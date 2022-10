”MM-turnaus tarjoaa Qatarille tilaisuuden esitellä itseään maailmalle erilaisessa valossa ja hankkiutua eroon ennakkoluuloista, joita siihen ikävä kyllä edelleen kohdistuu”, puheenjohtaja Gianni Infantino julisti.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan italialais-sveitsiläinen puheenjohtaja Gianni Infantino tukee yhä jykevämmin kisaisäntä Qatarin hallintoa MM-turnauksen lähestyessä. Fifan toimintaa on ihmetelty kisaisännän ihmisoikeustilanteen takia jo vuosia, mutta Infantino pitää Qatarin arvostelua epäoikeudenmukaisena.

”MM-turnaus tarjoaa Qatarille tilaisuuden esitellä itseään maailmalle erilaisessa valossa ja hankkiutua eroon ennakkoluuloista, joita siihen ikävä kyllä edelleen kohdistuu”, Infantino ilmoitti torstaina Saudi-Arabiassa järjestetyn talouskonferenssissa videolinkin välityksellä.

Arvostelijat pitävät 20. marraskuuta alkavaa turnausta ”urheilupesuna”. Termillä tarkoitetaan tässä tapauksessa Qatarin maineen kiillotusta urheilua hyväksikäyttäen.

Tiistaina Qatarin hallitsija, emiiri Tamim bin Hamad al-Thani moitti maan MM-järjestelyjä kritisoivia kaksinaismoraalista. Emiirin mielestä Qatar on joutunut ”ennennäkemättömän kampanjan kohteeksi”.

Emiirin puheenvuoro oli vastaus Human Rights Watchin maanantaina julkaisemaan raporttiin, jossa ihmisoikeusjärjestö kertoi Qatarin poliisin pahoinpidelleen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Maata on arvosteltu ankarasti myös naisten oikeuksista ja ulkomaalaisten työntekijöiden kohtelusta.

Infantino korosti torstain puheessaan Qatarin viime vuosien kehitystä.

”Maassa on nähty todellisia muutoksia. Esimerkiksi vierastyövoiman kohtelu on ollut pitkään tärkeä puheenaihe, ja nyt maassa on saatu aikaan kaikkia työntekijöitä koskeva minimipalkka”, Infantino todisteli.

Infantino korosti työolojen kohentuneen muutenkin.

”Ja nämä muutokset on saatu aikaan vain muutamassa vuodessa”, Infantino jatkoi.

Fifa myönsi jalkapallon MM-turnauksen Qatarin järjestettäväksi vuonna 2010.