Henrik Stensonin on epäilty pönkittäneen Ryder Cupin kapteenin pestin avulla omaa neuvotteluasemaansa kohukiertueen kanssa.

Ruotsin suurimpiin golftähtiin lukeutuva Henrik Stenson sai heinäkuussa potkut Euroopan Ryder Cup -joukkueen kapteenin tehtävästä.

Syy äärimmäisen poikkeukselliseen ratkaisuun oli käytännössä se, että 46-vuotias Stenson teki sopimuksen kohutun saudirahoitteisen LIV-kiertueen kanssa.

Ryder Cup on yksi maailman tunnetuimpia ja suosituimpia golfkilpailuja. Se pelataan joka toinen vuosi reikäpeliotteluna Euroopan ja Yhdysvaltojen joukkueiden välillä.

Ryder Cup -kapteenin tehtävä on hyvin arvostettu ja haluttu, ja siihen valitaan vain erittäin ansioituneita pelaajia.

Mediatietojen mukaan Stenson teki LIV-kiertueen kanssa noin 45 miljoonan euron arvoisen sopimuksen.

Myöhemmin Stensonin on epäilty käyttäneen Ryder Cupin kapteenin pestiä nostamaan omaa arvoaan neuvotteluissa LIV-kiertueen kanssa.

Stenson kiistää tämän jyrkästi brittilehti Daily Mailin mukaan.

”Voin antaa sataprosenttisesti rehellisen vastauksen, että näin ei ole koskaan tapahtunut”, Stenson sanoi Daily Mailille.

Sanojensa vakuudeksi Stenson lisäsi: ”Olen valmis valheenpaljastuskokeeseen siinä asiassa.”

Stenson on ainoa ruotsalainen, joka on miehissä voittanut major-kilpailun. Hän voitti vuonna 2016 Euroopan major-kilpailun The Open Championshipin. Tuolloin Stenson kukisti ikimuistoisessa kaksinkamppailussa amerikkalaisen Phil Mickelsonin, joka on nyt niin ikään LIV-kiertueen pelaaja.

Miljardikiertueeksikin kutsutulla LIV:llä Stenson voitti heti ensimmäisen kilpailunsa. Hän sanoo olevansa tyytyväinen siirtoonsa.

”Mietin sitä enemmän kuin yhden iltapäivän. Olen tyytyväinen tilanteeseeni”, sanoi Stenson, jonka ura PGA-kiertueella ja Euroopan-kiertueella oli hiipunut viime vuosina.

Hiljattain Stenson ja hänen managerinsa keskeyttivät tylysti ruotsalaisen Aftonbladetin haastattelun, kun kysymys koski LIV-kiertuetta ja Stensonin siitä saamaa kritiikkiä.