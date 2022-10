Jos Lauri Markkanen jatkaa samaa tahtia, hänet voidaan hyvinkin kaupata toiseen joukkueeseen tämän kauden aikana.

Lauri Markkanen on aloittanut kuudennen NBA-koripallokautensa loistavasti. Hänen johdollaan Utah Jazz on ylittänyt ennakko-odotukset ja voittanut viidestä ensimmäisestä pelistään neljä.

Markkanen on kerännyt keskimäärin 22 pistettä 48,8-prosenttisella pelitilanneheittotarkkuudella, 8,8 levypalloa ja kolme syöttöä ottelua kohti sekä keskimääräisen plus/miinus -tilaston +5,6.

Nämä luvut ovat levypalloja lukuun ottamatta hänen NBA-uransa korkeimpia, mutta tässä vaiheessa on syytä varoittaa, että viisi ottelua on hyvin pieni otos 82 ottelun mittaisesta NBA-runkosarjasta.

Markkasen pelissä näkyy lisääntynyt vapaus ja vastuu. Hänen peliaikansa on suurempi (35 minuuttia ottelua kohti) kuin koskaan aiemmin, samoin pelitilanneheittojen määrä (17,2) ottelua kohti.

Markkasen heittovalikoima on myös nytkähtänyt suuntaan, joka kertoo entistä suuremmasta aktiivisuudesta.

Markkasen heitoista lähes 62 prosenttia on kakkosia, mikä on selkeästi hänen uransa korkein osuus. Kolmosia Markkanen on heittänyt enemmän kuin koskaan – 6,6 yritystä ottelua kohti – mutta niiden osuus suomalaisen pelitilanneheitoista on pienempi kuin koskaan aiemmin.

Ja toistaiseksi Markkasen kolmoset ovat uponneet vaatimattomalla 24 prosentin tarkkuudella, mikä on toistakymmentä prosenttiyksikköä alle koko liigan kaikkien pelaajien yhteenlasketun tarkkuuden.

Tämän on kuitenkin enemmän kuin korvannut se, että Markkanen on pelannut korin läheisyydessä paremmin kuin koskaan aiemmin, jos vertailuna pidetään kausikeskiarvoja.

Markkasen hyökkäyslevypallokeskiarvo 2,4 on suurempi kuin koskaan aiemmin, ja mikä tärkeintä, suomalaislaitahyökkääjä on viimeistellyt korin läheisyydestä paremmin kuin koskaan aiemmin NBA-urallaan.

Kauden ensimmäisten neljän pelin aikana Markkanen upotti metrin sisältä korista 80 prosenttia heitoistaan. Se on aivan eliittitason osumatarkkuus ja rutka parannus Markkasen aiemmasta ennätyksestä, viime kauden 67,9 prosentista. Markkasen pelitilanneheitoista 12,7 prosenttia on donkkeja, mikä on hänen uransa suurin osuus.

Markkasen pisteistä runsaat 13 prosenttia on syntynyt kolmen pisteen alueelta, kun hänen kausiennätyksensä on 7,2 prosenttia kaudella 2018–2019.

Markkanen on siten pystynyt lisäämään sekä heittomääräänsä että osumatarkkuuttaan koripalloilun tärkeimmällä korintekosektorilla, aivan korin läheisyydessä.

Hän on ajanut neljän ensimmäisen ottelun aikana korille 6,8 kertaa ottelua kohti ja upottanut näistä tilanteista ottamistaan heitoista 66,7 prosenttia.

Jos Markkanen ja Utah Jazz jatkavat samaa tahtia, suomalainen voidaan hyvinkin kaupata toiseen joukkueeseen tämän kauden aikana.

Utah nimittäin myi viime kesänä kärkipelaajansa Donovan Mitchellin ja Rudy Gobertin ja lähti kohti tulevaa taskussaan nippu tulevia varausoikeuksia.

Ensi kesän varaustilaisuudessa Jazzin kiikarissa on lukuisien muiden NBA-joukkueiden tavoin vuosituhannen lupaukseksi povattu 18-vuotias ja 220-senttinen ranskalainen Victor Wembanyama.