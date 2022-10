Väite: Valtteri Bottaksen talli haluaa Mick Schumacherin

Saksalaisen toimittajan Ralf Bachin mukaan Schumacher ja Alfa Romeo ovat jo käyneet neuvotteluja.

Saksalaista F1-kuljettajaa Mick Schumacheria viedään Alfa Romeon talliin. Asiasta uutisoi torstaina Motosportweek-sivusto.

Schumacher, 23, on joutunut puun ja kuoren väliin nykyisessä tallissaan Haasilla. Hän on yltänyt pisteille tällä kaudella vain kahdesti, heinäkuussa Britanniassa ja Itävallassa.

Varikoilta kantautuneiden huhujen mukaan Schumacher saattaa joutua väistymään kokeneemman maanmiehensä Nico Hülkenbergin tieltä ensi kaudella.

Näin ollen Schumacher voi joutua etsimään uutta työnantajaa. Motorsporweekin haastatteleman saksalaistoimittajan Ralf Bachin mukaan tunnetun moottoriurheiluperheen vesan todennäköisin osoite on Valtteri Bottaksen edustama Alfa Romeo.

Sauberin ja Alfa Romeon yhteistyö loppuu kauden 2023 päätteeksi. Vuodesta 2026 lähtien Sauber, eli nykyinen Alfa Romeo, tunnetaan Audina.

”Mickin tulevaisuus on Audilla. He haluavat hänet, ja osapuolet ovat jo käyneet keskusteluja. Tiedän faktana, että he ovat jo neuvotelleet”, Bach sanoi Motorsportweekille.

Motorsportweek muistutti, että Schumacher olisi kansalaisuutensa takia looginen kuljettajavalinta saksalaiselta autojätiltä Audilta.

Bottaksella on ”monivuotinen” sopimus Alfan kanssa. MTV:n mukaan se kattaa ainakin ensi ja sitä seuraavan kauden.

Kiinalaiskuljettaja Guanyu Zhoun sopimus tallin kanssa umpeutuu ensi kauden jälkeen.