisi nimeä, joista yli 100-kiloisissa kamppaileva Martti Puumalainen on Jokisen mukaan parhaimmissa lähtökohdissa tällä hetkellä.

Kotiseuran tatamilla luotto Saloseenkin on valtava – etenkin pitkällä tähtäimellä.

”En sano tätä pelkästään seurapaita ylläni, mutta uskon ja toivon, että näen Pihlan joskus olympiamitali kaulassaan”, kertoo Fudoshinin Lamminen, joka kehuu myös Judoliiton päävalmentajana vuodesta 2020 toimineen slovenialaisen Euroopan mestarin Rok Drakšičin työtä.

”Esimerkiksi Ruotsissa judon valmennusta on kehitetty systemaattisesti jo parikymmentä vuotta, mutta Suomessa vasta viitisen vuotta”, sanoo Lamminen.

”Nyt se alkaa pikkuhiljaa näkyä.”

Siksikin Salonen on esikuva koko Suomen mittakaavassa.

Kuka? Pihla Salonen Pihla Salonen on kertonut tavoitteekseen olympiakultamitalin. 19-vuotias porilainen judoka ja lajin alle 21-vuotiaiden Euroopan mestari.

Ottelee alle 52 kilon painoluokassa.

Edustaa Porin judoseura Fudoshinia.

Asuu ja harjoittelee nykyään Portugalissa, jossa opiskelee portugalin kieltä yliopistossa.

Portugalissa Salosta valmentaa João Neto, jonka lisäksi Salosta on alusta asti valmentanut isä Sami Salonen.

