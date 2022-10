Jelena Välbe kehotti jo keväällä Veronika Stepanovaa keskittymään harjoitteluun.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on norjalaislehti Verdens Gangin mukaan edelleen ärsyyntynyt siitä, miten runsaasti nuori hiihtäjä Veronika Stepanova esiintyy mediassa tällä hetkellä.

Välbe kommentoi Stepanovan mediaesiintymisiä happamaan sävyyn jo keväällä. Silloin hän kertoi, että haluaisi välillä soittaa Stepanovalle ja kehottaa tätä harjoittelemaan mediaesiintymisten sijaan.

Stepanova sai tuolloin puolustajan television hiihtoasiantuntijasta Dmitri Gubernijevista, jonka mielestä kyse oli menneisyyden ja nykyajan välisestä taistelusta, jonka menneisyys tulee häviämään.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolustajana tunnetun Stepanovan , 21, vauhti mediassa on ollut pikemminkin kiihtymään päin. Hän kirjoittaa kolumneja Match TV:lle ja ottaa asioihin aktiivisesti kantaa sosiaalisessa mediassa.

Viime aikoina aiheena on ollut esimerkiksi se, että venäläiset on suljettu kansainvälisiltä kisaladuilta. Välbe puolestaan on VG:n mukaan valinnut hiljaisuuden.

”En halua keskustella siitä. En puhu Dmitri Gubernijevista tai Stepanovasta. En kommentoi näitä kahta missään haastattelussa”, Välbe sanoi.

Stepanova voitti Pekingin olympialaisissa viestikullan. Hän hiihti Venäjän joukkueen ankkurina.

Välbe kommentoi Venäjän pannaa aiemmin tällä viikolla. Hän sanoi pelkäävänsä, että kansainvälisen kilpailun puute saa urheilijoita lopettamaan uransa.

Venäjä on suljettu kansainvälisistä hiihtokilpailuista toistaiseksi Ukrainaa vastaan aloittamansa hyökkäyssodan takia.