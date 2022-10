Jose Mourinho on menestynyt ja röyhkeä, mutta urahuippu jäi taakse yli kymmenen vuotta sitten

Jose Mourinho on ihastuttanut ja vihastuttanut lausunnoillaan vuosien varrella. Torstaina Mourinho tuo joukkueensa AS Roman HJK:n vieraaksi Eurooppa-liigassa.

Jose Mourinholla on asiaa.

Yksi lausahdus riitti nostamaan Jose Mourinhon englantilaisen jalkapallomedian jalustalle kesäkuun alussa 2004, kun portugalilaisvalmentaja oli ottanut vastaan managerin tehtävän lontoolaisseura Chelseassa.

Mourinho oli johtanut piskuisen Porton Mestarien liigan yllätysvoittajaksi, ja venäläisoligarkki Roman Abramovitshin rahoittama Chelsea tarjosi portugalilaiselle paikan Valioliigassa.

Lontooseen ja Chelseaan Mourinho saapui ovet paukkuen.

”Meillä on huippupelaajia. Ja olen pahoillani, että olen hieman ylimielinen, mutta meillä on huippumanageri. Olen Euroopan mestari, en kuka tahansa valmentaja. Luulen, että olen erityinen”, Mourinho sanoi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan.

”I think I'm a special one”, Mourinho laukoi tuolloin vielä hieman takeltelevalla englannilla.

Lausahdus jäi elämään englantilaiseen jalkapalloon. Syksyllä 2015 Liverpoolin suuri valmentajanimitys Jürgen Klopp viittasi Mourinhon sanoihin kutsuen itseään täysin tavalliseksi valmentajaksi ("I am the normal one").

Vaatimattoman pelaajauran tehneen Mourinhon valmentajapolku avautui 1990-luvun alussa, kun Sporting Lissaboniin saapunut Bobby Robson tarvitsi tulkkia.

Mourinhon valmennukselliset taidot tekivät englantilaiseen vaikutuksen, ja kaksikko jatkoi valmentajaparina menestyksekästä yhteistyötään Portossa ja Barcelonassa.

Ensimmäisen päävalmentajapestinsä Mourinho aloitti Benficassa vuonna 2000, mutta vasta siirto Portoon toi jättipotin.

Joukkue voitti Mourinhon johdolla kahden täyden kauden aikana liigamestaruudet sekä Uefa Cupin ja Mestarien liigan.

Chelseassa Mestarien liigan voitto jäi haaveeksi, mutta Valioliigan mestaruuden lontoolaisjoukkue voitti Mourinhon aikana heti kahdesti putkeen. Chelsean edellinen ja ainoa liigamestaruus oli vuodelta 1955.

Mourinho näytti Chelseassa osaamistaan taitavasta ja välillä jopa häijystä mediapelistään, jonka portugalilainen kohdisti etenkin kilpaileviin valmentajiin.

Vuonna 2005 Mourinho kutsui Arsenalin ranskalaismanageri Arsene Wengeriä "tirkistelijäksi", jolla on pakkomielle Chelseaan.

Kaksikon nokittelu jatkui vuonna 2014 Mourinhon toisen Chelsea-pestin aikana. Tuolloin Mourinho vastasi Wengerin kommenteihin kutsumalla ranskalaista "epäonnistumisen asiantuntijaksi", jolla hän viittasi Arsenal-luotsin vähäiseen pokaalimäärään.

Wengerin lisäksi osansa Mourinhon sanallisesta miekasta ovat saaneet muun muassa Rafael Benitez, Claudio Ranieri sekä Carlo Ancelotti.

Mourinho oli 2000-luvun alun jalkapallovalmennuksessa edelläkävijä suunnanmuutospelaamisessa ja joukkueensa henkisessä valmentamisessa.

Portugalilaisen taidot näkyivät kenties parhaiten kahdella Inter-kaudella 2008–2010, jolloin milanolaisseura juhli kahta Serie A:n mestaruutta sekä 45 vuoden tauon jälkeen myös Mestarien liigan voittoa.

