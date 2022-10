Teemu Selänne on perustamassa muiden kiekkovaikuttajien kanssa juniorisarjaa Kaliforniaan.

Teemu Selänne on mukana Kalifornian seudulle suunniteltavassa hankkeessa.

NHL-legenda Teemu Selänne on yksi uuden jääkiekkoliigan perustajista, kertoo The Hockey News.

Selänne, kanadalainen NHL-legenda Luc Robitaille ja muut kiekkovaikuttajat panevat pystyyn junioriliigan Yhdysvaltojen länsirannikolle.

Selänteen ilmoitetaan olevan yksi uuden sarjan perustajajäsenistä. Robitaille toimii asiantuntijana neuvottelukunnassa.

The Hockey News kertoo, että hankkeessa on mukana myös muita jääkiekkovaikuttajia ja liike-elämän taitajia. Osa heistä on ollut mukana NHL-bisneksissä.

Uuden junioriliigan tarkoituksena on täyttää jääkiekkokartan tyhjiö Kalifornian seudulla, jotta sikäläiset lupaukset voivat jatkaa kehittymistään kotimaisemissaan sen sijaan, että muuttavat muualle Yhdysvaltoihin tai Kanadan puolelle.

Selänne ja hänen kumppaninsa yrittivät ostaa aiemmin tänä vuonna Helsingin Jokerit tavoitteenaan nostaa se taksin SM-liigaan mutta eivät suunnitelmissaan onnistuneet.