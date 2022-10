Lauri Markkasen suoritustaso laskee merkittävästi ilman lepopäivää pelatuissa otteluissa.

Lauri Markkanen on pelannut todella vahvan alkukauden Utah Jazzin riveissä.

Koripallotähti Lauri Markkanen on hurmannut otteillaan tämän kauden NBA:ssa, mutta hänen pelistään löytyy yksi selkeä parannuskohde, joka joutuu todelliselle koetukselle seuraavan vajaan kuukauden aikana.

Utah Jazziin ennen kauden alkua siirtynyt Markkanen on ollut vahvassa vireessä heti ensimmäisistä hetkistä lähtien ja siivittänyt Jazzin yllätysvoittoon toisensa jälkeen.

Viidestä ottelusta otetut neljä voittoa oikeuttavat NBA:n läntisen konferenssin jaettuun kärkisijaan.

Markkasen saldo on häikäisevä: keskimäärin 22 pistettä, 8,8 levypalloa ja kolme syöttöä ottelua kohti. Peliminuutteja on kertynyt keskimäärin yli 35.

Viiden ottelun tilastoriviä rumentaa vain ottelu Houston Rocketsia vastaan. Vieraista tuli kauden ensimmäinen tappio, ja Markkanen heitti vain 14 pistettä.

Kaikki kuusi kolmen pisteen yritystä menivät ohi, samoin kolme vapaaheittoa, joissa Markkanen ei ollut aiemmissa peleissä epäonnistunut kertaakaan.

Lue lisää: Lauri Markkanen on matkalla tähdistö­otteluun – syitä on kolme

Yksi merkittävä tekijä heikommassa tulostasossa oli se, että ottelu oli toinen kahtena peräkkäisenä päivänä pelatusta.

Markkasen tilastot niin sanotuissa back-to-back-otteluissa eli peräkkäisinä päivinä pelatuissa otteluissa paljastavat ongelman.

Lepopäivien merkitys Markkasen heittotarkkuuteen ja pistesaldoon on selvä. Ilman yhtään lepopäivää pelatuissa otteluissa pelitilanteiden heittotarkkuus koko NBA-uran ajalta on 30,8, yhdellä lepopäivällä 44,8 ja vähintään kolmella lepopäivällä 47,6.

Pistekeskiarvo on 13,0 ilman lepoa, 15,9 yhdellä lepopäivällä ja 18,6 vähintään kolmella.

Kolmosten osalta prosentit ovat 30,9 ilman lepoa, 37,0 yhdellä päivällä ja 39,2 vähintään kolmen päivän levolla. Trendi on sama myös vapaaheitoissa.

Koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie tunnistaa Markkasen tilanteen. Hän muistuttaa, että tilanne ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa näyttää.

”Asiassa on kaksi puolta: kuinka paljon kyse on Laurin omasta väsymyksestä ja kuinka paljon joukkueesta? Lauri on pelaaja, jolle luodaan kentällä pieni etu, jota hän sitten hyödyntää. Eli kyse voi osaksi olla myös siitä, ettei näitä tilanteita synny, koska väsyneemmät takamiehet eivät saa luotua tätä etua”, Palotie pohtii.

Selvää on kuitenkin, että perättäisissä otteluissa pärjäämisessä Markkasella riittää parannettavaa. Vertailu NBA:n kirkkaimpiin tähtiin osoittaa, että matkaa on vielä.

” ”Hänen fyysinen jaksamisensa joutuu aivan uudenlaiselle koetukselle.”

Esimerkiksi Kevin Durantin, Nikola Jokićin ja LeBron Jamesin suoritustaso ei muutu, kun pelataan kahtena päivänä peräkkäin. Jamesilla kolmosten heittoprosentti jopa nousee, kun lepopäiviä on alla vähemmän.

”Kun katsoo supertähtien tilastorivejä, niin tämä on edelleen erottava tekijä.”

Joukkueiden käytännöt peluutuksen ja lepuuttamisen suhteen vaihtelevat Palotien mukaan suuresti.

Joissain joukkueissa tärkeimmille pelaajille annetaan lepovuoro jommassakummassa perättäisistä otteluista, toisissa seuroissa selkeää toimintamallia tai mahdollisuutta lepuuttamiseen ei ole.

Markkanen on urallaan tässä suhteessa myös uudessa tilanteessa. Hän on pelannut alkukauden otteluissa keskimäärin enemmän kuin koskaan aiemmin ja johtaa Utahin peliaikatilastoa.

Näin hänen fyysinen jaksamisensa joutuu aivan uudenlaiselle koetukselle.

”82 ottelua on ihan absurdi määrä. Kauden aikana tulee pelejä, joissa ei yksinkertaisesti voi vetää täydellä intensiteetillä.”

Lauri Markkanen on ollut alkukaudesta vastustajilleen vaikea pysäytettävä.

Vaikka kausi on vasta alussa, seuraavat viikot määrittävät vahvasti Jazzin suunnan. Joukkue pelaa 17 ottelua 29 päivässä, ja joukossa on viisi back-to-back-otteluparia. Näistä kahdessa molemmat ottelut ovat vieraspelejä, mikä tekee urakasta entistä raskaamman.

Vastustajista suurin osa on ennakkokaavailuissa laskettu pudotuspelijoukkueiksi, toisin kuin Markkasen Jazz.

”Jos Utah voittaa edes puolet peleistä, on se mielettömän positiivinen yllätys.”

”Nyt mitataan Markkasen kehitystä. Nähdään, miten mies jaksaa ja kuinka paljon kesän voimaharjoittelusta ollut hyötyä.”

” ”Jos Utah pelaa näin hyvin eli on menossa pudotuspeleihin, niin Lauri pelaa joukkueessa todennäköisesti kauden loppuun.”

Utahin kauden yllä on leijunut alusta alkaen suuria kysymysmerkkejä. Joukkue myi suurimmat tähtensä Donovan Mitchellin ja Rudy Gobertin ja lähti kauteen joukkueella, jolla seurajohdon näkökulmasta todennäköisesti oli – ja on edelleen – tarkoitus päätyä NBA:n neljän huonoimman joukkueen joukkoon.

Sarjan neljällä huonoimmalla joukkueella on paras todennäköisyys päästä ensi kesänä varaamaan vuosituhannen lupaukseksi povattu 18-vuotias ja 220-senttinen ranskalainen Victor Wembanyama.

Palotie näkee, että Markkasen pelaaminen kauden loppuun Utahissa on kuitenkin täysin mahdollista, kuten on myös suomalaisen myyminen muualle.

”Jos Utah pelaa näin hyvin eli on menossa pudotuspeleihin, niin Lauri pelaa joukkueessa todennäköisesti kauden loppuun. Samaten, jos joukkue vajoaa pohjanelikkoon, seurassa ei oltaisi kovin aktiivisesti myymässä Markkasta.”

Sen sijaan, jos Utah pyörii sijoilla 9–12, voi seuran toimitusjohtaja Danny Ainge todeta Markkasen myynnin edistävän päätymistä sarjan pohjanelikkoon.

”Ainge ei epäröi myydä tähtiään”, Palotie tiivistää.

Tähti. Sellainen Lauri Markkanen tällä hetkellä maailman kovimmassa koripallosarjassa on. Seuraavat viikot näyttävät, pystyykö hän ottamaan seuraavan askeleen kohti supertähteyttä.