”Jose Mourinhosta tuli mies, jonka puolesta olisin valmis kuolemaan. – – Hänellä oli kyky saada meidät vaikka tappamaan puolestaan”, Interissä pelannut ruotsalaishyökkääjä Zlatan Ibrahimovic sanoi hieman raflaavasti vuonna 2011 julkaistussa kirjassaan.

Vahvapersoonainen Ibrahimovic tuli hyvin toimeen Mourinhon kanssa, mutta ruotsalaista ärsytti päävalmentajan kivikasvoisuus kentän laidalla.

Nähtiin Interissä tosin Mourinhon villejä tuuletuksiakin sekä tunteikkaat jäähyväiset kovaluonteisen topparin Marco Materazzin kanssa, kun Inter oli voittanut Mestarien liigan toukokuussa 2010.

Mourinhon lähtö Interistä oli käytännössä sinetöity, ja kaksikko syleili toisiaan Santiago Bernabeulla, Mourinhon tulevalla kotistadionilla Real Madridin päävalmentajana.

Mourinhon puolustusvoittoista valmentamista on alettu vuosien saatossa kutsua "bussin parkkeeraamiseksi", jolla viitataan erittäin matalalle pudottautuneeseen puolustusmuotoon.

Yksi Mourinhon uran ikimuistoisimmista voitoista tuli Mestarien liigan välierässä 2010 hallitsevaa mestaria ja äärimmäisen taidokasta Barcelonaa vastaan, kun Inter eteni finaaliin yhteismaalein 3–2.

Kotiottelussaan Inter tyrmäsi Pep Guardiolan luotsaaman Barcelonan 3–1, ja vierasottelussa milanolaiset puolustivat vimmatusti omaa maaliaan.

”Emme parkkeeranneet bussia, parkkeerasimme lentokoneen ja teimme sen kahdesta syystä. Yksi, kentällä oli kymmenen pelaajaa (Thiago Mottan ulosajon jälkeen), ja kaksi, voitimme heidät 3–1 San Sirolla. Silloin emme parkkeeranneet bussia, venettä tai lentokonetta, vaan murskasimme heidät”, Mourinho sanoi ottelun jälkeen.

2010-luvulla Mourinhon valmennusura hiipui tasaista tahtia, vaikka portugalilainen juhlikin Real Madridissa ja Chelseassa liigamestaruuksia sekä ensimmäisellä Manchester United -kaudellaan Eurooppa-liigan mestaruutta 2017.

Pestit Chelseassa, Unitedissa ja Tottenhamissa päättyivät potkuihin heikkojen tulosten jälkeen.

Toista kauttaan AS Romaa luotsaava Mourinho valmentaa torstai-iltana ensimmäisen europelinsä Suomessa, kun joukkue kohtaa Töölössä pelattavassa Eurooppa-liigan ottelussa HJK:n.

Paineita Mourinholla on Romassakin, sillä joukkue oli sunnuntaina Serie A:ssa aseeton tulikuuman alkukauden pelannutta Napolia vastaan, eikä pudotuspelipaikka Eurooppa-liigassakaan ole kirkossa kuulutettu.

Mourinho lisäsi suosiotaan Roomassa viime keväänä, kun joukkue otti Konferenssiliigassa seurahistorian ensimmäisen Uefan seurajoukkuekilpailun mestaruuden.

Kauteen mahtui paljon haparointiakin, kuten nöyryyttävä 1–6-tappio norjalaisjoukkue Bodö/Glimtille, mutta mestaruuspokaali sai Mourinhon jatkamaan Stadio Olimpicolla.

Serie A:ssa Roman kannattajat odottavat joukkueelta ja Mourinholta jopa liigamestaruutta eli scudettoa, joka on kiertänyt keltapunaista seuraa jo 21 vuoden ajan. Tällä hetkellä joukkue on sarjassa tyydyttävästi kuudentena.

Tammikuussa 60 vuotta täyttävä Mourinho on saavuttanut päävalmentajana 26 mestaruuspokaalia, joista 17 tuli Portossa, Chelseassa ja Interissä 2002–2010.

Portugalilaisen valmennusuran huippukohta jäi taakse jo reilut kymmenen vuotta sitten, mutta eurocup-loppuotteluiden tilasto Mourinholla on yhä lyömättömän kova: viisi voittoa ja nolla tappiota.